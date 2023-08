Am heutigen Samstag startet die Allgäu Pride Week in Kaufbeuren

Von: Mahi Kola

Bei der Premiere der Allgäu Pride Week setzten bereits 2021 zahlreiche Teilnehmer der Pride-Demo in Kaufbeuren ein buntes Zeichen der Toleranz. © Archivfoto: Kola

Kaufbeuren – Es wird wieder bunt und solidarisch in Kaufbeuren: Ab heute und bis zum 2. September findet die Allgäu Pride Week statt – mit vielfältigen Veranstaltungen von Kinoabend und Kunstausstellung bis zur Demo in der Kaufbeurer Altstadt. Dabei soll es vor allem um Begegnung gehen, um Abbau von Ängsten und darum, klar und deutlich zu zeigen: Jeder Mensch hat das Recht darauf, unabhängig von der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität so angenommen zu werden, wie er ist.

Die Allgäu Pride geht in die dritte Runde – schon in den letzten beiden Jahren wurden angesichts der großen Resonanz „alle Erwartungen übertroffen“, erzählt Marco Schürmann vom Verein AllgäuPride e.V, der 2020 gegründet wurde. An der Demo in Kaufbeuren im letzten Jahr nahmen über 400 Menschen teil.

Mit den Events will der Verein mehr Sichtbarkeit für queere Menschen im Allgäu schaffen. Gerade im ländlichen Raum sei es wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sich aktiv für Gleichberechtigung, Toleranz und gelebte Empathie einzusetzen. Dazu brauche es laut Schürmann einen offenen Umgang und Berührungspunkte mit Menschen aus der Community. „Wenn wir jeden so leben lassen, wie er will, ohne dem anderen unsere Vorstellungen aufdrängen zu wollen, sind alle glücklich“, ist Schürmann überzeugt. Dann hätten Vorbehalte keinen Platz und auch ein Outing sei nicht mehr nötig, weil jegliche Kategorisierung keine Rolle mehr spielen würde.



Lange Zeit habe man sich nicht getraut, offen über das Thema „queer-sein“ zu reden. „Das wird langsam besser, die Akzeptanz steigt“, sagt Schürmann. Aber auch die Gegenseite wachse, besonders in bestimmten politischen Lagern, die Ressentiments, Hass, Gewalt und gar Morddrohungen gegen queere Personen richten. Dagegen müsse man vorgehen: „Ich hoffe auf ein starkes Europa und ein gutes Miteinander“, so Schürmann.



Die Mitglieder des Vereins sehen im Allgäu durchaus viel solidarisches Potenzial: So sind alle Menschen, ob Teil der LGBTQIA-Community oder Straight Allies (heterosexuelle Unterstützer), herzlich eingeladen, bei der Pride-Demo am 2. September gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen, um in der Region im besten Falle über die Toleranz hinaus auch ein Klima der Akzeptanz zu schaffen. Informationen zum gesamten Programm der Pride Week gibt es unter www.allgaeupride.de.