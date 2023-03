Klausel gestrichen

Ampel setzt Wahlrechtsreform durch – Was die Allgäuer Abgeordneten dazu sagen

Von: Marco Tobisch

Derzeit besteht der Bundestag aus 736 Abgeordneten. Nach der Wahlrechtsreform, die die Ampelkoalition am Freitag gegen die Stimmen von Union, Linken und Großteilen der AfD durchgesetzt hat, sollen es ab 2025 nur noch 630 Abgeordnete sein. © DBT/Jörg Carstensen

Allgäu/Berlin - Nach kontroversen Debatten hat der Deutsche Bundestag am vergangenen Freitag seiner Verkleinerung auf künftig 630 Bundestagsmandate zugestimmt. Die Abgeordneten aus dem ­Allgäu bewerten die Wahlrechtsreform sehr unterschiedlich.

Mit der Neuregelung wollen SPD, FDP und Grüne die Zahl der Bundestagsmandate auf künftig 630 begrenzen. Zuletzt war die Zahl der Abgeordneten über die bisherige gesetzliche Sollgröße von 598 hinaus auf nun 736 angestiegen.



Wie das Parlament ab der nächsten Wahl 2025 verkleinert werden soll? Erreicht werden soll das über einen Verzicht auf die bisherige Zuteilung sogenannter Überhang- und Ausgleichsmandate. Das könnte dazu führen, dass künftig nicht alle Direktkandidaten, die in ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten, in den Bundestag einziehen. Zur Erklärung: Überhangmandate sind bisher angefallen, wenn eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate in den Wahlkreisen gewonnen hat, als ihrem Listenergebnis entsprach. Um das mit der Zweitstimme bestimmte Kräfteverhältnis der Parteien im Parlament wiederherzustellen, wurden diese Überhänge mit zusätzlichen Ausgleichsmandaten kompensiert. Die natürliche Folge: Der Bundestag wuchs.



Dass nicht mehr alle Direktkandidaten in den Bundestag einziehen, sorgt vor allem bei der CSU für Ärger. Bekanntermaßen gewinnen die Christsozialen in Bayern die meisten Wahlkreise. Sollte die CSU künftig sogar unter die Fünf-Prozent-Hürde fallen (2021: 5,2 Prozent der Zweitstimmen), würde sie sogar ganz aus dem Bundestag verschwinden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von „Wahlrechtsmanipulation“. Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Samstag bereits eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht an. Und auch der CSU-Bundestags­abgeordnete Stephan Stracke aus Kaufbeuren hält die „Ausgestaltung des neuen Wahlrechts für klar verfassungswidrig“.

Klausel gestrichen

Eine weitere Änderung der im Januar eingebrachten Vorlage enthält den Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel. Diese sieht vor, dass eine Partei auch dann entsprechend ihrem Zweitstimmenergebnis im Bundestag vertreten ist, wenn sie weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen errungen hat, aber mindestens drei Direktmandate gewinnen konnte. Zuletzt profitierte davon „Die Linke“, die bei der Bundestagswahl 2021 auf einen Zweitstimmenanteil von 4,9 Prozent kam, aber mit drei Direktmandaten in Fraktionsstärke in das Parlament einziehen konnte.

Was die Allgäuer zur Reform sagen

Äußerten sich zur Wahlreform (v. li.): Stephan Stracke (CSU), Stephan Thomae (FDP), Susanne Ferschl (Linke) und Peter Felser (AfD). © Stracke/Thomae/Gross/Felser

Unsere Zeitung hat bei den fünf Allgäuer Bundestagsabgeordneten nach ihrer Meinung zur Reform gefragt. Klar dahinter steht Stephan ­Thomae (FDP), der in der Verkleinerung auf 630 Bundestagsmandate „die Lösung einer jahrelangen politischen Diskussion“ sieht. „Wir haben bewiesen, dass der Bundestag in eigener Sache reformfähig ist. Das ist ein Gewinn für unsere repräsentative Demokratie und ein wichtiges Signal der Glaubwürdigkeit von Politik an alle Bürgerinnen und Bürger“, so Thomae.

Dass eine Fraktion durchs neue Wahlrecht benachteiligt werde, glaubt der Oberallgäuer nicht. „Die Reform des Wahlrechts ist fair, weil es keine Vorzugsbehandlung gibt. Deswegen ist es nicht richtig, wenn die CSU behauptet, hier benachteiligt zu werden. Wenn aber jetzt die CSU die Sorge hat, dass die Fünf-Prozent-Hürde für sie zu einem Problem werden könnte, dann sind wir auch offen, darüber zu reden, ob mit einer gesetzlichen Klarstellung die spezifischen Probleme der Sonderkonstellation der CSU entschärft werden können, die dadurch entstehen, dass die CSU nur in einem Bundesland zur Wahl steht.“



Auch Stephan Stracke (CSU) erklärte, er begrüße die Verkleinerung des Bundestags – das sei wichtig für die Arbeitsfähigkeit und Effizienz des Parlaments. Dass jedoch aus manchen Wahlkreisen der siegreiche Direktkandidat den Einzug künftig verpasst, schade der Demokratie und sorge vielerorts für „enttäuschte und frustrierte Wähler“, so Stracke. Mit der Schwächung der Direktmandate „schafft die Regierungskoalition ein Funktionärswahlrecht, das die Verwurzelung der Kandidaten im Wahlkreis und den Rückhalt der lokalen Bevölkerung massiv entwertet. Eine Funktionärsdemokratie ist aber genau das Gegenteil einer starken Demokratie mit unabhängigen, selbstbewussten Abgeordneten, die ihrem Gewissen folgen und nicht nur der Parteilinie.“

Zur Abschaffung der Grundmandatsklausel sagte der Ostallgäuer: Ziel dessen sei offenbar, „die Linke aus dem Parlament zu kegeln und das Existenzrecht der CSU in Frage zu stellen“.

Ferschl: „Das ist absurd“

Ebenfalls eine „Benachteiligung für die Opposition“ sieht Susanne Ferschl (Linke). „Die Bundesregierung verändert die Chancenverteilung im politischen Wettbewerb und das ist schändlich. Millionen Stimmen drohen bei der nächsten Bundestagswahl verloren zu gehen und Direktkandidaten, die den Wahlkreis gewinnen, laufen Gefahr, den Einzug in den Bundestag zu verpassen. Das ist absurd!“, so Ferschl, die eine Klage der Linken in Karlsruhe ankündigt.

Peter Felser (AfD), der sich bei der Abstimmung am Freitag enthalten hatte, erklärte: Dass direkt gewählte Kandidaten nicht automatisch in den Bundestag einziehen, „ist verfassungsrechtlich nicht sauber und ich rechne damit, dass diese Reform womöglich wieder von den Gerichten gekippt wird“. Dennoch sei eine Wahlrechtsreform „längst überfällig“, so der Oberallgäuer.

Kein Statement abgegeben hat Mechthilde Wittmann. Die Kemptnerin sitzt für die CSU im Bundestag.

So funktioniert das neue Wahlrecht: Wie bisher soll es 299 Wahlkreise und zwei Stimmen geben. Dabei wird mit der Zweitstimme, mit der die Wähler für eine Parteiliste votieren, über die proportionale Verteilung der Mandate an die Parteien entschieden. Mit der Erststimme können wie bisher in den Wahlkreisen Direktkandidaten gewählt werden. Ihnen wird ein Mandat jedoch nur zugeteilt, wenn dies durch das Zweitstimmenergebnis gedeckt ist.

Stellt eine Partei in einem Bundesland mehr Wahlkreissieger als ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht, sollen – in der Reihenfolge ihrer Ergebnisse bei den Wahlkreisstimmen – entsprechend weniger von ihnen bei der Mandatszuteilung berücksichtigt werden.

Ursprünglich hatte der Koalitionsentwurf noch eine Begrenzung der Abgeordnetenzahl auf 598 vorgesehen, doch erhöhte die Ampel diese Sollgröße während der parlamentarischen Beratungen auf 630, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, „dass Wahlkreisbewerber, auf die die meisten Erststimmen entfallen, einen Sitz erhalten“. (Quelle: bundestag.de)