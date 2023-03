Viele Auflagen beim Denkmalschutz

Anfang 2024 soll die Bundeswehr in die Sonthofener Generaloberst-Beck-Kaserne umziehen

Von: Josef Gutsmiedl

Auf der Zielgeraden: Nach Abschluss der sechsjährigen Hauptbauphase an der Generaloberst-Beck-Kaserne könnte Anfang 2024 der Umzug der Bundeswehr am Standort anlaufen. © Foto: Staatl. Bauamt Kempten

Sonthofen - Die „Großbaustelle GOB“ befindet sich schon fast am Ende der Hauptbauphase. Noch vor Jahresende soll alles unter Dach und Fach sein. Dann könnte 2024 das Jahr des Umzugs für die Bundeswehr am Standort Sonthofen werden. Nach Räumung der Jäger- und Grüntenkasernen will die Stadt die Konversionsflächen entwickeln.

Es geht auf die Zielgerade mit dem Umbau der „Burg“, der Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen. Die Bundeswehr, genauer gesagt: das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, gab dem Sonthofer Stadtrat jetzt einen Sachstandsbericht.

Oberst Hans-Jürgen Neubauer skizzierte den bisherigen Baufortschritt und kam zu dem Schluss: „Eine tolle Liegenschaft, die hier entsteht.“ Die Stadt Sonthofen wartet seit Jahren auf den Abschluss der Bauarbeiten und den Umzug der Bundeswehr aus der Jäger- und Grüntenkaserne, um die nicht mehr benötigten Liegenschaften erwerben zu können.

„Umziehen können wir erst, wenn die Einziehenden den Eindruck haben, dass es keine Baustelle mehr ist“, brachte Oberst Neubauer vom Bundesamt das Ziel auf den Punkt. Jedenfalls sei man inzwischen so weit, dass nach und nach Gebäude an das Dienstleistungszentrum übergeben werden können, das anschließend die Einrichtung und Ausstattung vorantreiben wird.

Bauarbeiten an der Generaloberst-Beck-Kaserne fast im Zeitplan

Demnächst laufen die Arbeiten im Außenbereich an. Gegen Ende 2023 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Alles in allem sei die Baustelle nur sechs Monate hinter dem Zeitplan. Am Ende solle man sagen können: „Wir haben den Auftrag so umgesetzt wie besprochen und die Bundeswehr behält ihre Leistungsfähigkeit.“ Ausführende Behörde ist – im Auftrag der Bundeswehr – das Staatliche Bauamt Kempten.



Insgesamt wurden bislang 236 Millionen Euro „verbaut“, so Oberst Neubauer in seinem Sachstandsbericht. „Eine Riesensumme“, räumte er ein, doch müsse man auch die „enormen Preissteigerungen“ berücksichtigen und diverse Nachorderungen. Unterm Strich könne man jederzeit aufzeigen, dass das Staatliche Bauamt Kempten absolut wirtschaftlich baue.

Viele Auflagen beim Denkmalschutz

Zudem gab es Auflagen des Denkmalschutzes, die angesichts der großen Flächen schnell zu größeren Summen führten. Die Kennwerte der Baustelle GOB lägen „deutlich günstiger“ als die anderer Standorte. „Eine große Baustelle, aber alles ist hinterlegt.“ Der Oberst des Baumanagements München versichert: Es sei nichts gebaut worden, was nicht auch gebraucht würde. Die Lehrgangsbelegung an der ABC/Selbstschutz-Schule werde zunehmen. Ein- und Zweibett-Zimmer sollen bis zu 600 Lehrgangsteilnehmern einen hohen Qualitätsstandard bieten.

Einzug erfolgt Schritt für Schritt

„Alles auf einmal übergeben, geht nicht“, stellte Neubauer fest. Ein Jahr werde es wohl noch dauern, bis die nötigen Voraussetzung für eine militärische Nutzung gegeben sind, etwa Bewachung und Sicherheitsvorkehrungen. Richtig losgehen mit dem Umzug werde es im ersten Quartal 2024, ist der Oberst überzeugt. Vorher werden auch gewisse Teilnutzungen möglich sein. Der technische Bereich kann bald genutzt werden, zwei Unterrichtsgebäude sind schon fertiggestellt, weitere sollen im Herbst folgen. Die nutzbaren Gebäude seien jetzt schon zu 100 Prozent ausgelastet.



Auch Oberst Tim Richardt, Kommandeur der Schule für ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben in der Jägerkaserne, rechnet für das kommende Jahr mit einem Parallelbetrieb für die Einrichtung. Der abschließende Prüfprozess für das Laborgebäude und dessen Ausstattung werde einige Zeit benötigen. „Lieber drei Monate länger warten, aber dann so wie gewünscht“, so Neubauer.



Verzögerungen gibt es allerdings bei der neuen Sporthalle, deren Dach offenbar nicht dicht ist. Der Fall werde wohl in einen Rechtsstreit führen, meint Neubauer. Auf die Fertigstellung der Liegenschaft habe das jedoch keinen Einfluss, abgesehen davon, dass die Sportanlage in der Grüntenkaserne wohl länger als geplant genutzt werden muss. Das wiederum könnte deren zukünftige Mitnutzung durch örtliche Sportvereine schwierig machen, deutete der Oberst auf Nachfrage von Stadträtin Petra Müller (FW) an. Ein Schwimmbad gebe es übrigens nicht in der „neuen Burg“, ergänzte Neubauer.



Hoffen auf Mitbenutzung

Jede zivile Mitbenutzung hänge überdies von der Belegung durch die Bundeswehr ab: „Da oben sind dann viele Menschen.“ Wo es Freiräume gebe, werde man im guten Einvernehmen Lösungen finden, ergänzte der Schulkommandeur. Eine Bemerkung, die „so ins Protokoll zu nehmen“ sei, wie Bürgermeister Christian Wilhelm schnell einwarf.

Der besonderen Bedeutung der „Burg“ als Relikt des Dritten Reiches und des NS-Regimes soll weiterhin Rechnung getragen werden, etwa mit einem Dokumentationszentrum und Führungen in Zusammenarbeit mit der Stadt. Auch der riesige Speisesaal erlaube eine vielseitige Nutzung. „Die Liegenschaft bietet viele Möglichkeiten“, so Neubauer. „Da gibt es nichts Geheimes.“



Energiewende in der „Burg“

Angesprochen aus der Runde des Stadtrates wurden auch Aspekte wie Photovoltaik sowie Heiz- und Klimatechnik im Zuge des Umbaus. Allerdings habe es bislang gerade was eine Dachflächennutzung durch PV-Anlagen betreffe, Einwände seitens des Denkmalschutzes gegeben, räumte Oberst Neubauer ein. Das Technik-Referat seiner Dienststelle prüfe solche Möglichkeiten intensiv, nachdem sich hier inzwischen Erleichterungen abzeichneten. Das Verteidigungsministerium habe die klare Vorgabe ausgesprochen, wo möglich, entsprechend zu handeln.



Sonthofen kommt erst zum Zug, wenn die Bundeswehr den „Freizug“ ihrer Liegenschaften signalisiert. Erst dann kann die Liegenschaftsverwaltung des Bundes, Bima, gegebenenfalls an eine Veräußerung gehen. Die Konversion mit der angestrebten städtebaulichen Entwicklung bleibt für Sonthofen erst einmal über das Jahr 2024 hinaus Zukunftsmusik ...

Oberst Neubauer hat als Projektverantwortlicher inzwischen mitgeteilt, dass das Staatliche Bauamt Kempten bis Ende März der Bundeswehr einen detaillierten Übergabeplan für Baumaßnahmen und Gebäude vorlegen wird. Erst dann könne eine „belastbare Umzugsplanung aller in Sonthofen stationierten Dienststellen der Bundeswehr erstellt werden.