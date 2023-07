Auf ABC-Schlag vorbereitet: Ukrainische Soldaten werden im Allgäu geschult

Von: Josef Gutsmiedl

In der Waschstraße: Jeder Zentimeter des Fahrzeuges wird „bearbeitet“, jede Ritze und jeder Winkel gereinigt und entgiftet. © Josef Gutmiedl

Allgäu - Seit Ende vergangenen Jahres werden in Deutschland ukrainische Soldaten ausgebildet. Ein Speziallehrgang bei der Bundeswehr schulte jetzt rund 30 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte im Aufbau und Betrieb einer mobilen Dekontaminationseinrichtung.

Den „Umgang“ mit der Bedrohung durch atomare, biologische oder chemische Kampfstoffe brachte der Kommandeur des ABC-Abwehr-Bataillon 750 „Baden“, Oberstleutnant Daniel Razat, in einem anschaulichen Vergleich auf den Punkt: „Jeder findet es gut, dass es die Feuerwehr gibt – aber keiner will, dass sie kommen muss.“

In dieser Situation befinden sich derzeit die ukrainischen Streitkräfte im russischen Angriffskrieg. Man wolle und müsse gerüstet sein für den Fall, von dem keiner hoffe, dass es tatsächlich ein Ernstfall werde. Das brachten die ukrainischen Lehrgangsteilnehmer bei der Abschlussübung zum Ausdruck. Die Bedrohung jedenfalls sei gegeben, ob militärisch, als Terroranschlag oder im Zusammenhang mit den Atomreaktoren in der Ostukraine. „Dieser Lehrgang schult uns in den Techniken und Prozessen beim Umgang mit ABC-Bedrohungen und verbessert unsere Fähigkeiten.“

Oberstleutnant Daniel Razat. © Josef Gutsmiedl

Ukrainische Soldaten werden im Allgäu geschult - Paket zur ABC-Abwehr

Die Bundeswehr hat der Ukraine ein umfangreiches Paket zur ABC-Abwehr zur Verfügung gestellt mit dem Dekontaminationssystem vom Typ HEP 70 – Haupt-Entstrahlungs-, Entseuchungs- und Entwesungsplatz. Damit sind die ukrainischen Streitkräfte zur mobilen Dekontamination befähigt, wie sie nach einem Zwischenfall oder Angriff mit atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen notwendig sind. Mobil ist die Ausstattung samt Wassertank auf einem 7-Tonner-Laster der Bundeswehr. In einem dreiwöchigen Lehrgang trainierten rund 30 ukrainische Soldaten die Vorbereitung und den Betrieb dieser mobilen Dekontaminationseinrichtung. Die einzelnen Ausbildungsthemen wurden in einer Abschlussübung mit einem „Hauptentgiftungsplatz“ zusammengeführt und praktisch geübt.

Ohne ihn geht nichts: Der ABC-Schutzanzug ist hermetisch dicht und hat ein „spezielles Klima“. © Josef Gutsmiedl

In der Waschstraße

Vergleichbar mit einer großen Waschstraße sei die Prozedur, die der Hauptentgiftungsplatz darstelle, stellt Bataillonskommandeur Razat den „Hauptentgiftungsplatz 70“ (HEP) vereinfacht vor. Der Lehrgang gebe den Soldaten das Handwerkszeug mit für den Umgang mit der Ausstattung und den Ablauf der Entgiftungsprozedur, sprich der Reinigung nach dem Einsatz von atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen.

Und eine Sache der Ausbildung und Übung ist der Aufbau einer „Waschstraße“ allemal, wenn die Entgiftungsbemühungen den Schaden nicht noch größer machen sollen. Die Windrichtung gilt es ebenso zu beachten wie mögliche versteckte Strahlenquellen oder sonstige Bedrohungen... Von der Station Fahrzeugaufnahme am Entgiftungsplatz geht es zur eigentlichen „Wäsche“ – gegebenenfalls mit speziellen Chemikalienzusätzen – und weiter zum „Klarspülen“ mit Wasser – bis zur abschließenden Übergabe des Gerätes für den weiteren Einsatz und die Eigendekontamination der Soldaten. Damit alles reibungslos klappt, muss das Team der Bedienmannschaft perfekt ausgebildet und gut eingespielt sein.

In Gedanken immer zu Hause: Als „Urlaub vom Krieg“ sehen die Soldaten aus der Ukraine die Ausbildung in Deutschland nicht. Sie wollen besser werden bei der Verteidigung ihres Landes. © Josef Gutsmiedl

Auch in Friedenszeiten wertvoll

Auch wenn es aussehe wie Autowaschen auf der grünen Wiese: Selbstredend arbeite man bei der praktischen Ausbildung auf dem Übungsplatz nur mit klarem Wasser und beachte sämtliche relevanten Umweltaspekte und Vorschriften. „Aber im Krieg ...?“

Die ABC-Abwehr-Fähigkeiten der Bundeswehr seien auch in Friedenszeiten wertvoll, ergänzt Oberstleutnant Razat am Rande der Übung und erinnert an den Einsatz seines Bataillons während der Pandemie-Bekämpfung oder nach der verheerenden Unwetterkatastrophe im Ahrtal, wo die ABC-Abwehrtruppe quasi Erste Hilfe geleistet habe – von der Wasseraufbereitung und dem Wassertransport bis zu unaufschiebbaren Bergungs- und Dekontaminationsaufgaben.