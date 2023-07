Auf Tuchfühlung mit Olaf Scholz: Wie die Bürger das „Kanzlergespräch“ im Allgäu erlebt haben

Von: Angelika Hirschberg, Marco Tobisch, Matthias Matz

Bundeskanzler Olaf Scholz stellte sich den Fragen der etwa 150 Bürger, die per Losverfahren am „Kanzlergespräch“ im Füssener Festspielhaus teilnehmen durften. © Marco Tobisch

Füssen – Rund eineinhalb Stunden stellte sich Bundeskanzler Olaf Scholz am vergangenen Donnerstagabend einem Bürgerdialog im Füssener Festspielhaus. Der Kreisbote war auf Stimmenfang.

Die Frage, warum sich Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerechnet Füssen als „Austragungsort“ seines bundesweit achten Kanzlergesprächs und dem einzigen in ganz Bayern ausgesucht hatte, konnte bis zum Ende des hohen Besuchs im Festspielhaus nicht abschließend geklärt werden. Die Pressestelle des Kanzleramts sprach von „vielen Faktoren, insbesondere sicherheitsrelevanten“, die bei der Wahl eine Rolle gespielt hätten. Die Jugendlichen aus dem südlichen Landkreis, die als Mitglieder des Jugendparlaments dem Dialog beiwohnten, waren sich jedoch sicher, dass es Scholz‘ Liebe zum Allgäu sei, die ihn bewogen hatte, auf Stippvisite an den Forggensee zurückzukehren.

Denn erst im vergangenen Jahr hatte der Bundeskanzler mit seiner Frau Britta Ernst Urlaub in Nesselwang gemacht und beim Rudern auf Deutschlands größtem Stausee die Aussicht auf Schloss und Bergwelt genossen. Daran erinnerte der Kanzler selbst übrigens schmunzelnd, als er die rund 150 Bürgerinnen und Bürger begrüßte, die eine Einladung für das „Kanzlergespräch“ ergattert hatten.

Beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Füssen strahlen Bürgermeister Maximilian Eichstätter (li.) und die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker um die Wette. © Landratsamt Ostallgäu

Ein Format, das dem vermeintlich nordisch unterkühlten Kanzler durchaus gefalle, wie Ostallgäus Landrätin Maria Rita Zinnecker nach ihrem Vorgespräch mit Scholz verriet. In Hemd und dunkelblauem Anzug, bewusst ohne die formelle Krawatte, gab sich Deutschlands Regierungschef denn auch locker und entspannt, er antwortete gesprächig und teils augenzwinkernd auf die Fragen der von allen Winkeln des Allgäus angereisten Gäste. Landwirte und Handwerksmeister, Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, Rentner und Schüler, Unternehmer und Angestellte: das Publikum war bunt gemischt, und ebenso waren es die spontan vorgetragenen Fragen, die die Themen von Klimakrise, Tempolimit, Fachkräftemangel und Ehegattensplitting umspannten.

Hüttentour mit Putin? Nie im Leben!

Ein breites Grinsen entlockte der Marktoberdorfer Michael Dürr dem Kanzler, als er ihn fragte, mit wem er denn auf eine siebentägige Hüttenwanderung aufbrechen wolle – und mit wem beileibe nicht. Nach kurzem Zögern antwortete der Kanzler, dass es da schon ein paar internationale Kollegen gebe, die ganz „nett wären und es wohl auch sportlich drauf hätten“, etwa der französische Staats­chef Emmanuel Macron oder Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Putin allerdings würde er sicher nicht mit auf Hüttentour nehmen, meinte Scholz nachdrücklich.

Warum eigentlich nicht, fragte sich später Josef Gehring aus Unterjoch. „Mit Putin hinauf und mit Friedensvertrag zurück“, so der Gast, der ein bisschen enttäuscht war, dass es keine Fragen zum Krieg in der Ukraine gegeben hatte, wo doch „Scholz eben erst vom Nato-Gipfel in Vilnius nach Bayern eingeflogen kam“.

So äußerten sich die anwesenden Bürger über das „Kanzlergespräch“

Winfried Hörger aus Stötten indes war zufrieden, sich einen persönlichen Eindruck vom Kanzler verschafft zu haben: „Er kam sehr authentisch und bürgernah rüber“, schilderte er. „Manch eine Antwort war zwar erwartbar, aber er nahm sich sichtlich Zeit für jede Frage.“



Damit dürfte der Kanzler viele Erwartungen erfüllt haben: Alex Uhrle aus Kauf­beuren verriet unserer Zeitung vorab, er erhoffe sich von Scholz offene, ehrliche Antworten. Eva ­Wienke aus Kempten kam im erster Linie nach Füssen, „um mal live zu erleben, wie der Kanzler so antwortet“. Und spannend wäre es geworden, hätte Ute ­Nothelfer-Krull das Wort erteilt bekommen: Sie hätte sich dafür interessiert, was dem Kanzler an seinem Job eigentlich Spaß macht: „Er kriegt ja nur auf die Mütze“, meinte die Pforzenerin.

Den Kanzler befragen durften Lukas Grosch und Pio Montuori vom Füssener Jugendparlament. Sie wollten wissen, ob auch für Schüler die Einführung des 29-Euro-Tickets möglich sei. Die Antwort des Kanzlers war für die Jugendlichen freilich wenig ergiebig. Schließlich verwies Scholz lediglich auf die Gespräche der Verkehrsminister der Länder. Dennoch sind die beiden von der Redegewandtheit des Kanzlers beeindruckt. „Er hatte auf jede Frage eine Antwort.“



Das kam gut an, auch bei den lokal Verantwortlichen. So freute sich Füssens Feuerwehrkommandant Thomas Roth, dass die Veranstaltung ohne Vorkommnisse vonstattengegangen war. Außerdem nannte er es „eine positive Erfahrung, den Kanzler einmal live zu erleben.“ Mit drei Mann war die Feuerwehr Füssen vor Ort, um im Ernstfall sofort reagieren und Hilfe einleiten zu können. Um den Einsatztermin habe man sich bei der Feuerwehr aber auch nicht gerissen – Kanzler hin oder her: „Wir sind personell gut aufgestellt, haben allerdings aktuell auch viele andere Termine zu bestreiten,“ so der Kommandant.

Postkarte mit Scholz

Maximilian Eichstetter, Füssens Bürgermeister, hatte sich zur Begrüßung extra die schwere Amtskette umgehängt: „Wir sind mächtig stolz, dass für das Kanzlergespräch in Bayern ausgerechnet Füssen ausgewählt wurde,“ so der Rathauschef. Angesichts der Kulisse, die sich bot, auch kein Wunder. Rechtzeitig zum Selfie-Marathon, den der Kanzler ungerührt über sich ergehen ließ, strahlte die Sonne mit der Bergsilhouette und Ludwigs Märchenschloss werbeträchtig um die Wette. „Postkartenpanorama“, schloss sich die Landrätin an. „Das gibt es nur bei uns!“



Fürs Familienalbum: Ein Selfie mit dem Kanzler. © Marco Tobisch

So nah wie kein anderer Gast, kam Hannah Fischer dem Bundeskanzler. Für die Landtagskandidatin der SPD im Stimmkreis Marktoberdorf nahm sich Olaf Scholz extra ein paar Minuten Zeit. „Er hat mir viel Glück für die Landtagswahl gewünscht, und ich ihm eine gute Hand in Zeiten des Regierens“, so die 38-jährige Markt­oberdorferin. Gemeinsam mit SPD-Listenkandidat Tobias Merz und der Vorsitzenden der SPD in Füssen, Regina Renner, befand sie: „So nah kommt man dem Bundeskanzler selten, auch wenn man in der gleichen Partei ist.“



„Für den Kanzler kann man auch mal einen Flug verschieben“, meinte denn auch Manfred Rietzler, Festspielhaus-Inhaber und damit Hausherr der vom Kanzleramt organisierten Veranstaltung. Er hatte eigentlich erst später, zum Start der Königswinkel Open Air Konzerte, aus Thailand (wo Rietzler bekanntermaßen lebt) ins Ostallgäu fliegen wollen. Dann aber kam vor wenigen Wochen die Anfrage aus Berlin, der das Organisationsteam am Festspielhaus „natürlich gerne entsprochen hat.“ Nach dem Kanzler wartet nun übrigens Andreas Gabalier auf seinen großen Auftritt vor großartiger Kulisse.

