Ein Bayerisches Oratorium

Drei Aufführungen in Ottobeuren und Kempten mit dem Corensemble „Mozart Pur“

Von Helmut Hitscherich

Allgäu – Kann man klassische Musik, Pop und bayerische Volksmusik miteinander verbinden? Ja, das geschieht in der circa einstündigen, geistlichen Komposition „Bayerisches Oratorium“ des 33-jährigen Andreas Begert. Am Wochenende kommt es drei Mal unter der Gesamtleitung von Chordirektor David Wiesner zur Aufführung im Allgäu. Im Interview erzählt Wiesner, der seit 1994 Chordirektor der Stadtpfarrei St. Anton ist, wie er auf Begert gestoßen ist und warum er das „Bayerische Oratorium“ ins Allgäu holte.

Herr Wiesner, Sie führen am 22. und 23. April jeweils um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Anton in Kempten das „Bayerische Oratorium“ auf. Eine weitere Aufführung erklingt am 23. April um 15 Uhr in der Basilika in Ottobeuren. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Oratorium aufzuführen?

David Wiesner: „Beim Surfen im Internet bin ich auf die Homepage des bei München lebenden Komponisten Andreas Begert gestoßen. Die mit Standing Ovations gefeierte Welturaufführung im Herkulessaal der Residenz in München war leider schon vorbei, aber die zweite Aufführung im Augsburger Dom im November 2022 stand unmittelbar bevor. Nach dem Besuch im vollbesetzten Dom stand für mich fest: Das ist unser Projekt und die weltweit dritte Aufführung findet ganz klar im Allgäu statt!"

Können Sie kurz beschreiben, was der Inhalt des Oratoriums ist? Wer ist Andreas Begert?

Wiesner: „Das „Bayerische Oratorium“ ist eine circa einstündige, geistliche Komposition für Symphonieorchester, Chor und Gesangs-Solisten, die in besonderer Weise klassische Musik, Filmmusik und Elemente der Jazz- und Popmusik mit bayerischer Volksmusik verbindet. Entstanden ist ein fesselndes, freudiges Feuerwerk der neuen Kirchenmusik mit Bezug zur Heimat. Inhaltlich orientiert sich die Komposition an der biblischen Ostergeschichte und stützt sich textlich auf eine bayerische Übersetzung des Osteroratoriums von Johann Sebastian Bach. Der 33-jährige Andreas Begert gilt aktuell als einer der innovativsten und modernsten Komponisten. Er setzt extreme Mainstream-Akzente in der klassischen Musik, die gerade nach der langen Phase der atonalen Klassik erfrischend und euphorisch wirken.“

Wer beteiligt sich an der Aufführung?

Wiesner: „Das 45-köpfige Kemptener Chorensemble „Mozart Pur“, das aus ambitionierten und geübten Laiensängerinnen und -Sängern besteht und zweimal im Jahr zu Projekten zusammenkommt. Dazu musiziert das um Bläser und Schlagwerker erweiterte Streichorchester „Plena Voce“ mit überwiegend Berufsmusikern aus dem Allgäu. Die Solopartien werden von der Sopranistin Lisa Orthuber und dem Bariton Daniel Weiler gesungen.

War die Einstudierung eine große Herausforderung und wie viele Chorproben wurden durchgeführt?

Wiesner: „Das Werk erfordert von allen Beteiligten höchste Konzentration und Präsenz. Die einzelnen Sätze sind für die Sängerinnen und Sänger durch ihre farbige Tonalität, die rasch wechselnden Rhythmen und auch durch den weiten Tonumfang in die Tiefe und in die Höhe Neuland und eine besondere Herausforderung. Aber die Melodien sind sehr einprägsam und klingen noch lange in einem nach. Wir hatten zehn Probentermine und ein intensives Probenwochenende im Kloster Obermarchtal.“