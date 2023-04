Auftakt zu Mindelheimer Museumsprojekt „Billig ist zu teuer – Fast Fashion und die Folgen“

Von: Regine Glöckner

Teilen

„Billig ist zu teuer – Fast Fashion und die Folgen“ – In der laufenden Ausstellung der Mindelheimer Museen wird Klartext gesprochen. So mancher Besucher wird nach dem Ausstellungsbesuch das eigene Konsumverhalten kritisch hinterfragen. © Regine Glöckner

Mindelheim - Auf Museumsarbeit zwischen Kleiderschrank und Laufsteg trifft man nicht alle Tage. Und nun gibt es im Mindelheimer Museum sogar eine „Fashion-Show“. Allerdings gilt es genauer hinzuschauen: Es geht um „Fast Fashion“ und deren üble Folgen.

Und was für Paris oder Mailand der Catwalk, ist hier für die sehr gut besuchte Ausstellungseröffnung mit Dresscode und flottem Musikschul-Saxofon-Swing, der Theatersaal des Forums. Passend zu den vielen à la Mode gekleideten Besuchern und dem Titel der Ausstellung: „Billig ist zu teuer – Fast Fashion und die Folgen“. Im Museum inszeniert als die – was sie ja ist – ziemlich dramatische Klamotten-Angelegenheit, gezeigt in fünf Handlungsräumen, wo QR-Code auf Strickmuster trifft und DJ Gix auf Häkelstrumpf.

Die lebensnahe und zupackende Ausstellung bietet bestens bebilderten Stoff, der „anfasst“. Und dass sich die beiden Museumsverantwortlichen Friederike Haber und Doris Wenzel damit „was trau‘n“, war der einhellige Tenor aller Redner in ihren Gruß-, Dankes- und Vorschuss-Lorbeer-Ansprachen auf das so aktuelle, aber eben auch brisante Projekt.

Auftakt zu Mindelheimer Museumsprojekt: Bittere Realität zwischen Näherinnen und Modells

Und Anerkennung verdienen sie: Haber, die umtriebige Ausstellungs-Trüffel-Themen-Kuratorin und die demnächst-Rentnerin Wenzel, gelernte Schneiderin, die das Schnittmuster der Ausstellung angelegt und ausgerädelt haben. Mode war schon immer ein Ausdruck von Innovation, Mumm und einer Verbindung von Zeitgeist und Fantasie. Da setzt man an und lässt früher übliche und wieder „in Mode“ kommende Homemade-Fashion, sprich Handarbeit, einem modischen Verschwendertum gegenübergestellt, Revue passieren. Nichts wird platt gebügelt, sondern auch per Influencing vermittelt, wie die Bekleidungsindustrie und der von ihr befeuerte Konsum funktionieren: Alles gilt dem schnellen Umsatz und weit weniger den Arbeitsbedingungen, zumeist der Frauen.

Die bittere Parallelität zwischen der ausgehungerten Näherin in Bangladesch und überschlanken Modells – auch sie wird deutlich. Eine Reihe von Begleitveranstaltungen zu Re- und Upcycling – nachzulesen auch auf einem chic plissierten Plakatflyer – wird einige Aspekte dazu vertiefen. Aktion Hoffnung, Ettringen oder der Weltladen in der Kreisstadt und andere Branchenprofis sind dafür mit an Bord: eine nachhaltige Kooperation.

Dem „slow“ und top-fascinated gewandeten Museums-Fashion-Duo merkte man den berechtigten Stolz über das Projekt in der ehemaligen Wirkungsstätte der Textilpionierin Hilde Sandtner an. Und es berührt, wenn man am Kleidermüllberg vorbeikommt und zugleich vom grünen Waschgerät am Horizont der Ausstellung magisch angezogen wird, ist klar, mit welch hoher Drehzahl die Klamottenproduktion läuft und die giftigen Hinterlassenschaften ihrer Überkapazitäten in die (Ab-)Flüsse spült. Man kann es sehen und spüren: Während frische Wäsche duftet, stinkt Greenwashing zum Himmel. „Mending“, Ausbessern, nennt sich global das Schonwaschprogramm „Flicken, Stopfen, Weiterverwenden“ in dieser vorbildlichen Unisex-Ausstellung in Mindelheim. Museums-Window-Shopping empfohlen, Nachwirkungen erwünscht!

Hier geht es zur Ausstellung

Mindelheimer Museen, Hermelestrasse 4, 87719 Mindelheim; geöffnet von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Die Ausstellung und das Begleitprogramm laufen noch bis 31. Oktober 2023. Weitere Informationen gibt es unter www.mindelheimermuseen.de oder unter Tel. 08261/909760.