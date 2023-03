B12-Ausbau: LBV-Kreisvize Griegel will Kompromiss

Von: Angelika Hirschberg

Der geplante B12-Ausbau sei überdimensioniert, meint Peter Griegel, stellvertretender Vorsitzender der Ostallgäuer Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV). © Archiv

Füssen – Der stellvertretende Vorsitzende der Ostallgäuer Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV), Peter Griegel aus Füssen, wendet sich erneut in einem Schreiben gegen den „überdimensionierten Ausbau“ der B12 zwischen Buchloe und Kempten.

Griegel bemängelt, dass Befürworter wie Gegner des millionenschweren Verkehrsprojekts „stur an ihrer Maximallösung festhalten“. Gerade „die Befürworter des geplanten Ausbaus sind bisher nicht bereit, an einem pragmatischen Kompromiss mitzuwirken. Im Gegenteil.“ So heißt es in einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt. Der Kreis-Vize des LBV befürchtet nicht nur den Bau einer vollwertigen Autobahn mit 28 Meter Breite, sondern die Umnutzung einer Fläche von gut 100 Hektar für den Verkehr. Und er stellt die Frage: „Ist so eine klimaschädliche Flächen- und Ackerlandzerstörung zeitgemäß?“

Dabei ist es dem LBV, vertreten durch Peter Griegel, wichtig zu betonen, dass er den Ausbau der B12 für mehr als überfällig halte, „aber um Himmels Willen nicht in dieser vollkommen überdimensionierten Form“. Ministerpräsident Markus Söder hatte jedoch bereits bei seinem Besuch der Allgäuer Festwoche im vergangenen Sommer deutlich gemacht, dass er aus verwaltungsrechtlichen Gründen weiterhin am Vollausbau festhalte (wir berichteten). Die Energiekrise ließ er als Argument gegen den Ausbau der B12 nicht zu. Diese Haltung bezeichnete als Griegel „traurig“. „Alle Einwände gegen die Art des Ausbaus wurden hundertprozentig ignoriert“, so Griegel in seinem kürzlich verfassten Brief. Er selbst setzt sich seit einiger Zeit für einen runden Tisch ein, an dem ein pragmatischer, in die Zeit passender Kompromiss erarbeitet werden könne.