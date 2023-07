Zweiter Allgäuer Tierschutzprozess abgebrochen

Von: Tom Otto

Teilen

Der zweite große Tierschutzprozess gegen Milchviehhalter aus Bad Grönenbach, der in der vergangenen Woche begonnen hat, wurde überraschenderweise bereits nach dem dritten Verhandlungstag abgebrochen. (Symbolbild) © Panthermedia/JanPietruszka

Memmingen – Der in der vergangenen Woche begonnene zweite große Tierschutzprozess gegen Milchviehhalter aus Bad Grönenbach wurde bereits nach dem dritten Verhandlungstag abgebrochen. Der für Anfang dieser Woche angesetzte Fortsetzungstermin fand gar nicht erst statt. Der aktuelle Prozessabbruch bedeutet, dass das Verfahren nun ganz von vorne beginnen muss, was nach Angaben von Landgerichts-Vizepräsident Jürgen Brinkmann gegenüber unserer Redaktion erst zu Beginn des kommenden Jahres 2024 sein kann.

Die Verteidigung hatte am dritten Verhandlungstag zahlreiche Anträge gegen drei Sachverständige wegen Befangenheit gestellt. Die drei Betriebskontrolleure hätten während der Überprüfung der Tiere im fraglichen Zeitraum 2019 auf dem Hof in Bad Grönenbach einseitig und unprofessionell gearbeitet. Um die vorgelegten Beweis- und Befangenheitsanträge zu sichten und zu bearbeiten, würden die angesetzten Termine nicht ausreichen, so ein Gerichtssprecher.

Neue Termine zu finden, sei aufgrund eines bereits gebuchten Urlaubs eines Schöffen kurzfristig nicht möglich gewesen. Das Verfahren hätte für mehr als drei Wochen unterbrochen werden müssen, was jedoch die Strafprozessordnung nicht erlaube. Bereits am ersten Prozesstag war klar, dass dieses Verfahren völlig anders gelagert ist als der erste große Tierschutzprozess vom vergangenen Winter. Damals wurden die Angeklagten zu Freiheitsstrafen mit und ohne Bewährung verurteilt.

Der zweite Allgäuer Tierschutzprozess irritiert

Der zweite Prozess begann jedoch schon deutlich anders. Der angeklagte Vater wies die Vorwürfe eindeutig zurück und ließ sich sehr detailliert auf die einzelnen Vorwürfe ein. Er präsentierte dem Gericht umfangreiche Belege der Tierarztbesuche in der betroffenen Kontrollzeit. An fünf von sieben Tagen sei immer ein Tierarzt aus drei verschiedenen Praxen vor Ort gewesen, die „Gesundheitsakten“ eines jeden Tieres seien lückenlos. Auch die erste Zeugin, die damals in Diensten des Mindelheimer Veterinäramtes und bei der Kontrolle auf dem Hof dabei war, sagte vor Gericht aus, dass ihr keine besonderen Umstände oder besonders kranke Tiere aufgefallen seien.

Auch im Verfahrensablauf gab es Besonderheiten, die irritierten: Ein Gutachter, den die Verteidigung bei Prozessbeginn berufen wollte und einbestellt hatte, wurde vom Staatsanwalt und Richter abgelehnt und des Saales verwiesen. Am nächsten Prozesstag wurde er dann jedoch vom Richter zugelassen und war fortan beim Verfahren dabei. Ungewöhnlich war auch, dass am zweiten Prozesstag ein anderer Staatsanwalt im Prozess die Anklage vertrat als zu Prozessbeginn. Die Tierärzte, die auf dem Hof der Angeklagten arbeiteten, bestätigten am zweiten Prozesstag die Aussagen des Angeklagten vom ersten Prozesstag auch in Gänze. Für Prozessbeobachter war spätestens jetzt klar, dass dieses Verfahren kein Selbstläufer für die Staatsanwaltschaft wird.

Der Prozess wird wohl 2024 fortgesetzt

Ihr Vorwurf, die Angeklagten hätten aus Zeit und Kostengründen eine notwendige tierärztliche Behandlung unterlassen und damit den Tieren „Leid und Schmerz“ angetan, wird nicht einfach zu beweisen sein. Die Verteidigung hatte nun auch beantragt, das Verfahren ganz einzustellen; das hat jedoch die Staatsanwaltschaft noch vorige Woche abgelehnt.

Nach jetzigem Sachstand, so Vizepräsident Brinkmann, wird der Prozess also fortgesetzt. Es sei denn, alle Beteiligten einigen sich nach Sichtung der Beweisanträge und gegebenenfalls nahe liegenden Nachermittlungen auf eine Beendigung des Verfahrens außerhalb des Prozesses.