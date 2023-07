Bad Wörishofer Künstler stellt sich Kunstprojekt an Kaufbeurer Mittelschule

Das Abschlussprojekt der gemeinsamen Woche: ein großes Gemeinschaftsbild, bestehend aus 20 kleinen individuellen Leinwänden. © Gustav-Leutelt-Schule

Bad Wörishofen/Kaufbeuren - Neue künstlerische Arbeitsweisen kennenzulernen und sich auf neue Erfahrungen einzulassen, darum ging es kürzlich in einer Projektwoche an der Kaufbeurer Gustav-Leutelt-Schule. Zu Gast war dort Künstler Fryderyk Pohl aus Bad Wörishofen.

Der 1973 in München geborene Künstler Fryderyk Pohl bezeichnet sich selbst als „freischaffender Künstler und Tätowierer“. Er verfügt über einen großen Pool an Ideen und mischt in seinen Kunstwerken eine immense Bandbreite von unterschiedlichen Kunststilen. Bei seiner Arbeit verwendet er viele ungewöhnliche Materialien, wie Kaffeesatz und getrocknete Blätter, aber auch Schlagmetalle und Äste. So lässt seine Art zu arbeiten Bilder zum „Befühlen“ entstehen.

Diese Vielfalt der künstlerischen Arbeitsweisen zeigte er in einer Projektwoche den Schülerinnen und Schülern der Ganztagsklasse fünf der Gustav-Leutelt-Mittelschule. Die projekterfahrene Klasse experimentierte unter seiner Anleitung mit verschiedenen Materialien, Farben, Leinwänden und Schlagmetall.

Der Künstler, der 2022 den Kunstpreis der Stadt Bad Wörishofen gewann, vermittelte mit Geduld und Freude die Vielfältigkeit seiner Arbeit. Zusammen mit der Ganztagsklasse gestaltete er zum Projektabschluss ein großes Gemeinschaftsbild, bestehend aus 20 kleinen individuellen Leinwänden. Dieses Bild zeigt, wie die Individualität jedes einzelnen, ein wundervolles Ganzes erzeugt.

Der Klasse sowie dem Künstler hat die gemeinsame Woche viel Freude bereitet. Auf beiden Seiten wurden viele neue Erfahrungen und Anregungen gesammelt.