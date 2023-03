Baseball in Füssen: Die Mission Playoffs beginnt

Hohe Erwartungen: Neuzugang Matthew Malconian soll die beiden Pitcher Daniel Mendelsohn und Philipp Meyer in der neuen Saison kompensieren. © privat

Füssen – Am Samstag, 1. April, starten die „Füssen Royal Bavarians“ mit einem Auswärtsspiel bei den „München-Haar Disciples II“ in die neue 2. Bundesliga-Saison. Der neue Spielmodus in der 2. Baseball-Bundesliga verspricht Spannung pur. „Wir gehen von einer noch stärkeren Liga als im Vorjahr aus“, so der Vorstand und Headcoach der Füssener Baseballer, Mitch Stephan.

In der neuen Baseball-Bundesliga-Saison gibt es einige Änderungen. Wie bereits im Kreisboten berichtet, ist die SüdOst-Gruppe der Liga mit zwölf Teams erneut vollbesetzt. Absteiger Augsburg wird durch den Bayernliga-Aufsteiger Freising ersetzt. Die Stuttgart Reds II sind in die Süd-West-Gruppe gerutscht und die Bayerische Baseball Academy erhält ein eigenes Startrecht in der 2. Bundesliga. Hinzu kommt: Anstatt Double Header mit einmal neun Innings und einmal sieben Innings zu spielen, beschlossen die Vereine, die Spieldauer auf zwei Mal sieben Innings zu kürzen.

Die Clubs erhoffen sich dadurch eine höhere Zuschauerfreundlichkeit. Die Füssener Funktionäre sehen das jedoch kritisch: „Wir haben dagegen gestimmt. Neun Innings zu spielen, erfordert einen tieferen Pitching-Kader und mehr Spannung hintenraus. Leistungstechnisch könnte es uns aber letztendlich sogar in die Karten spielen.“ Zuschauerfreundlicher soll auch die neue Extra-Inning Regelung sein, die im internationalen Baseball bereits üblich ist. Sollte es nach sieben gespielten Durchgängen unentschieden stehen, wird in der Verlängerung sofort mit Läufern auf der ersten und zweiten Base gestartet. So soll das Spiel schneller entschieden werden und mehr Spannung geboten sein.

Füssen Royal Bavarians streben die Playoffs an

Die wichtigste Änderung betrifft aber den Playoff-Modus. Lediglich die ersten vier Teams kommen in die Playoffs und spielen dann in Best-of-ThreeSerien über Kreuz gegen die Top Vier aus der Süd-West-Gruppe. Sollte man im Viertelfinale oder Halbfinale ausscheiden, gibt es noch Platzierungsspiele für eine etwaige Aufstiegsqualifikation. Die unteren acht Mannschaften spielen innerhalb ihrer Gruppe noch eine Einfachrunde, wobei der Letztplatzierte automatisch absteigt. Das große Saisonziel für die „Füssen Royal Bavarians“ ist es demnach, sich für die Playoffs zu qualifizieren.

„Ich denke, wir haben gute Chancen, uns für die Playoffs zu qualifizieren, aber die Liga ist sehr eng beieinander und jedes Spiel zählt“, weiß Mitch Stephan. Nach dem erfolgreichen Trainingslager in Italien sind die „Füssen Royal Bavarians“ gewappnet für den Saisonauftakt bei den „München-Haar Disciples II“. Die „Disciples“ waren im vergangenen Jahr in der oberen Tabellenhälfte zu finden und zählen dieses Jahr sicherlich zu den Playoff-Aspiranten. „Bei Haar weiß man nie, was einen erwartet. Die Spielstärke hängt enorm von den Einsätzen der Erstligaspieler ab“, erläutert Stephan. Ein Blick auf den Spielplan verrät, dass die Erste Mannschaft der Münchner zeitgleich im Einsatz ist. „Das kann sicherlich ein Vorteil sein, aber wir werden uns auf unser Spiel konzentrieren und versuchen, unseren besten Baseball zu spielen“, gibt der Headcoach die Marschroute vor.

Alle Mann an Bord

Ausfälle gibt es bei den Füssenern keine und das Team kann in Bestbesetzung in die Spiele gegen Haar gehen. Am Osterwochenende ist in der Bundesliga zwar spielfrei, aber die „Royal Bavarians“ dürfen dennoch am Ostersamstag, 8. April, den österreichischen Erstligisten „Hard Bulls“ am „King’s Field“ im Füssener Weidach begrüßen.