Bayerische Brauwirtschaft streikt

Heute werden wohl keine Bierflaschen in Bayern abgefüllt, denn die bayerischen Bierbrauer streiken. (Symbolfoto) © PantherMedia/grafvision

Bayern – Die Bierbrauer, auch das Allgäuer Brauhaus ist betroffen, streiken. Denn in der ersten Verhandlungsrunde am 29. März , für höhere Löhne in der bayerischen Brauwirtschaft, konnten sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Arbeitgeber (Tarifgemeinschaft bayerischer Brauereien e.V.) auf keinen Tarifabschluss verständigen. Die NGG fordert für die gut 10.000 Brauerei-Beschäftigten im Freistaat Bayern eine Erhöhung der Löhne um zwölf bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Darüber hinaus soll es deutliche Verbesserungen für Auszubildende geben.

Die Arbeitgeber haben in der ersten Verhandlungsrunde einen Tarifvertrag für 24 Monate angeboten. Sie bieten jeweils für 12 Monate eine Lohnerhöhung von 115 Euro (entspricht 3 Prozent am Facharbeiterlohn), 1.000 Euro Inflationsausgleichsprämie und für die Auszubildenden eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 50 Euro pro Monat je Ausbildungsjahr an.

„Auch im ersten Quartal 2023 setzt sich das extrem hohe Niveau der Rekordinflation von 8,3 Prozent aus dem vergangenen Jahr fort, und hat ein großes Loch in die Geldbeutel der Beschäftigten gerissen. Vor diesem Hintergrund ist das Angebot der Arbeitgeber ein schlechter Scherz“, sagt Mustafa Öz (Vorsitzender der NGG Bayern und Verhandlungsführer). „Wenn die Arbeitgeber nicht bereit sind mit uns über eine deutliche Lohnerhöhung zu verhandeln, dann müssen wir ihnen die Entschlossenheit der Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern eben zeigen“, so Öz weiter.

Für heute hat die Gewerkschaft NGG zu bayernweiten Warnstreiks aufgerufen. Die zentrale Kundgebung findet in München auf der Theresienwiese statt. Die Arbeitsniederlegungen werden bis zu 24 Stunden betragen und somit bleiben die Braukessel an diesem Montag kalt.