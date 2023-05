Dem Wolf im Allgäu die Zähne zeigen

Von: Josef Gutsmiedl

Wohin mit dem Wolf? Weit weg vom Weidevieh, meinen jedenfalls Alpwirtschaftsexperten wie Erich Schwärzler (links) und Franz Hage. © Gutsmiedl

Oberallgäu – Wolf und Bär sind auf dem Vormarsch im Alpenraum. Im Allgäu und in Oberbayern haben die Bergbauern und Älpler Sorge, dass sich Weidetierrisse häufen und letztlich die Weideviehhaltung in den Bergen kaum mehr möglich sein könnte.

Ein zentrales Thema der jüngsten Mitgliederversammlung des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu AVA in Bad Hindelang waren erwartungsgemäß der Wolf und sein „Kollege“, der Bär. Nicht zuletzt, nachdem vor wenigen Wochen im italienischen Trentin ein Bär einen Jogger angefallen und getötet hatte. Die Verbände der Alp- und Almwirtschaft sind jedenfalls nicht gut auf zuwandernde Raubtiere zu sprechen und fordern Unterstützung durch die Politik.

Der scheidende AVA-Vorsitzende nahm in seiner Eröffnungsrede zur Versammlung kein Blatt vor den Mund: „Es kann nicht sein, dass man Großraubtieren und dem Naturschutz mehr Aufmerksamkeit widmet als dem Menschen!“ Den Zwischenfall kommentierte Franz Hage: „Dieser Bär gehört weg. Alles andere hilft nichts!“ Man müsse erkennen, dass die Bergbauern mit solchen Maßnahmen nichts anfangen könnten. „Naturschutz ja – aber mit Maß und Ziel und Menschenverstand!“

Wölfe und Bären im Allgäu: „Das Gemetzel wird schlimmer ...“

Auch die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann (CSU) sieht für die großen Raubtiere keinen Platz in der Kulturlandschaft. Herdenschutz durch Zäunung sei zumindest im Alpenraum keine brauchbare Lösung. Im Gegenteil: Bei Angriffen werde den Weidetieren letztlich die Flucht unmöglich gemacht. „Das Gemetzel wird schlimmer ...“

Auf einen weiteren „Problembären“ sollte man sich nicht einlassen, warnte Wittmann mit Blick auf den jüngsten „Gast“ im Raum Rosenheim. Bären und Wölfe, die gefährlich würden, gehörten ihrer Meinung nach geschossen. Der Oberallgäuer CSU-Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger, Präsident der Bayerischen Bergbauern-Vereinigung, stellte fest: „Wenn die Alpen nicht schützbar sind, braucht es wolfsfreie Zonen.“ Bayern jedenfalls gehe jetzt auf die Suche nach einer praktikablen Lösung.

Braucht es eine Schutzjagd?

Wie Franz Hage vom AVA bekannt für klare Worte, hielt der Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins in Oberbayern, Josef Glatz, mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft werde von der Ampel-Politik in Berlin kaputt gemacht. „Auch von einem Landwirtschaftsminister, der nicht weiß, wie Fleisch schmeckt!“, wetterte Glatz. Ohne bäuerliche Landwirtschaft funktioniere kein Natur- und Umweltschutz. Stattdessen beherrschten „die, die alles besser wissen“ die Szene, kritisierte er etwa den Bund Naturschutz und andere Verbände.

Auch bei den „großen Beutegreifern“ (Glatz hält nichts von dieser Umschreibung und meint: „Es san Raubtiere“) kennt der Oberbayer kein Pardon: Es brauche wie in anderen Ländern eine Schutzjagd, damit Wolf und Bär begrenzt blieben. In Schweden und Frankreich habe man das längst erkannt und die Wolfspopulation gedeckelt. Auch in Bayern sei der „günstige Erhaltungszustand“, wie ihn die EU voraussetze, gegeben. „Der Wolf gehört gemanaget, schon damit der FFH-Status bleibt“, so Glatz. Denn ohne dauerhafte Weideviehhaltung gehe unweigerlich die Artenvielfalt verloren, die durch FFH-Schutz erhalten werden soll. Deutschland könnte jederzeit handeln, tue es aber nicht. Es habe sich in 30 Jahren einiges geändert; Jetzt müsse man demzufolge etwas verändern. Glatz: „Den Wolf werden wir nicht mehr los.“ Rund 40 Wölfe sollen in Bayern „ansässig“ sein, mit Schwerpunkt Nordostbayern.

Bergbauern sehen sich bedroht

Der Almbauer würde gerne die Jäger unmittelbar an der Herde sehen. Dann erwische man die gefährlichsten Raubtiere am ehesten. „Bleiben wir dran, damit wir was voran bringen“, appellierte er an die Verantwortlichen in den Verbänden und der Politik. „Reden ist oft besser als bloß schimpfen.“ Zuvor schon hatte AVA-Geschäftsführer Dr. Michael Honisch beklagt: „Nicht die Raubtiere sind bedroht, sondern die Berglandwirtschaft!“ Weite Gebiete in den Alpen seien schlechterdings nicht wolfssicher zu machen. Das führe letztlich zur Nutzungsaufgabe. Das Förderprogramm für Schutzmaßnahmen sei mit 13 Millionen Euro im Jahr 2022 ausgestattet. „Damit kostet ein Wolf bis zu 200.000 Euro!“, rechnete Honisch. Regelmäßig kommentierte auch der Obmann der Österreichischen Alm- und Alpwirtschaft, Erich Schwärzler aus Vorarlberg, die Entwicklungen. „Es finden Veränderungen statt“, stellte Schwärzler fest. Und die müsse man möglichst mitgestalten. Auch beim Wolf.

Schwärzler kann sich vorstellen, dass „der Aufschrei“ mit der Zahl der getätigten Entnahmen weniger würde. Auf politischer Ebene ist der Wolf ebenfalls Thema. Bayerns Ministerrat preschte Ende April vor und beschloss eine neue „bayerische Wolfs-Verordnung“. Diese Verordnung soll „einen wichtigen Beitrag dazu leisten“, die Weidetierhaltung auch bei einer Wolfsanwesenheit flächendeckend und dauerhaft zu ermöglichen, heißt es dazu aus dem Umweltministerium. Das Prozedere einer „Entnahme“ soll dadurch verschlankt werden. Dennoch, so heißt es aus dem Ministerium weiter, seien EU und Bund weiterhin gefordert, beim Umgang mit dem Wolf Rechtsänderungen auf den Weg zu bringen.

CDU/CSU-Fraktion fordert „ausgewogene Balance“

Das allerdings sah zuletzt der Deutsche Bundestag anders. Wenige Tage nach dem bayerischen Vorstoß wurden dort zwei Oppositionsanträge zum Wolfsbestand abgelehnt. Eine Vorlage der Unionsfraktion, zu der der Umweltausschuss eine Beschlussempfehlung eingebracht hatte, wies das Parlament zurück: 254 Abgeordnete votierten für den Antrag, 408 dagegen, es gab sieben Enthaltungen. Ein Antrag der AfD-Fraktion wurde mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen abgelehnt. Der Landwirtschaftsausschuss hatte zur Abstimmung eine ablehnende Empfehlung abgegeben.

Die CDU/CSU-Fraktion forderte in ihrem Antrag mit dem Titel „Ausgewogene Balance zwischen dem Schutz von Mensch und Tier sowie dem Artenschutz herstellen – Bejagung des Wolfes im Rahmen eines Bestandsmanagements ermöglichen“ ein Wolfsbestandsmanagement nach dem Vorbild von EU-Staaten wie Schweden, Finnland oder Frankreich. Die Fraktion forderte die Bundesregierung auf, „den Erhaltungszustand des Wolfes in Deutschland unverzüglich zu definieren, jährlich zu bewerten und die Vernetzung und den Austausch der deutschen Wolfsbestände mit ihren Herkunftspopulationen in Ost- und Südeuropa und deren Größe mit zu berücksichtigen“. Zudem sollten die Kriterien und deren Gewichtung detailliert offengelegt werden, die der regelmäßigen Meldung des Erhaltungszustandes des Wolfes nach Brüssel zugrunde liegen.