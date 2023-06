Betriebliches Gesundheitsmanagement im Allgäu: Olympiasiegerin Laura Dahlmeier klärt auf

Von: Marco Tobisch

Teilen

Laura Dahlmeier ist mittlerweile als Bewegungsbotschafterin für die AOK unterwegs. Am Dienstag kam die 29-Jährige nach Marktoberdorf. (Symbolfoto) © IMAGO / Eibner

Marktoberdorf – Was können Unternehmen tun, um Mitarbeiter gesünder zu machen und dadurch Krankheitstage zu reduzieren? Zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) informierten sich am Dienstag rund 40 Führungskräfte aus dem ganzen Allgäu in Marktoberdorf bei einer AOK-Veranstaltung. Ausgelöst wurde das Interesse aber nicht allein durch viele nützliche Gesundheitstipps, sondern – das zeigte auch die Foto- und Autogrammstunde – durch den Besuch von Biathlonlegende Laura Dahlmeier, die seit 2016 AOK-Bewegungsbotschafterin ist.

An sechs Standorten bietet die AOK derzeit den Austausch zum Thema BGM an – zusammen mit Dahlmeier und dem Sportwissenschaftler Anton Schuhegger, der auch in Marktoberdorf einen gut einstündigen Vortrag hielt. „Wer sich regelmäßig bewegt und etwa 1.000 Kilokalorien am Tag verbrennt, baut einen guten Schutz für sein Herz-Kreislaufsystem auf“, so Schuhegger. Auch, wie sich Adrenalin auswirkt und was während des Sports im Gehirn abläuft, erklärte der Experte.

Zwischendurch galt es für die Zuhörer, selbst aktiv zu werden – als „Verjüngungsübung“ bezeichnete Schuhegger seine „Schüttelübung“, bei der die Teilnehmer ihre Schulterblätter, den Nacken und die Brustwirbelsäule lockerten. Das könne man im Lauf des Arbeitstages einfach mal als „aktive Pause“ einstreuen, riet Schuhegger.



Was macht Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Mitte) heute und was rät sie in Sachen Bewegung und Gesundheit? Bei einer AOK-Veranstaltung tauschte sie sich mit Sportwissenschaftler Anton Schuhegger und Moderatorin Luisa Filip aus. © Tobisch

Auch mit der Olympia­siegerin Laura Dahlmeier, die in Marktoberdorf über Sport, Bewegung und ihre Karriere sprach (mehr dazu hier), gab es noch eine gemeinsame Trainingseinheit. Dazu hatte die AOK an alle Anwesenden Fitnessbänder verteilt. Trotz der knapp 30 Grad Außentemperatur machte jeder gerne mit. Laura Dahlmeier beteuerte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das ist nicht nur Show, die gleichen Übungen mache ich auch zu Hause.“

Von der Überwindung des inneren Schweinehundes bis zu Tipps für einen bewegteren Alltag gab Dahlmeier den Führungskräften viele Ideen mit, die diese nun (auch mit Begleitung durch die AOK mit Vorträgen, Workshops und Trainingsmaßnahmen) nun in ihren Betrieben umsetzen können. „Chefs können da auch Vorbilder für ihre Mitarbeiter sein“, so Dahlmeier.

Die AOK Kaufbeuren-Ostallgäu hat letztes Jahr nach eigenen Angaben 23 Betriebe mit 41 Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) unterstützt.

Lesen Sie auch: Biathlonlegende Laura Dahlmeier: Ob sie das frühe Karriereende heute bereut?