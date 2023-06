Bewirbt sich Schloss Neuschwanstein um UNESCO-Welterbetitel? Am Sonntag Bürgerentscheid in Schwangau

Von: Riccarda Gschwend

Wird das Schloss Neuschwanstein vielleicht bald den Titel „Weltkulturerbe“ tragen? Ob überhaupt eine Bewerbung stattfindet, entscheiden die Bürger am Sonntag. © FTM/Sebastian Jahn

Schwangau - Es ist so weit, die Schwangauer dürfen diesen Sonntag per Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob sie einer Bewerbung von Schloss Neuschwanstein um den UNESCO-Welterbetitel zustimmen oder nicht.

Wie der Bürgerentscheid abläuft, welche Voraussetzungen gelten und was Bürgermeister Stefan Rinke über den Ausgang vermutet. Die Stimmung im Ort wird als zwiegespalten beurteilt. Experten rieten den Schwangauern bei zwei Bürgerforen dazu, für die Bewerbung zu stimmen und versuchten, Bedenken auszuräumen. Während die einen fürchten, dass Schwangau durch einen Weltkulturerbe-Titel von noch mehr Gästen überrannt werden könnte und beim Stichwort „Pufferzone“ bei ihnen die Alarmglocken klingeln, sehen die anderen große Chancen in dem Titel. Sie hoffen vor allem auf eine Steigerung des Qualitätstourismus, wie ihn bei den Informationsveranstaltungen die Fachleute im Zusammenhang mit den Denkmälern der UNESCO-Welterbeliste propagiert hatten. Es bleibt also spannend: Wird sich die Mehrheit der Schwangauer für oder gegen eine Bewerbung aussprechen?

Insgesamt sind laut Bürgermeister Stefan Rinke in der Gemeinde 2.758 Bürger abstimmungsberechtigt. Nach der Bayerischen Gemeindeordnung muss die im Bürgerentscheid gestellte Frage in Gemeinden bis zu 50.000 Einwohnern von mindestens 20 von hundert der Stimmberechtigten mit „ja“ oder „nein“ beantwortet worden sein.

Bürgerentscheid in Schwangau: Bereits 999 Briefwahlzettel eingegangen

Für Schwangau bedeutet das: Die Frage ist entschieden, wenn mindestens 552 Stimmberechtigte mit ja oder nein abgestimmt haben. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag berichtete der Rathauschef, dass bis dahin 999 Briefwahlzettel eingegangen seien. Das Quorum dürfte also auf alle Fälle erfüllt sein. Sollte es tatsächlich eine Stimmengleichheit geben, dann gilt die Frage als mit „nein“ beantwortet. Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses des Gemeinderats. Er kann innerhalb eines Jahres nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden, es sei denn, dass sich die dem Bürgerentscheid zugrunde liegende Sachoder Rechtslage wesentlich geändert hat.

Mit einem vorläufigen Ergebnis rechnet Bürgermeister Rinke am Sonntag bis 21 Uhr, die offizielle Feststellung des Ergebnisses erfolgt durch den Abstimmungsausschuss in seiner Sitzung am Montag um 18.30 Uhr.

Antrag umfasst Aufnahme aller Königsschlösser

Übrigens umfasst der Antrag über eine Aufnahme ins Weltkulturerbe alle Königsschlösser – also Neuschwanstein, Linderhof mit Schachen und Herrenchiemsee als Gesamtkunstwerk. Wie das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Nachfrage mitteilt, „ist eine fachliche Aufteilung nicht möglich“. Das heißt: Wenn die Gemeinde Schwangau gegen den Antrag stimmt, kann der Freistaat den Antrag nicht einreichen, auch die anderen Schlösser können sich dann nicht bewerben.

Und was tippt der Rathauschef, wie es ausgehen wird? „Als Leiter der Verwaltung war es meine Aufgabe das Ratsbegehren neutral durchzuführen und eine objektive und ausgewogene Information zu gewährleisten. Unabhängig von meiner Funktion habe ich eine persönliche Einschätzung. Nach meiner Wahrnehmung ist die Mehrheit pro Welterbe-Antrag.“