Bezirksfinale beim bundesweiten Schülerlotsenwettbewerb

Von: Felix Gattinger

Gruppenbild mit Siegern: Bürgermeister Oliver Schill (v. li.), Christine Hofmann (Polizeioberkommissarin), Vizepräsident Peter Starnecker (Landesverkehrswacht), Leon Schweihofer (1.Platz), Felix Stier (2. Platz) und Benedikt Kraft (3. Platz) mit den übrigen Teilnehmern. Rechts: Vorstand der Verkehrswacht Schwaben Helmut Beck und Polizeirat Sven Hornfischer. © Gattinger

Kaufbeuren – Eigentlich hätten die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler der Adalbert-Stifter-Schule ja bereits in die Pfingstferien gehen wollen, doch weil ihnen von der Schulleitung eine Runde Eiscreme versprochen worden war, stellten sie sich am vergangenen Freitagmittag für die Siegerehrung beim Schülerlotsenwettbewerb gerne nochmal im Gablonzer Haus auf die Bühne, um den Siegern des Bezirks Schwaben ein Ständchen zu geben. Dann kam die Stunde der Wahrheit, denn nur zwei der besten Schulweghelferinnen und -helfer dürfen beim Landesentscheid in Kehlheim antreten.

Auf dem Programm standen erst ein theoretischer Teil, dann ein Reaktionstest und zuletzt ein praktischer Prüfungsteil mit Fahrzeugen, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Entfernungen und Geschwindigkeiten einschätzen mussten. Natürlich stehe bei einem Wettbewerb immer das Können im Vordergrund, sagte Kaufbeurens Zweiter Bürgermeister Oliver Schill in seinem Grußwort, das er stellvertretend für Oberbürgermeister Stefan Bosse hielt, der sich beim Städtetag aufhielt.

Sein Dank für die Leistungen der Schulweghelfer gelte jedoch nicht nur für heute, sondern für immer: „Danke, dass ihr das immer macht“, betonte Schill. Tägliches ehrenamtliches Engagement sei gerade in heutiger Zeit etwas Besonderes. In Geld gerechnet, so Schill, wäre „das, was ihr tut, ein ziemlich teurer Spaß“. Gleichzeitig betonte der Bürgermeister die wichtige Vorbildfunktion, auf die die öffentliche Veranstaltung verweisen soll.

Die besten Schülerlotsen in Schwaben

Der eigens vom Präsidium in Kempten angereiste Polizeirat Sven Hornfischer erzählte, er sei immer, wenn er seine eigenen Kinder zur Schule begleite, „sehr, sehr froh“, über die Schulweghelfer, die dort tagtäglich ihren Dienst täten. Auch die Streifenpolizisten, so Hornfischer weiter, wüssten genau, was auf den Schulwegen tagtäglich geboten sei.

Sie selbst könnten unmöglich selber überall dort sein, wo die Schulwege gesichert werden müssen. Für ihn, so Hornfischer, stehe bei dem Wettbewerb die öffentliche Wertschätzung im Vordergrund. Wörtlich fügte er hinzu: „Allein in Schwaben gibt es 388 Schulweghelfer, und Ihr gehört zu den Besten.“

Medaillen, Preisgelder und Urkunden

Dann wurden alle 13 Kandidatinnen und Kandidaten des Wettbewerbs der Reihe nach auf die Bühne geholt und mit einer Urkunde bedacht. Für die drei Schulweghelfer, die am besten abgeschnitten hatten, gab es sogar ein Preisgeld von 20, 30 beziehungsweise 60 Euro. Die mit einer bronzenen Medaille gezierte Urkunde bekam Benedikt Kraft von der Verkehrswacht Memmingen, er darf die beiden Sieger gegebenenfalls im Krankheitsfall oder bei Verhinderung beim Landesentscheid vertreten.

Silber ging an Felix Stier von der Verkehrswacht Ostallgäu und mit dem Ersten Platz wurde Leon Schweihofer aus Donauwörth ausgezeichnet. Für ihn und Stier geht es am 21. Juli weiter nach Kelheim zum Landesentscheid. Dieser werde es „in sich haben“ kündigte Vizepräsident Peter Starnecker von der Landesverkehrswacht Bayern an, denn dort werde es nicht nur eine Geschwindigkeitsschätzung, sondern eine weitaus anspruchsvollere Bremswegschätzung geben.