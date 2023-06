Biathlonlegende Laura Dahlmeier: Ob sie das frühe Karriereende heute bereut?

Von: Marco Tobisch

Teilen

Was macht Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Mitte) heute und was rät sie in Sachen Bewegung und Gesundheit? Bei einer AOK-Veranstaltung tauschte sie sich mit Sportwissenschaftler Anton Schuhegger und Moderatorin Luisa Filip aus. © Tobisch

Marktoberdorf/Allgäu – „Me-Time“ lautet ein gegenwärtiger Trendbegriff für die Flucht aus dem alltäglichen Stress und mehr Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse. Für mehr „Me-Time“ – etwa eine kurze Bewegungspause am Arbeitsplatz, einen Spaziergang an der frischen Luft oder eine Trainingseinheit nach Feierabend – wirbt auch „Bewegungsbotschafterin“ und Biathlonlegende Laura Dahlmeier (29) zusammen mit der AOK. Bei einem Pressegespräch und einer Talkrunde mit Allgäuer Unternehmern in Marktoberdorf erklärte die Garmischerin, welche Rolle Bewegung für sie spielt. Auch auf ihre erfolgreiche Wintersportkarriere, die sie im Alter von 25 beendet hatte, kam die Doppel-Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin am gestrigen Dienstag zu sprechen.

Laura Dahlmeier...

...auf die Frage, wie viel Sport sie seit dem Ende ihrer aktiven Karriere noch treibt.

Dahlmeier: „In einer guten Woche auch mal 20 Stunden oder mehr. Aber ich merke auch, dass es Tage gibt, an denen ich gerne mehr machen würde und dass es mir dann nicht so gut geht, wenn ich mich einen ganzen Tag lang gar nicht gerührt habe. Umso mehr freut es mich, wenn ich mich abends doch noch aufraffen kann. Jetzt mache ich einfach das, was ich gerne mache und will dabei auch keine neue Profikarriere starten. Es ist schön, jetzt einfach nur zur Gaudi zu sporteln.“

...über ihre neue sportliche Vielfalt.

Dahlmeier: „Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr auf nur eine einzige Sache fokussieren muss, sondern unterschiedliche Dinge machen darf. Ich habe im April die Bergführerausbildung abgeschlossen, deshalb ist das Bergsteigen aktuell der größte Part. Ansonsten ist das Radl das Verkehrsmittel meiner Wahl, um von A nach B zu kommen. Nach Marktoberdorf bin ich heute auch von Garmisch aus mit dem Fahrrad gefahren. Nicht umsonst bin ich AOK-Bewegungsbotschafterin (lacht).“

...über ihre Berührungspunkte mit dem Allgäu.

Dahlmeier: „Ich hatte immer gute Erinnerungen ans Allgäu. In Nesselwang bin ich meine ersten Nachwuchsrennen gelaufen und kenne das Stadion ein bisschen.“

...auf die Frage, ob sie manchmal wehmütig auf ihr frühes Karriereende zurückblickt.

Dahlmeier: „Nein! Ich habe das Glück, dass ich alles gewinnen durfte, was ich mir vorgenommen habe. Das war die perfekte Zeit! Wenn ich wieder die Wahl hätte, würde ich wieder zum gleichen Zeitpunkt aufhören. Ich bin auch glücklich mit meiner Rolle als Fernsehexpertin, denn so bin irgendwie noch mit dabei, muss aber nicht mehr abliefern.“

...über ihren größten Erfolg als aktive Sportlerin.

Dahlmeier: „Das war die Saison 2016/2017 mit dem Weltcupsieg und der phänomenalen WM in Hochfilzen und dann natürlich der Olympiasieg. Das sind die besonderen Momente! Ich glaube aber, jedes einzelne Rennen hat dazu beigetragen, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin. Ich will kein Erlebnis missen.“

...über ihr Engagement bei der AOK (seit 2016).

Dahlmeier: „Ich mache nichts lieber, als mich zu bewegen und es macht mir auch Spaß, andere zu inspirieren und zu motivieren. Beim Format ‚BGM‘ geht es um Unternehmer, die ihre Mitarbeiter dazu motivieren, dass sie gesund sind. Es beginnt aber grundsätzlich schon bei den Kleinen, dass man sagt: Weg von den Smartphones, weg vom Fernseher und einfach raus in die Natur und bewegen. Dazu ist der Mensch gemacht – und nicht zum Sitzen und in ‚­i­rgend a ­Kastl‘ reinschauen!“

...über kleine Tipps zu mehr Bewegung im Alltag.

Dahlmeier: „Montags war immer Reisetag beim Biathlon, das haben alle gehasst. Am Flughafen war‘s bei mir automatisch so, dass ich mich gedehnt und aktive Pausen gemacht habe. Ich habe versucht, Möglichkeiten zu nutzen. Beispielsweise nehme ich nicht die Rolltreppe und meide Aufzüge, weil sich Treppenlaufen einfach besser anfühlt.“

...auf die Frage, wie wichtig es ist, sich Ziele zu stecken.

Dahlmeier: „Vor dem Ziel steht für mich eigentlich der Traum. Und um diesen zu erreichen, brauche ich ein Ziel. Der Olympiasieg beispielsweise war für mich unerreichbar weit weg und ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist. Heute ist das ähnlich: Als ich letztes Jahr drei Wochen Zeit hatte, wollte ich mit dem Radl nach Istanbul fahren. Ich habe mich gefragt: ‚Schaffe ich es wirklich, allein mit dem Fahrrad von Garmisch bis an die asiatische Grenze zu fahren?‘ Das hat mich so sehr motiviert, dass ich es gemacht habe. Es ist wichtig, ein Ziel zu haben, für das ich trainiere!“

Lesen Sie auch: Betriebliches Gesundheitsmanagement im Allgäu: Olympiasiegerin Laura Dahlmeier klärt auf