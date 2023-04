Blitzmarathon im Allgäu 2023: Das sind die Ergebnisse

Jetzt liegen auch die Ergebnisse des Blitzmarathon 2023 im Allgäu vor. © Panthermedia/kyrien

Allgäu – Nachdem die Polizei am vergangenen Freitag im Rahmen der großangelegten Verkehrssicherheitsaktion Blitzmarathon 2023 den ganzen Tag über schwerpunktmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt hatte, liegen jetzt auch für den Bereich Schwaben Süd/West die Ergebnisse vor.

Hier begingen 374 Fahrerinnen und Fahrer Geschwindigkeitsverstöße. Spitzenreiterin war eine 33-jährige Frau, die im Landkreis Neu-Ulm die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 64 Stundenkilometer überschritten hatte. Bei erlaubtem Tempo 50 wurde bei ihr in einem Baustellenbereich eine Geschwindigkeit von 114 Stundenkilometern gemessen.

Die Frau gab an, von ihren Kindern abgelenkt gewesen zu sein, sodass sie die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht habe wahrnehmen können. Sie erwarten ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Der Blitzmarathon 2023 im Allgäu: Raserei kann tödlich enden

Auf der B 16 bei Roßhaupten wurde ein Mann bei zulässigen 70 Stundenkilometern mit 129 gemessen. Umständehalber wird hier derzeit sogar vorsätzliches Verhalten geprüft. In jedem Fall erwarten den Fahrer zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot und eine Strafe von mindestens 48 Euro. „Seit drei Jahren rangiert bei den Verkehrsunfällen mit Toten oder Schwerverletzten die Raserei als Unfallursache auf Platz eins“, erklärt Polizeipressesprecher Holger Stabik. Insgesamt hatten sich im Jahr 2022 im Bereich des Präsidiums 27.101 Verkehrsunfälle ereignet, was eine weitere Steigerung der Unfallzahlen bedeutet.

Leider starben im letzten Jahr 47 Personen bei Verkehrsunfällen. Neben der Überschreitung der Geschwindigkeit stellten die Beamtinnen und Beamten weitere Verstöße fest, wie zum Beispiel das Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit am Steuer. Geahndet wurde ferner das Telefonieren am Steuer und in einem Fall stellten die Beamten die rechtswidrige Benutzung einer sogenannten „Blitzerapp“ fest.