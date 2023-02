Bolsterlang: Erzieherin entdeckt Drogenversteck in Kindergarten

In einem Kindergarten in Bolsterwang entdeckte eine Erzieherin Drogen und dazugehörige Utensilien. Kurz darauf tauchte der mutmaßliche Eigentümer auf. © Panthermedia/yanadjana

Bolsterlang – In einem Kindergarten in Bolsterlang hat eine Erzieherin einen Stoffbeutel mit Drogen gefunden. Als sie die Polizei rief, sprang der mutmaßliche Besitzer über den Zaun.

Nach Angaben der Polizei machten spielende Kinder am Montagvormittag, 20. Februar, die Erzieherin auf einen Stoffbeutel in einer Spielhütte aufmerksam. Die Frau nahm die Tüte an sich und fand darin eine Feinwaage, einen Crusher sowie diverse Tabletten und Marihuana.

Die Frau rief die Polizei an und sah wie ein junger Mann mit schulterlangen gelockten Haaren über den Zaun des Kindergartens sprang. Sie sprach den Mann an, der angab seinen Stoffbeutel zu suchen. Die Kindergärtnerin teilte dem Mann mit, dass die Polizei informiert sei. Daraufhin flüchtete der junge Mann. Die Polizei fahndete sofort im Umkreis des Kindergartens, ohne Erfolg.

Der ca. 18 Jahre alte Mann wurde als 170 cm groß, schlank mit schulterlangen gelockten Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, mit weißen Streifen und einem weißen Pullover.