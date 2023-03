Bosch: Betriebsräte und IG Metall kritisieren die Konzernstrategie

Von: Josef Gutsmiedl

Bosch im Allgäu: Ist der Standort Deutschland für das Traditionsunternehmen zu teuer? © Gutsmiedl

Oberallgäu - Wenige Tage nach dem von der Bundesregierung beschlossenen Aus für den Verbrennungsmotor ab 2025 schlug der Gesamtbetriebsrat der Robert Bosch GmbH Alarm – auch aus einem anderen Anlass:

Überlegungen, große Bereiche der Produktion der kränkelnden Bosch-Automobilsparte in Länder Osteuropas zu verlegen, brächten dieses Segment nicht auf den Erfolgskurs zurück. Bei bundesweiten Betriebsversammlungen stellten die Betriebsräte und die IG Metall die Strategie der Konzernspitze infrage.

Auch am Standort Blaichach /Immenstadt mit seinen 4.000 Beschäftigten wurde die zehnminütige Video-Ansprache des Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats der Mobility-Sparte, Frank Sell, ausgestrahlt; anschließend gab es Video-Liveschaltungen in neun regionale Standorte. Rund 17.000 Beschäftigte an allen Bosch-Standorten in Deutschland waren live dabei – etwa zwei Drittel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kritik an Bosch: Pläne für Verlagerung treffen Allgäu kaum

„Insgesamt haben so viele Beschäftigte am Standort wie noch nie teilgenommen“, betont der Betriebsratsvorsitzende bei Bosch in Blaichach und Immenstadt, Dieter Lochbihler. Bosch im Allgäu träfen die Pläne der Verlagerung kaum. „Etwa 400 Beschäftigte, also mithin rund zehn Prozent.“ Betroffene Kolleginnen und Kollegen könne man gegebenenfalls am Standort in anderen Bereichen unterbringen. An anderen Standorten drohten allerdings in der Tat massive Einschnitte mit Stellenabbau.

Dennoch habe der Standort aus Solidarität mitgemacht. Der Weg weg vom klassischen Verbrenner mit leistungsstarken Werken weltweit bei Bosch könne nur gelingen, wenn alle Kolleginnen und Kollegen mitgenommen würden und ein klare Beschäftigungsperspektive aufgezeigt werde.

Bosch zahlt drauf

Unterm Strich zahle Bosch bei seiner Mobility-Sparte drauf, skizziert Lochbihler die Situation. Dass nun eine Verlagerung nach Osteuropa die Lösung sein solle, um aus der Klemme zu kommen, könne er nicht nachvollziehen: Man gönne den Menschen dort durchaus etwas, aber dass man neue Standorte kostenintensiv aufbaue und funktionierende Standorte hier womöglich schließe, sei schon „eine andere Nummer“. Industrielle Arbeitsplätze in Deutschland quasi ausbluten zu lassen, sei keine Zukunftsperspektive, kritisiert Dieter Lochbihler. „So was geht meiner Meinung nach schief.“

Das Unternehmensziel, steigende Umsätze mit weniger Beschäftigten zu erreichen, sei so nicht realistisch. Gute Produkte gebe es – gerade im hoch technisierten Bereich – nur wenn „alles in der Nähe“ sei, betont der Betriebsratsvorsitzende weiter. „Kleine Regelkreise mit guter interner Kommunikation – von der Entwicklung bis zur Fertigung.“ Der Kunde wünsche gute Produkte, die wenig kosteten