Bundeskanzler Olaf Scholz kommt heute zum Bürgerdialog ins Allgäu

Von: Marco Tobisch

Teilen

Der Bundeskanzler bei einem Bürgerdialog. Am heutigen Donnerstag kommt Olaf Scholz (SPD) zum „Kanzlergespräch“ ins Allgäu. © IMAGO/Revierfoto

Füssen/Allgäu - Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am heutigen Donnerstagabend nach Füssen. Ab 18.30 Uhr stellt er sich im Festspielhaus den Fragen von Bürgern.

In allen 16 Bundesländern will Scholz laut Bundesregierung ein „Kanzlergespräch“ anbieten. Die Regierung erklärt dazu: „Der Bundeskanzler möchte erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt, von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören und auf ihre Fragen antworten. Das neue Format gibt ihm die Gelegenheit, im direkten Austausch seine Politik zu erklären.“

So neu ist das Format mittlerweile übrigens gar nicht mehr. Seit dem Start im Juli 2022 in Lübeck (Schleswig-Holstein) fanden weitere Gespräche in Magdeburg (Sachsen-Anhalt), Essen (Nordrhein-Westfalen), Gifhorn (Niedersachsen), Marburg (Hessen), Cottbus (Brandenburg) und Koblenz (Rheinland-Pfalz) statt. Nun ist Bayern an der Reihe.

Allgäuer Bürger befragen den Kanzler

Rund eineinhalb Stunden nimmt sich Scholz für den Bürgerdialog in Füssen Zeit. Über welche Themen gesprochen wird, entscheiden die teilnehmenden Bürger selbst. Beim jüngsten Gespräch in der Nähe von Koblenz Anfang Mai ging es unter anderem um den Krieg in der Ukraine, die Kindergrundsicherung, die Rente, klimafreundliches Heizen und die medizinische Versorgung in der ländlichen Region.

Auch der Kreisbote wird beim „Kanzlergespräch“ in Füssen vor Ort sein und über die Veranstaltung berichten. Live dabei sein können Interessierte, die im Rahmen des Anmeldeverfahrens keinen Platz ergattern konnten, online über einen Livestream der Bundesregierung.