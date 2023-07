Bundeskanzler Scholz in Füssen: Für ordentliche Löhne und eine stabile Rente

Von: Matthias Matz

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz stellte sich den Fragen der etwa 150 Bürger, die per Losverfahren am „Kanzlergespräch“ im Füssener Festspielhaus teilnehmen durften. © Marco Tobisch

150 Allgäuer hatten am Donnerstagabend die Gelegenheit, Bundeskanzler Olaf Scholz beim großen „Kanzlergespräch“ in Füssen mit Fragen zu löchern. So verlief der Abend.

Füssen – Unter Journalisten gilt er als der Alptraum eines jeden Interviewers. Fragen prallen entweder einfach an ihm ab oder seine Antworten sind so formuliert, dass sie alles und nichts bedeuten können. Ganz anders zeigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagabend beim „Kanzlergespräch“ im Füssener Festspielhaus. Aufgeräumt beantwortete er eineinhalb Stunden lang die Fragen der 150 Teilnehmer aus dem ganzen Allgäu und scheute dabei hin und wieder auch nicht vor klaren Aussagen zurück.

Für den Kanzler ist es der zweite Besuch in Füssen innerhalb eines Jahres. „Im vergangenen Jahr bin ich auf dem Forggensee gerudert“, erzählt er zur Begrüßung von seinem letzten Sommerurlaub im Ostallgäu. „Dabei habe ich gelernt, dass er nicht ganzjährig mit Wasser gefüllt ist“, scherzt er.

Damit ist der Ton für die folgenden eineinhalb Stunden gesetzt. Locker und aufgekratzt stellt sich der Regierungschef der Diskussion mit 150 Allgäuern, die das Glück hatten, per Losentscheid zu der Veranstaltung eingeladen zu werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz beim Bürgerdialog in Füssen Fotostrecke ansehen

Manchmal blitzt dabei seine trockene hanseatische Art durch. Etwa wenn er süffisant bemerkt, dass viele Männer heute in karierten Hemden gekommen sind aber nur einer mit Hut.

Unzählige Fragen an den Kanzler

Kaum hat Moderatorin Katja Wunderlich ihre Gäste aufgefordert, den Kanzler mit ihren Fragen zu löchern, schießen schon unzählige Arme in die Höhe. Das Glück, die erste Frage an diesem Abend stellen zu dürfen, hat mit der Altusriederin Britta Krull eine gebürtige Hamburgerin. Von dort kommt auch Scholz.

Krull freut sich, dass die Bundesregierung legerer geworden sei, was sich auch an Scholz` fehlender Krawatte zeige. Dann spricht sie ein Thema an, das sich wie ein roter Faden durch den Abend ziehen sollte – Klimawandel und Mobilität. „Ich spüre den Klimawandel zu jeder Zeit“, sagt sie. Gleichzeitig bretterten andere mit ihrem Porsche mit 180 Sachen über die Autobahn. „Warum schaffen wir es nicht, ein Tempolimit hinzubekommen?“, will sie deshalb wissen.

Scholz entgegnet ihr, dass es dafür im Bundestag derzeit keine Mehrheit gebe. Die Klimaziele wolle seine Regierung dagegen mit dem Ausbau der E-Mobilität erreichen. Dafür soll die Ladeinfrastruktur ausgebaut und E-Autos billiger werden, so der Kanzler.

Große Themen spielen kaum eine Rolle

Abgesehen vom Klimawandel und Mobilität spielt die große Lage an diesem Abend jedoch kaum eine Rolle. Weder Ukraine-Krieg, noch Wirtschaftskrise, Heizungs-Streit, Inflation, Ampel-Dauer-Zoff oder die ungeregelte Migration Abertausender nach Deutschland werden thematisiert.

Häufig geht es dagegen um Einzelschicksale oder persönliche Anliegen. So bittet Andrè Sommer, der seine Behinderung auf das Arzneimittel Duogynon der Bayer-Tochter Schering zurückführt und deshalb schon gegen den Bayer-Konzern geklagt hat, um ein Gespräch mit Gesundheitsminister Lauterbach. Scholz sichert Sommer zu, seine Unterlagen mitzunehmen und sich für ihn einzusetzen.

Erich Heiser aus Stöttwang ärgert sich dagegen darüber, dass heute jeder Brief von einem anderen Zusteller gebracht werde statt von nur einem. Das könne auch nicht im Sinne des Umweltschutzes sein. Auch der Fachkräftemangel brennt ihm unter den Nägeln. „Wo sind die Leute?“, fragt er und gibt launig gleich die Antwort: „Die machen Freizeit oder sitzen in der Verwaltung.“

Scholz antwortet ihm, dass eine Wiedereinführung der Bundespost rechtlich nicht möglich sei. Der Fachkräftemangel sei indes vor allem darauf zurückzuführen, dass die Generation der Babyboomer jetzt in Rente gehe. Gleichwohl gibt er im Verlauf des Abends zu, dass es in Deutschland zu viel Bürokratie gebe – vor allem im Baubereich. Das wolle seine Ampel-Koalition ändern. Der Abbau der Bürokratie „ist ein ernsthaftes Anliegen der Regierung“.

Sorgen um gesellschaftlichen Zusammenhalt

Andere Fragesteller sorgen sich um ihre Rente oder den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. „Ist Ihnen eigentlich bewusst, was ein Mittelständler hier an Rente bekommt?“, fragt eine Füssenerin den Sozialdemokraten. Eine Frau aus Kaufbeuren plädiert für die Einführung der Bürgerversicherung, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen.

Scholz spricht sich in diesem Zusammenhang für „ordentliche Löhne“ aus, die auch Einfluss auf die spätere Rente hätten. Wichtig seien für ihn persönlich „ein stabiles Rentenniveau“ und „das alle eine Krankenversicherung haben“.

Auf die Frage von Claudia Rudolph aus Lindenberg im Westallgäu, wie er zur von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vorgeschlagenen Abschaffung des Ehegattensplittings stehe, erwidert der Kanzler: „Für die Normalverdiener hat niemand vor, eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft.“

Gemeinsam ist allen Fragestellern, dass sie zwar nachbohren, dabei aber immer höflich bleiben und Scholz für jede Antwort kräftig applaudieren. Persönliches verrät er auch. So antwortet er auf die Frage von Michael Dürr, mit welcher Persönlichkeit er einmal auf eine Hüttenwanderung gehen wolle, dass er sich dafür Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron und den Spanier Pedro Sánchez vorstellen könne. Mit Wladimir Putin dagegen nicht.

Am Ende der Veranstaltung gegen 21.15 Uhr macht Scholz keinen Hehl daraus, dass ihm das Format „Kanzlergespräch“ liegt. „Es gibt Leute, die geben viel Geld für Meinungsumfragen aus, ich mache gerne Bürgergespräche“, sagt er und erntet dafür die letzten Lacher des Abends.