Frage von Leben und Tod: Bundestag regelt den assistierten Suizid neu

Von: Susanne Lüderitz

Teilen

Sterbewilligen in den Tod zu helfen, ist für Vereine und Ärzte nun nicht mehr verboten. Doch wie sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen aussehen, um Missbrauch zu verhindern? © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / motortion

Kempten/Oberallgäu - Sterbehilfe: Wann ist ein Leben lebenswert? Welche Rolle spielt Gott? Welchen Stellenwert hat der Einzelne in der Gesellschaft? Wie können Lebensbedingungen verbessert werden? Was ist Würde? Welche Rolle spielt die Autonomie des Menschen? Die großen existenziellen Fragen berührt das Thema Sterbehilfe. Entsprechend große Emotionen lösen Diskussionen darüber aus. Der Bundestag regelt demnächst den „assistierten Suizid“ neu. Das sagen Kirchenvertreter, eine Betroffene, ein Arzt, ein Politiker und ein Sterbehilfeverein - Stimmen aus der Region.

Ihr Körper ist bereits voller Metastasen, als Marianne Hauber fleht, selbstbestimmt sterben zu dürfen. Ihre Tochter Melanie erinnert sich noch genau daran, wie die Mutter sagte: „‘Melanie, ich will einfach nicht mehr. Warum kann ich nicht einfach sterben?‘“ Sie konnte die Schmerzen nicht mehr ertragen. Zu diesem Zeitpunkt Ende November 2017 war Marianne Hauber bereits zwei Monate im Hospiz – und ihre Tochter mit ihr. (Beide Namen sind von der Redaktion geändert.)

Der Wunsch zu sterben - ein Schock für die Verwandten

Für diesen Tag hatte Melanie alle Verwandten und Freunde eingeladen, damit sie den letzten Geburtstag von Marianne Hauber noch gemeinsam feiern konnten. „Es war eine sehr schöne Feier, jeder hatte nochmal Zeit mit meiner Mama“, erzählt die heute 31-Jährige. Mutter und Tochter sind allein auf der Terrasse, als der Satz fällt, vor dem Melanie sich so fürchtete. „Im ersten Moment wusste ich nicht, was ich dazu sagen sollte, da ich einfach totale Angst hatte, aber es kam mir dann plötzlich richtig vor, dass sie stirbt, damit sie von ihrem Leid erlöst wird.“ Genau das hat Melanie ihrer Mutter auch gesagt: „Mama, ich versteh‘ dich total und wenn ich könnte, würde ich dir sofort helfen. Ich weiß, dass du so nie leben wolltest, aber lass uns einfach das Beste draus machen und ich versuch alles, damit es dir so angenehm wie möglich wird.“

Bereits ein Jahr zuvor hatte Marianne Hauber den Wunsch geäußert, würdevoll zu sterben. „Würde“ habe für sie bedeutet, dass sie selbst bestimmen wollte, wann es zu Ende geht und nicht an lebensverlängernde Maschinen angeschlossen zu sein. Und sie habe selbst entscheiden wollen, wann sie stirbt. Sie wollte sich von allen verabschieden, solange sie noch alle Bekannten, Verwandten und die Familie erkennt.

Tochter Melanie hatte kurze Zeit vorher den Film „Ein ganzes halbes Jahr“ gesehen, der sich auch um den querschnittgelähmten „Will“ dreht. Der Protagonist denkt über Sterbehilfe nach. „Und so wusste ich, dass es so ein Angebot in der Schweiz gibt“, erzählt Melanie.

Haubers Plan reifte, im Nachbarland zu sterben, wo sie in der Obhut des Vereins „Dignitas“ ein Medikament trinken wollte, mit der Absicht, sanft einzuschlafen. Doch dazu kam es nicht mehr. „Nachdem meine Mutter immer schwächer wurde, wurde ich zu ihrem Vormund ernannt und den Antrag auf Suizidhilfe kann man nur stellen, wenn man noch im Besitz seiner geistigen Fähigkeiten ist, aber das war sie leider nicht mehr. Wir hätten das einfach viel, viel früher in Angriff nehmen sollen, aber leider ging es mit der Krankheit viel schneller als erwartet“, erinnert sich Melanie.

Die Debatte zum assistierten Suizid ist wieder aufgeflammt

Soll es erlaubt sein, jemandem in den Tod zu helfen, ja oder nein? Heftig debattiert hat dieses Thema der Bundestag im Jahr 2015. Nein, lautete damals die Entscheidung. „Geschäftsmäßige Sterbehilfe“ wie jene in der Schweiz sollte verboten bleiben. Die sogenannte „geschäftsmäßige“ Sterbehilfe üben Sterbehilfevereine oder Ärzte aus. Sie erzielen dabei keinen Gewinn, führen sie aber regelmäßig aus.

Verhandelt hat das Parlament damals den „assistierten Suizid“. Per Definition unterstützt hier ein Helfer einen Patienten beim Sterben, beschafft ihm etwa ein Medikament oder fährt ihn ins Ausland, wo Sterbehilfe erlaubt ist, wie bei Marianne und Melanie Hauber. Einnehmen muss der Patient beim „assistierten Suizid“ das Mittel aber selbst.

Die sogenannte „aktive Sterbehilfe“ (Tötung auf Verlangen), steht in Deutschland ohnehin unter Strafe. Hier verabreicht der Helfer das Tötungsmittel. Gestattet sind dagegen „indirekte Sterbehilfe“ und „passive Sterbehilfe“. Bei letzterer verfügt der Patient, dass lebensverlängernde Maßnahmen wie künstliche Ernährung eingestellt werden. Bei der indirekten Sterbehilfe nehmen die Patienten in Kauf, dass schmerzlindernde Medikamente zum Tode führen können.

Selbstbestimmtes Sterben als Ausdruck persönlicher Autonomie

Doch gegen das Sterbehilfe-Verbot des Bundestags von 2015 sprach sich das Bundesverfassungsgericht aus. Es erklärte den Beschluss im Februar 2020 für nicht verfassungsgemäß. Das Persönlichkeitsrecht und die Menschenwürde umfassen laut dem Gericht „ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ – „als Ausdruck persönlicher Autonomie“. Dabei sei das „Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht auf fremddefinierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt“, urteilten die Richter aus Karlsruhe. „Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz.“

Das Verfassungsgericht kippte also den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuches, der die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe unter Strafe stellte. Wenn Freunde oder Verwandte in den Tod assistieren, sind sie ohnehin von Strafverfolgung befreit. Erlaubt ist nun beides – assistierter Suizid ob geschäftsmäßig oder nicht. Ersterer schwebt vielmehr in einer Grauzone.

Und als Reaktion auf das Urteil aus Karlsruhe hat auch der Deutsche Ärztetag das Verbot zur Suizidhilfe aus der Berufsordnung für Mediziner gestrichen.

Ist es der freie Wille?

Nun befasst sich der Bundestag erneut mit der Beihilfe zum Suizid. Die Aufgabe: Ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Sterbehilfe ermöglicht, doch gleichzeitig sicherstellt, dass der Sterbewillige nicht in den Tod gedrängt wird – etwa durch gesellschaftlichen Druck oder die pflegemüde Verwandtschaft. Hätte der Patient mit einer leichten Verbesserung seiner Situation anders entschieden? Ist der Sterbewunsch längeranhaltend? Diesen Fragen soll im jeweiligen Fall nachgegangen werden.

Drei fraktionsübergreifende Parlamentariergruppen haben Gesetzentwürfe eingereicht

Diese Gesetzentwürfe stehen im Bundestag zur Debatte

Der Gesetzentwurf „zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung“ (20/904) von 85 Abgeordnete um Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD) sieht vor, dass die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ grundsätzlich strafbar sein soll – mit Ausnahmen bei bestimmten Voraussetzungen: Erlauben wollen die 85 Mandatsträger den assistierten Suizid dann, wenn der Patient „volljährig und einsichtsfähig“ ist, sich mindestens zweimal von einer Fachärztin beziehungsweise einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hat untersuchen lassen und mindestens ein „individuell angepasstes, umfassendes und ergebnisoffenes Beratungsgespräch“ absolviert hat.

Zudem plädieren sie für ein Werbeverbot für die Hilfe zur Selbsttötung. Die Abgeordnetengruppe will somit beides: „die Autonomie Suizidwilliger und darüber auch das hohe Rechtsgut Leben […] schützen“.

45 Abgeordnete von SPD und Grüne um Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) unterscheiden in ihrem Vorschlag (20/2293) namens „Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben“ zwischen „medizinischer Notlage“ und „Sterbewunsch außerhalb einer medizinischen Notlage“. Sterbewillige sollen demnach in ihrem Wunsch unterstützt werden, aber auch hier sind Hürden eingezogen, die Schutz bieten sollen:

Beratung als Voraussetzung für assistierten Suizid vorgesehen

In einer medizinischen Notlage mit ärztlicher Behandlung soll der Patient seinen Sterbewunsch schriftlich dargelegt, und der Arzt auf alle Mittel hingewiesen haben, die die Pein des Patienten lindern könnten. Ein zweiter Arzt muss bestätigen, dass alles korrekt abgelaufen ist – allerdings im Abstand von zwei Wochen.

Ist ein Mensch nicht krank und will trotzdem sterben, sieht der Gesetzentwurf der 45 vor, dass er sich zweimalig von einer unabhängigen Beratungsstelle beraten lassen soll. Auch hier sollen lindernde Maßnahmen im Mittelpunkt stehen. Der zeitliche Abstand, den die Parlamentarier hier ansetzen, liegt zwischen zwei und zwölf Monaten. Unter Strafe stellen wollen sie falsche Angaben, wenn jemand an todbringende Medikamente gelangen möchte, und „grob anstößige Werbung“.

Auch der Gesetzentwurf (20/2332, „Regelung der Suizidhilfe“) von 68 Abgeordneten um Katrin Helling-Plahr (FDP) aus den Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grüne, FDP und Die Linke sieht eine Beratung vor. Die Beratung durch die Beratungsstellen ist demnach „ergebnisoffenen zu führen und darf nicht bevormunden“. Sie solle „die Informationen vermitteln, die dazu befähigen, auf einer hinreichenden Beurteilungsgrundlage realitätsgerecht das Für und Wider einer Suizidentscheidung abzuwägen“. Danach sollen Menschen, die sterben wollen, sich ein Medikament von einem Arzt verschreiben lassen können: frühestens zehn Tage nach Beratung und spätestens acht Wochen danach.

Eine große Gruppe Abgeordneter setzt sich in einem gesonderten Gesetzentwurf außerdem für Suizidprävention ein und eine Stärkung entsprechender Beratung sowie Entstigmatisierung.

Der Oberallgäuer Abgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Stephan Thomae findet es richtig, dass das Verbot zur Suizid-Hilfe im Jahr 2020 gekippt wurde. Er unterstützt den Vorschlag der Gruppe um Helling-Plahr. „Es kommt mir darauf an, dass insbesondere ein unheilbar kranker Mensch, der aus dem Leben treten will, das auch selbstbestimmt machen kann“, sagt er.

Denn es könne sein, dass im Umfeld keiner sei, der dabei unterstützen könne oder niemand, dem man es zumuten wolle. „Ich kann mir vorstellen, dass hier Institutionen hilfreich wären, die professionell unterstützen können. Es braucht Anlaufstellen für eine transparente und niedrigschwellige Aufklärung über Handlungsalternativen“, so Thomae, „Diese hätten die nötigen Räume und das Personal, so dass die betreffende Person und die Angehörigen nicht alleine mit dieser Situation umgehen müssen.“ Um eine übereilte Entscheidung zu vermeiden, enthält der Vorschlag der Gruppe um Helling-Plahr eine doppelte Beratungspflicht mit Zeitintervall, damit Hilfeangebote noch einmal eingehend erörtert werden können.

Erfahrungen eines Landarztes – niemand möchte leiden

„Solange ich kann, will ich nicht und wenn ich dann will, kann ich nicht“, sagt Dr. Johannes Thiemann zur nun angesetzten Neuregelung des assistierten Suizids. Thiemann führte mit seiner Frau 37 Jahre eine Hausarztpraxis in Sulzberg. Im Jahr 1993 hatte er bei einer Wachkomapatientin in Absprache mit der Familie die künstliche Ernährung eingestellt. Nachdem ihn zunächst das Vormundschaftsgericht angezeigt und das Landgericht Kempten ihn wegen versuchten Totschlags verurteilt hatte, widersprach der Bundesgerichtshof 1994 dem Urteil, wies den Vorgang zurück ans Landgericht. Die Begründung: Das Urteil habe den Willen der Patientin nicht berücksichtigt. Die Patientin hatte sich im Vorfeld dazu geäußert. Thiemann wurde freigesprochen und seither gibt es für Patienten verbindliche Patientenverfügungen.

Viele Patienten hätten in Thiemanns Praxis bereits zu ihm gesagt: „Wenn ich nicht mehr kann, dann gibst du mir eine Spritze.“ Das meine aber niemand so, sagt Thiemann. Die Übersetzung laute: Ich will auf keinen Fall leiden. Dass es letztendlich zum Suizid komme, sei extrem selten. „Wenn man die Möglichkeit hat, sein Leben zu beenden, dann verschiebt man das doch ganz gerne.“ Thiemann meint, dass die wirklich suizidgefährdeten Patienten darüber nicht sprächen. Er selbst könne sich vorstellen, das todbringende Barbiturat zu verschreiben, wenn der Patient es wünscht und absolut keine Aussicht auf Besserung hat. „Das Infundieren des Giftes müsste so gestaltet sein, dass der Patient jederzeit die Herrschaft über das Ein- und Ausschalten der Tod bringenden Infusion haben könnte“, sagt Thiemann.

Im Übrigen, so der Hausarzt, sorge die Natur für ein beschleunigtes Ableben, so der Patient es will, mit dem Ablehnen von Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Diese Patienten hätten weder ein Hunger- noch ein Durstgefühl und litten dadurch nicht, sagt Thiemann.

Dass bei Sterbehilfeorganisationen Geld im Spiel ist, gefällt Thiemann dagegen nicht. Und auch die Tatsache, dass gesunde Menschen, die sterben wollen, Anspruch auf assistierten Suizid haben sollen, löst bei ihm Bauchschmerzen aus.

Die Henne-oder-Ei-Frage

Vielfach wird die Entwicklung in Holland zur Argumentation gegen die Suizidhilfe-Erlaubnis herangezogen. In den Niederlanden ist seit 2002 Tötung auf Verlangen und die Suizidbeihilfe im Falle einer unheilbaren oder unerträglichen Krankheit erlaubt. Dort haben sich die Sterbehilfefälle signifikant erhöht. Der Report der eigens eingerichteten Kontrollbehörde zählt im Jahr 2003 noch 1.885 Sterbehilfefälle. Im Jahr 2021 sind es schon 7.600 (Quellen: fowid.de, welt.de). Das sind 4,5 Prozent aller Sterbefälle in den Niederlanden in dem Jahr. Der Anteil der „Lebensbeendigung auf Verlangen“ – also aktive Sterbehilfe – an den hier aufgeführten Fällen beträgt über die Jahre gleichbleibend 95 Prozent. Kann man die Niederlande hier also anführen, wenn es dort vor allem um aktive Sterbehilfe geht?

Ein Blick in die Schweiz: Wie das Schweizer Bundesamt für Statistik im Jahr 2020 mitteilte, hat sich die Zahl der assistierten Suizide bei den Eidgenossen von 2010 bis 2018 mit dann 1.176 Fällen mehr als verdreifacht. Dagegen sei die Zahl der Suizide ohne Hilfe mit etwa 1.000 pro Jahr seit 2010 ungefähr gleichgeblieben.

Was ist also zuerst da: Angebot oder Nachfrage? Entsteht der Wunsch zu sterben auch erst dadurch, dass Suizidhilfe möglich ist oder gibt es die Lebensmüdigkeit auch ohne die Hilfe zum Selbstmord – sie wird lediglich nicht umgesetzt?

Die Diakonie Deutschland spricht in ihrer Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen vom „Werther-Effekt“ und definiert ihn dahingehend, dass Suizide weitere Suizide nach sich ziehen würden. Entsprechend fordert sie eine umfassende Stärkung der Suizidprävention, der Palliativmedizin und Hospizarbeit.

„Ja, Suizide haben einen Werther-Effekt“, das sei erwiesen, sagt der evangelisch-lutherische Dekan Jörg Dittmar. Allerdings gehe es bei diesem Begriff seiner Meinung nach eher um Tunnel- oder Bilanz-Suizide, bei denen Menschen spontan handeln.

„Beratung muss eine fundierte Entscheidung ermöglichen, das muss es uns als Gesellschaft wert sein“

Dittmar erwartet unter anderen aus diesem Grund vom neuen Gesetz, dass Menschen, die sterben möchten, eine umfassende, aber ergebnisoffene Beratung erhalten. Es müsse geklärt werden, ob der Mensch sich wegen seines Umfeldes oder der Gesellschaft als Belastung fühlt, oder ob es echte Autonomie ist, die ihn zu der Entscheidung bringt. „Was wir als lebenswert erachten, hat eine individuelle und gesellschaftliche Dimension“, so der Dekan. Gelten Personen nur noch als ‚wertvoll‘, wenn sie erwerbstätig sind, dann fielen zahlreiche bereichernde Menschen durchs Raster wie schwache, kranke oder beeinträchtige Menschen. „Was lebenswert ist, ist auch eine Frage des Glaubens“, sagt Dittmar.

Auch die Folgen für das persönliche Umfeld des Sterbewilligen dürfe bei der Beratung nicht außer Acht gelassen werden.

„Auch Sterbewillige bleiben ein geliebtes Kind Gottes“

Der Geistliche könne nachvollziehen, dass das Bundesverfassungsgericht großen Respekt hat vor der Autonomie des Menschen. „Das widerspricht dem Wertesystem der Kirche nicht“, so Dittmar. „Ich sehe die Notwendigkeit, dass wir als evangelisch-lutherische Kirche Menschen mit einem Sterbewunsch nicht verurteilen, sondern für sie in unserem Rahmen seelsorgerisch da sind, wenn sie es wollen. Es ist wichtig, dass Menschen so begleitet werden, dass sie keine Angst haben, ihre Würde zu verlieren.“ Das habe viel mit psycho-sozialer Hilfe und palliativer Versorgung zu tun. Trotzdem werde es Menschen geben, die bei ihrem Wunsch bleiben, mutmaßt der Dekan. „Auch dann bleiben sie geliebte Kinder Gottes.“

Aber wie soll diese umfassende Versorgung in Zeiten von Ärzte- und Pflegekraftmangel umgesetzt werden? „Ich sehe immer wieder den Kampf einer hochtechnisierten Medizin um Lebensverlängerung koste es, was es wolle. Da frage ich mich, ob wir nicht der Sterblichkeit früher ins Auge blicken sollten“, antwortet Dittmar, „und ob wir nicht ein natürlicheres Verhältnis zum Sterben finden müssen“.

Ausdrücklich Abstand nimmt Dittmar vom sogenannten „Dammbruchargument“, in dem Sinn, dass man dem Einzelnen sage, er dürfe sich nicht den Tod wünschen, weil es dann auch andere tun. „An dem Einzelnen darf kein Exempel statuiert werden zur gesellschaftlichen Erziehung!“, sagt Dittmar, „das zerstört die Wertschätzung des einzelnen Schicksals.“

Distanz nimmt Dittmar auch zum kirchlichen „Postulat des absoluten Lebensschutzes“, der ungewollt schwangere Frauen unter großen Druck gesetzt habe und der jetzt auf das Lebensende ausgeweitet werde. „Nimmt man diese Logik ernst, sollten Christen vor allem vor Rüstungsbetrieben demonstrieren. Und wie erklärt man, dass sich Papst Franziskus erst 2018 gegen die Todesstrafe ausgesprochen hat? Verzweifelte Menschen bräuchten keine Verbote, sondern Barmherzigkeit, so der Dekan.

„Eine leichte Antwort gibt es nicht“

Von einer „komplexen Dilemmasituation“ beim Thema Sterbehilfe spricht Kemptens katholischer Stadtpfarrer Thomas Rauch. Einerseits sei es wichtig, alles Erdenkliche für „eine Kultur des Lebens“ zu tun und Hilfen zu bieten – auch im Alter. Im Bereich der Palliativmedizin und Schmerztherapie habe sich viel getan, so der Geistliche von Sankt Lorenz. „Gleichzeitig gibt es Situationen, in denen der Mensch nicht mehr raussieht.“ Ihnen müssten medizinische, psycho-soziale oder finanzielle Hilfen an die Hand gegeben werden; Sterbehilfe ist für den Pfarrer „nur in ganz bestimmten dramatischen Situationen“ eine Option. Seine Hauptsorge ist, „dass da was kippt“. Über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2020 ist Rauch daher nicht begeistert.

„Nur ein bösartiger Mensch kann solche Überlegungen anstellen.“

Einen anderen Aspekt betont Rechtsanwalt Dieter Graefe. Er ist unter anderem Justiziar des Sterbehilfevereins „Dignitas Deutschland“. „Ich kann es nicht verstehen, warum man zu Menschen, die wirklich Gründe haben zu versterben, weil sie schwer krank sind, schwer leiden, warum man zu ihnen sagt, sie dürfen nicht im Bett sterben, sie müssen sich aufhängen, aus dem Fenster stürzen oder vor die Bahn werfen. Nur ein bösartiger Mensch kann solche Überlegungen anstellen“, echauffiert sich Graefe.

Dignitas Deutschland unterstützt mittels anwaltlicher Hilfe seine Mitglieder darin, dass diese ihre Rechte auf freie Selbstbestimmung durchsetzen können. Dies gilt für Patientenverfügungen als auch für die passive und indirekte Sterbehilfe. Aktuell zählt der Verein 4.000 Mitglieder.

Nachvollziehbare Gründe

Wünscht eines davon Assistenz beim Suizid, prüft der Verein, ob die Gründe nachvollziehbar sind und ob der Fall die verfassungsgegebenen Kriterien erfüllt. Wenn es so ist, gibt es das sogenannte „Grüne Licht“, erklärt Graefe. Dann kommen Ärzte ins Spiel, die für den Verein arbeiten und sogenannte Freitodbegleiter, die angestellt sind. Im Bundesgebiet arbeiteten laut dem Anwalt etwa 20 bis 30 Medizinier mit dem Verein zusammen. Sie legen die Infusion mit dem todbringenden Barbiturat an. Nachdem der Patient sie selbst in Gang gesetzt habe, schlafe dieser ein. Und nach 20 bis 30 Sekunden trete der Tod ein.

Die polizeilichen Prüfungen, die anschließend immer durchgeführt werden, seien bisher stets zum Schluss gekommen, dass alles korrekt abgelaufen ist. In letzter Sekunde von seinem Todeswunsch abgelassen hätte bisher ein Suizidwilliger, an den sich Graefe erinnert.

„Alle drei Gesetzentwürfe sind ungeeignet“

„Diginitas Deutschland“ hält alle drei nun vorliegenden Gesetzentwürfe für ungeeignet. Als „evident verfassungswidrig“ bezeichnet Graefe den Vorschlag der Gruppe um Castellucci. Da er Wort für Wort den alten Verbotstext wiedergebe und anschließend Ausnahmen benennt. Man könne ja auch kein Gesetz erlassen, dass es nur noch gestatte, Ämter ausschließlich an Männer zu vergeben und anschließend Ausnahmen definieren. „Die Ausnahmen rechtfertigen nicht die Verfassungswidrigkeit“, sagt Graefe.

Die beiden anderen Entwürfe seien dagegen nicht praxistauglich. „Finden Sie mal einen Psychiater, der kurzfristig an Ihr Krankenbett kommt und ein Gutachten schreibt, Sie können es ja mal versuchen!“ Man könne von einem Schwerkranken oder Gelähmten nicht verlangen, quer durch die Republik zu fahren und zwei verschiedene Ärzte aufzusuchen.

Graefe schätzt, dass in den letzten drei Jahren etwa 500 Menschen die Suizidhilfe von einem der Sterbehilfevereine in Deutschland in Anspruch genommen haben. In diesem Zeitraum hätten sich aber 2.500 Menschen vor den Zug geworfen, sagt der Anwalt: „Jeden Tag gibt im Bundesgebiet es statistisch 2,5 Tote, die sich vor die Bahn werfen; mit allen Konsequenzen für die Lokführer.“ „Gott hat das Leben gegeben, nur er kann es nehmen“, wenn jemand einer solchen Logik folge, dann dürfe er auch nicht zum Arzt gehen, so Graefe.

Marianne Hauber starb zwei Wochen nach ihrem Geburtstag im Hospiz. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch wenig klare Momente. Die Medikamente machten sie sehr schläfrig und sie war nur noch sehr selten wach. „Aber immer wenn ich gekommen bin, hat sie kurz die Augen geöffnet“, erinnert sich Tochter Melanie. Sie konnte sich von ihrer Mutter verabschieden und saß an ihrem Bett, als sie den letzten Atemzug tat.

Hier finden Sie Hilfe:

Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.