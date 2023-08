Bundeswehr-Standort Kaufbeuren: MdL Pohl appelliert an den Bund

Von: Wolfgang Becker

Einen Besuch der Bundestagsageordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann nutzte MdL Bernhard Pohl für einen Appell an den Bund. (Symbolfoto) © Becker

Kaufbeuren – Wie geht es weiter mit der Entwicklung des Bundeswehr-Standortes Kaufbeuren? Diese Frage veranlasste MdL Bernhard Pohl (FW) am Rande der Veranstaltung mit MdB Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), dieser einen Brief mit der Bitte um Unterstützung zu überreichen. Pohl ist für seine Fraktion im bayerischen Landtag Sprecher für Angelegenheiten der Bundeswehr und setzt sich auch besonders für die Allgäuer Bundeswehrstandorte ein.

In seinem Schreiben bezieht sich Pohl auf eine Entscheidung des früheren General­inspekteurs Eberhard Zorn, am Standort Kaufbeuren ein Sanitätsregiment und eine Feldjägereinheit zu stationieren. Ihm sei bewusst, dass es Veränderungen gegeben habe und der derzeitige Verteidigungsminister wohl bald seine Vorstellungen für den Umbau der Bundeswehr und die Neuaufstellung nach der Zeitenwende vorstellen werde.

Pohl wirbt dafür, den Sanitätsbereich der Bundeswehr insgesamt zu stärken und deutlich auszuweiten, auch und gerade in den Zivilbereich.

Vorsorgestrategie

„Die Corona-Pandemie hat es gezeigt: Die Soldaten der Bundeswehr können Krise“, heißt es in dem Schreiben. Die Stärkung der Sanitäts-Einheiten entspräche also einer klugen Vorsorgestrategie, bei Pandemien etwas abzudecken, was normale Kliniken in diesem Umfang gar nicht leisten könnten.

Die Maßnahme sei haushaltsrechtlich ohne Neuverschuldung umsetzbar und hätte durch den multifunktionalen Einsatz von Militärischem Sanitätsdienst den zusätzlichen Charme, auch den Gesundheitsbereich zu verstärken und die Akzeptanz der Bundeswehr in der Bevölkerung zu stärken.

