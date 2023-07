Burgentage Allgäu-Außerfern vom 10. bis 27. September

Von: Riccarda Gschwend

Die Burgruine Hohenfreyberg im Ostallgäu ist eine der zahlreichen „Zeitzeugen“, die bei den Burgentagen besichtigt werden können. © Renate Carré

Allgäu/Außerfern - Zum ersten Mal finden im September die Burgentage Allgäu-Außerfern statt. Bei rund 100 Veranstaltungen sollen die Besucher nicht nur Spaß haben, sondern hinterher auch ein bisschen klüger sein.

Sie üben eine geheimnisvolle Faszination aus und entführen in eine längst vergangene Zeit: die Burgen. „Die alten Orte und Steine vermitteln eine Kraft, die für alle spürbar ist“, sagt Armin Walch, Geschäftsführer der Burgenwelt Ehrenberg aus dem Außerfern/Tirol. Und so haben sich nun 26 Gemeinden aus dem Allgäu und dem Außerfern zusammengeschlossen, um zum ersten Mal gemeinsam die „Burgentage“ zu veranstalten.

Burgentage Allgäu-Außerfern: Kinderprogramm, Rockkonzert und vieles mehr

Das neue Großereignis, das vom 10. bis 24. September stattfinden soll, umfasst die meisten der 43 Burgen in der Burgenregion Allgäu-Außerfern. Vom Kinderprogramm über ein Rockkonzert bis zu spannenden Vorträgen sollen die Burgentage viele Aktionen für Jung und Alt bieten. Das Ereignis sei somit schon im ersten Jahr eine Plattform für rund 100 Veranstaltungen, die sowohl auf den Burgen stattfinden als auch in Bibliotheken und anderen burgnahen Orten, wie Renate Carré, die Koordinatorin der Kooperation Burgenregion Allgäu-Außerfern, erklärt. Um einige Beispiele zu nennen: Geplant ist etwa eine Ausstellung über die „Motte in Seeg“, ein Vortrag über „Füssen und seine Wehranlagen“, eine Serenade auf Burg Werdenstein bei Immenstadt, ein Burgenquiz für alle Schulkinder der Gemeinde Sulzberg oder Spiele auf dem Ritterspielplatz in Pfronten mit den Rittern der Römisch-Deutschen Ritterschaft. Natürlich stehen auch Führungen auf dem Programm, etwa durch die Mindelburg oder Eisenberg und Hohenfreyberg. Eröffnet werden die Burgentage mit einem Turmfest am Fünfknopfturm in Kaufbeuren. Den Abschluss soll die Eröffnung der Kernburg und des Felsengangs der Burg Ehrenberg in Reutte bilden.

Als Zielgruppe nennt Renate Carré sowohl Einheimische als auch Tages- und Übernachtungsgäste. Auch speziellere Gruppen wie Mittelalter-Fans sollen auf ihre Kosten kommen. Und die Kooperation will mit ihren Angeboten auch Fachleute und Bildungseinrichtungen erreichen, insbesondere Schulen und Kindergärten.

Höhlenburgen, Motten und Schlösser

Einen großen Anteil an der Erforschung der heimatlichen Burgen und somit auch an der Entwicklung der Burgentage hat der Burgenforscher und Projektkoordinator Dr. Joachim Zeune. Er sagt über das Allgäu mit dem Außerfern: „Es gibt kaum ein weiteres Gebiet im deutschsprachigen Raum, das über einen solchen vielfältigen Reichtum an Burgen verfügt.“ So gehören zur Region viele unterschiedliche Burgtypen: Darunter Höhlenburgen, die unter Nutzung natürlicher Felshöhlen errichtet wurden, aber auch sogenannte Motten, also mittelalterliche Erdhügelburgen, und viele weitere Burgen und Burgruinen mit spannenden Geschichten. Nicht zu vergessen die weltberühmten Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau.

All diese „Zeitzeugen“ seien gut erforscht, erklärt Zeune. „Mit wissenschaftlichem Tiefgang. Und sie repräsentieren einen einzigartigen Querschnitt durch den gesamten Burgenbau.“ So will man bei den Burgentagen 700 Jahre Geschichte des Wehrbaus aufzeigen, angefangen von der Burg Hopfen (1060/70) bis zum Schlosskopf Ehrenberg (1740).

Das Motto der Burgentage fasst Renate Carré so zusammen: „Sie machen Spaß und ein bisschen klüger“. Alle Infos und das vollständige Programm gibt es im Internet unter www.burgentage.de