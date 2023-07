Countdown zum Römerfest 2023

Die historische Darstellergruppe zeigt die „neuesten Trends“ in Sachen Mode, Schmuck und Frisuren im antiken Cambodunum und führt die Besucher beim Römerfest CAMBODVNVM in die Glaubensrituale der einstigen Bewohner von Cambodunum ein. © privat

Kempten – Das „Römerfest CAMBODVNVM – Auf den Spuren des Imperiums“ lädt alle ein, am 29. und 30. Juli 2023 im Archäologischen Park Cambodunum (APC) in die Römerzeit einzutauchen. Der APC lässt am originalen Schauplatz römische Vergangenheit lebendig werden und begibt sich ein ganzes Wochenende auf eine Zeitreise in den römischen Alltag vor 2.000 Jahren.

Was erwartet die Besucher beim größten Römerfest im Süddeutschen Raum? Bis Ende Juli verkürzt die Rubrik „Countdown zum Römerfest“ mit spannenden Hintergrundinformationen die Wartezeit bis zum Großevent.

Verflucht in Cambodunum: Flüche und schwarze Magie in der römischen Antike

Der Glaube an die Götter, aber auch an Magie und Flüche war für die Menschen in der Antike ganz normal. Dabei waren Schadenszauber im Römischen Reich strengstens verboten. In besonders schweren Fällen konnte man sogar mit dem Tod bestraft werden.

Durch Magie versuchte man seinen Mitmenschen zu Schaden, Liebeszauber zu wirken oder durch eine Weissagung einen Blick in die Zukunft zu werfen. Verwünschungen wurden gegen Rivalen bei Gerichtsprozessen oder Wettkämpfen eingesetzt. Übeltäter, wie untreue Ehepartner, aber auch Diebe, sollten durch die Götter ihre gerechte Strafe bekommen.

Um sicher zu gehen, dass ein Fluch auch wirklich wirkte, konnte man sich Hilfe bei einer Hexe (saga) holen. Das war umso wichtiger, da schon ein kleiner Fehler das Ritual unwirksam machen, oder noch schlimmer, den Fluch auf den Fluchenden zurückwerfen konnte. Die saga wusste genau welches Ritual und welche Gegenstände gebraucht wurden.

Kleine Figuren aus Ton wurden wie Vodoo-Puppen genutzt. Löcher in Augen, Nase und Mund, aber auch im Intimbereich, in Brust oder Bauch, zeigen wo die Figur mit Nägeln oder Nadeln durchbohrt wurde, um dem Verfluchten zu schaden.

Auch in Cambodunum wurden Beweise für Schadenszauber gefunden. Auf einem sogenannten Fluchtäfelchen aus Blei bat ein Unbekannter eine Unterweltsgöttin um Hilfe. Sie sollte den Quartus verstummen lassen. War er vielleicht ein Gegner oder Zeuge in einem Gerichtsprozess?

Wer mutig genug ist, kann beim Römerfest CAMBODVNVM am 29. und 30 Juli 2023 selbst erleben wie eine Fluchzeremonie ablief. Die Gruppe Raetici Romani wird bei Süddeutschlands größten Römerfest eine schaurige Zeremonie vorführen. Diesmal vielleicht gegen einen untreuen Ehemann?