CSU-Sommerempfang: Leben und leben lassen - aber bayerisch

Fischen – Viel mehr „Bayern-Feeling“ geht kaum: Zum Sommerempfang der Oberallgäuer CSU in Fischen passte der weißblaue Himmel an einem lauen Abend, die Musikkapelle Fischen mit schmissiger Blasmusik und ein humorvoller, entspannter Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

Der CSU-Vorsitzende griff dann auch viele Themen auf, die „Wahlkampftauglichkeit“ versprachen: Bayern kann es besser, Berlin auf verkorkstem Kurs, Leben und leben lassen statt Verbotskultur. Rund 600 Besucher verfolgten im Kurpark den fast anderthalbstündigen Streifzug durch die politische Landschaft zwischen München und Berlin.



Die ganze Woche sei er mit Politikern zusammen, leitete der bayerische Ministerpräsident seinen Parforceritt durch die Bundespolitik ein, da sei er froh, Kontakt zu „vernünftigen, anständigen Menschen“ zu haben, begründet Söder die Ortswahl für seinen Auftritt im „kleinen“ Fischen. „Die kleinen Orte sind die DNA der CSU.“ Da seien Ehrenamt, Leidenschaft, Vereinsleben zu Hause. „In jedem bayerischen Ort steckt mehr Verstand als in manchem Berliner Regierungskopf.“ Fazit zum Auftakt: Bayern steht gut da, ist „stark unterwegs“.

„Krisen erfordern Pragmatik“

Schnell schlägt Markus Söder den Bogen zum Tagesgeschäft. Der Bundeskanzler rede oft über Weltpolitik, anstatt sich um die eigene Bevölkerung zu kümmern. Bei allen Krisen gebe es schnell allerlei Tipps, wie etwa kalt oder gar nicht zu duschen angesichts der drohenden Gasknappheit, nennt Söder ein Beispiel. „Krisen erfordern Pragmatik, nicht ideologisches Handeln!“ In Deutschland lege man Atomkraftwerke still, während selbst im Kriegsgebiet der Ukraine Atomanlagen liefen, schüttelt Söder den Kopf.



„Befreit die Landwirtschaft!“ forderte Söder, „statt sie zu gängeln und mit Vorschriften, Bürokratie und Regulierungen zu überziehen.“ Die halbe Welt, so der CSU-Vorsitzende hemdsärmelig weiter, „frisst und säuft bairisch“. Die Welt brauche Lebensmittel und keine Vorschriften was man zu essen habe. Das CSU-Sommerfest sei jedenfalls keine voll-vegane Veranstaltung, bemerkt er mit Blick in die Runde. Die bayerische Sichtweise des „Leben und leben lassen“ sei „für Bayern der beste Weg“.



„Ja zur Alpwirtschaft - Nein zu vielen Wölfen!“

Das gelte aber nicht unbedingt für Wolf und Bär in Bayern, stellt sich der Ministerpräsident an die Seite der Bergbauern und bringt es auf den Punkt: „Ja zur Alpwirtschaft – Nein zu vielen Wölfen!“

Auch bei der Energie- und Klimaschutzpolitik setzt Söders Kritik an: Zielführend seien Anreize, nicht jedoch Verbote. Klimaschutz müsse mit den Menschen gemacht werden, nicht gegen sie. Die Erbschafts- und Eigentumssteuer belaste Haus- und Grundbesitzer. Unterm Strich „wandere Allgäuer Grund und Boden zu Leuten, die hier nicht zu Hause sind“.

„Ohne Handwerk geht gar nichts!“

„Ohne Handwerk geht gar nichts!“ Dennoch, so Söder weiter, gelte es, besser und klüger zu sein als andere: „Technologie entscheidet über die Zukunft.“ Bayern investiere „Unsummen“ in Forschung und Entwicklung, vergesse dabei aber das Handwerk nicht. Qualifikationen wie „Master“ und „Meister“ seien in Bayern gleichgesetzt. Auch das aktuelle Thema Krankenhausreform greift der Ministerpräsident auf: Eine Zweiklassenversorgung von Stadt und Land werde man nicht akzeptieren. Und beim Bürgergeld müsse derjenige mehr bekommen, der lange gearbeitet habe.



Es bleibe beim Ja zur Aufnahme von Flüchtlingen, betont Söder, aber auch bei einem deutlichen Nein zur unkontrollierten Zuwanderung. Wer straffällig werde, müsse das Land verlassen.



„Besser Knabbern als Kiffen!“

So forsch die Grünen bei Verboten seien, so positiv stünden sie offenbar der Legalisierung von Cannabis gegenüber. „Besser Knabbern als Kiffen“, so Söder, der den Blick schließlich auf die bevorstehende Landtagswahl in Bayern lenkt. „Das brauchen wir nicht in Bayern. Ebenso wenig wie Grüne in der Staatsregierung.“



„Damit Bayern auch Bayern bleibt – und vielleicht noch ein bisschen besser wird – dafür streite ich!“, gibt sich der CSU-Vorsitzende optimistisch und kämpferisch. Man dürfe sich nicht dem Irrglauben hingeben, dass mit einer gestärkten AfD etwas besser würde, warnt Söder vor einer Denkzettelwahl. Die AfD sei radikal, fordere unter anderem das Aus für die EU. „Dann verlieren wir den Wohlstand.“