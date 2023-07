Das Allgäu auf dem Weg zur Energiewende – Konstruktive Podiumsdiskussion

Von: Lutz Bäucker

Hochkarätige Experten auf dem Podium des „Hilde“: (v.l.) Thomas Eimüller, Stefan Nitschke, Moderatorin Sophie Esslinger, Thomas Pfluger, Isabel Wendl, Thomas Weiß. © Bäucker

Kempten – Der Professor ist zuversichtlich: „Den Allgäuern traue ich die Energiewende zu, die sind mit der Natur verbunden“, so Thomas Eimüller, an der Hochschule Kempten zuständig für technische Physik und Elektrotechnik. „Dafür ist nicht mal eine 180-Grad-Wende im Verhalten nötig“, konstatiert Isabel Wendl von der eza, „kleine Schritte führen auch ans Ziel“.

Der Kemptener Klimamanager tritt da auf die Bremse: „Wir müssen schon das Wort ‚Verzicht‘ in den Mund nehmen“, warnt Thomas Weiß, „auch wenn das niemand gern hört“. 33.000 Solar-Anlagen für die nachhaltig erneuerbare Stromerzeugung sind nach den Worten von AÜW-Sprecher Stefan Nitschke bis 2035 im Oberallgäu nötig, bisher stehen aber nur 10.000 PV-Anlagen: „Da bleibt also noch viel zu tun.“ In einer lebhaften aber sehr konstruktiven Podiumsdiskussion tauschten sich Experten am Hildegardis-Gymnasium darüber aus, ob und wie die Energiewende zu schaffen ist.

„Technisch gesehen kann das Allgäu, die Wärme- und Energiewende schaffen“

Eimüller legte konkrete Maßnahmen auf den Tisch: „Weniger im Internet surfen, Videos nicht mobil streamen, Bilder vom Smartphone runterladen und auf Festplatte speichern – mehr als ein Viertel des Stromverbrauchs wird durch diese täglich von uns milliardenfach ausgeführten Aktionen verursacht.“ Raunen im gut besetzten Auditorium. Der Professor legt nach: „Unsere Autos sind zu groß, zu schwer, sie fressen zu viel Energie. Auch unsere Häuser und Wohnungen werden immer größer und kosten immer mehr Strom und Heizkraft.“ Das Raunen wird lauter.

Eimüller plädiert für Elektroautos, integrierte Solaranlagen auf jedem Dach, auf Autos, in Bauwerken jeder Art, schwimmend auf Gewässern. Er fordert fünfmal mehr Windräder als heute, Riesenräder mit bis 200 Metern Höhe. „In Urlaubsgebieten wie hier im Allgäu müssen wir natürlich gezielt nach Standorten suchen.“ 13 Mal mehr PV-Anlagen, zehnmal mehr Wärmepumpen müssten installiert werden, der Wasserstoff als wichtiger Energieträger akzeptiert und eingesetzt werden. Netzausbau und Stromspeicher sind unabdingbare Voraussetzungen. „Technisch gesehen kann Deutschland das Allgäu, die Wärme- und Energiewende schaffen“, sagt Thomas Eimüller mit fester Stimme, „fraglich ist, ob es die Gesellschaft in allen Teilen will und mitmacht.“

„Energie made in Wildpoldsried“

In Wildpoldsried wollen sie alle und machen sie alle mit: „Wir produzieren mit unseren weithin sichtbaren Windmühlen acht Mal mehr Strom als, wir im Dorf verbrauchen“, ist Gemeinderat Thomas Pfluger sichtlich stolz. „Die Bürger sind dabei und begeistert.“ Sie profitieren vom Verkauf der erneuerbaren Energie made in Wildpoldsried, auch finanziell. Thomas Weiß kennt das Problem in seiner Stadt. „Es sind die Bestandsbauten, die sind schwer zu dämmen.“ Kempten setzt auf den Ausbau der Fernwärme, bis Anfang 2025 soll der von der Bundesregierung geforderte Wärmeplan stehen.

„Und wir Bürger und Verbraucher, wir müssen uns beschränken, jeder einzelne von uns. Im jetzigen Lebensstil können wir nicht weitermachen“, warnt Weiß. Isabel Wendl pflichtet ihm bei: „Häuser kleiner und nicht größer bauen, dasselbe gilt für unsere Autos.“ Stefan Nitschke resümiert: „Die Politik und wir, wir müssen die Menschen auf diesem Weg mitnehmen, sonst wird das sehr schwer mit der Energiewende.“ Aktuelles Beispiel: Kaum ein AÜW-Kunde bezieht Ökostrom, obwohl der unwesentlich teurer ist als „grauer“ Strom. Wendl ruft noch: „Fahrradfahren muss zum Standard werden, nicht Autofahren!“ Beifälliges Nicken auf dem Podium, Applaus von den Rängen.