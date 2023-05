Allgäu: Mit Lego Gemeinschaft bauen

Von: Lajos Fischer

Sein Rat ist gefragt: „Bauleiter“ Stefan Lievertz hilft den Kindern, ihre Wünsche umzusetzen. © Lajos Fischer

Allgäu/Oberstdorf – „Superklasse!“, „Toll!“, „Gigantisch!“ – Ein richtiges Feuerwerk der Superlative hört man von allen, die an der Aktion „Bausteine-Stadt“ der Evangelischen Jugend Allgäu teilhaben: von den beteiligten Kindern und Jugendlichen, von den Eltern und von den Pfarrern und ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern.

Das Projekt geht auf die Idee von Pfarrer Martin Kugler aus Kaufbeuren zurück und wurde bis jetzt mehr als zwanzig Mal, hauptsächlich in Allgäuer Kirchengemeinden, umgesetzt. Am vergangenen Wochenende machten die mehr als 100.000 Lego-Bausteine im Evangelischen Gemeindehaus Oberstdorf Station. Von dem großen Interesse überwältigt ist Pfarrer Markus Wiesinger. „Wir mussten einigen absagen, weil alle 60 Plätze schnell vergeben waren“, berichtet er.

Der Ablauf ist immer gleich: Am Freitag und Samstag wird gemeinsam gebaut: Zunächst entsteht mithilfe vorhandener Anleitungen eine Grundinfrastruktur mit öffentlichen Gebäuden, Bahnhof, Kirche, Zoo, Stadion, Hochhäusern, Parks. Im zweiten Schritt lassen die Teams der Kreativität freien Lauf: Die freien Flächen werden mit Leben gefüllt, Menschen, Tiere, Pflanzen, Fahrzeuge bevölkern die Stadt und Traumhäuser werden gebaut. Am Sonntag präsentieren die Kinder und Jugendlichen im Rahmen eines Gottesdienstes ihre Stadt der interessierten Öffentlichkeit.

Gemeinschaftserlebnisse mit Lego

Danach wird alles abgebaut und nach Farben und Größen sortiert. Für Patricia Weiser ist es klar, dass hier nicht nur eine Bausteine-Stadt, sondern auch eine Gemeinschaft aufgebaut werde. „Eine super Sache: Hier kommen Kinder und Jugendliche jeden Alters aus unterschiedlichen Konfessionen und Ländern zusammen. Alle sind begeistert“, berichtet die 22-Jährige, die seit 2018 dem Kirchenvorstand angehört. Sie gestaltet auch das Angebot des „Kunterbunten Kindertreffs“ mit, der samstags sechsmal im Jahr stattfindet und berichtet über ihre Erfahrungen: „Kinder sind beim Spielen viel offener und kommen schneller miteinander ins Gespräch.“ Weiser erzählt, dass sie vorher beobachtet habe, wie zwei neue Kinder in eine Gruppe gekommen seien. Mit den Worten „Ihr könnt uns helfen, die Fenster einzubauen“, habe ein Junge sie zum Mitmachen eingeladen. „Und sie waren sofort voll dabei.“

Zu den Jugendlichen, die an den einzelnen Tischen den Aufbau koordinieren und „schauen, dass es Fortschritte gibt“, gehört auch Philipp Stoß, der dieses Jahr konfirmiert wird. „Ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich seit meiner Kindheit Lego spiele“, sagt der 14-Jährige. Er habe gleich auch seine Geschwister mitgebracht. Besonders gut gefalle ihm die Freiheit, dass man selbst aussuchen könne, an welchen Häusern man baue. Die Idee, dass die Teammitglieder die Möglichkeit bekommen, gemeinsam ein Traumhaus zu entwerfen, findet er sehr gut. Stefan Lievertz‘ Sohn Max wurde letztes Jahr konfirmiert und ist an diesem Wochenende auch dabei. Als der 56-jährige Vater von Pfarrer Wiesinger gefragt wurde, ob er die Aktion als Elternteil unterstützen könnte, hat er sofort zugesagt: „Ich habe mein erstes Lego vor 50 Jahren bekommen“, erzählt er. Für ihn ist das Gemeinschaftserlebnis der größte Vorteil des Projekts. Als „Bauleiter“ berät er die Kinder und hat kaum eine ruhige Minute für das kurze Gespräch mit dem Kreisboten. „Wir brauchen dich nochmal“, wird er gerufen.

Was die sagen die Bausteine-Städte über unsere Gesellschaft aus?

Pfarrer Markus Wiesinger freut sich über das großartige Gemeindeprojekt. Er hebt den generationsübergreifenden Charakter der Aktion hervor. Der Abbau am Sonntagnachmittag werde überwiegend von Senioren übernommen. Hiermit seien alle Generationen eingebunden. Der Ablauf der Veranstaltung biete sehr viele Möglichkeiten dafür, dass Jung und Alt ins Gespräch kommen. Auch das gemeinsame Essen in den Pausen stärke das Miteinander. „Wenn ein Teil fertiggebaut ist, wird zusammen gefeiert“, erklärt er. „Und zur Auflockerung zwischendrin singen wir alle gemeinsam.“ Der Aufwand bei der Vorbereitung und Durchführung sei beträchtlich, sagt der Pfarrer. Er hofft auf die Strahlkraft der Aktion: „Wir wollen mit diesem Projekt auch die ansprechen, die nicht unmittelbar zur Gemeinde gehören. Wir wollen die Kirche attraktiver machen und wünschen, dass sie möglichst viele als Lebensraum begreifen.“ Er hofft beim Gottesdienst auf zahlreiche Besucher.

Er werde in seiner Predigt aufzeigen, wie oft der Glaube für einen eine Baustelle darstelle. Dekan Jörg Dittmar sieht das Projekt als sehr erfolgreich an: „Am schönsten sind die begeisterten Rückmeldungen der Kollegen. Sie bestätigen, dass wir hier ein Angebot haben und mit Material arbeiten, das einfach viele Kinder anspricht.“ Auch in den Pfarrfamilien und unter Kolleginnen und Kollegen habe die Initiative Diskussionen ausgelöst, zum Beispiel über die Frage: „In was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben?“ Michaela Kugler begleitet das Projekt als Öffentlichkeitsreferentin des Dekanats mit. Sie habe festgestellt, dass die Bausteine-Städte auch gesellschaftliche Veränderungen widerspiegelten. „Es werden inzwischen weniger Autos gebaut, dafür stehen in der Regel alle verfügbaren Fahrräder auf der Platte und die Fächer mit Bäumen und Grünzeug sind leer“, erklärt sie. Ihr Mann, Projektinitiator Martin Kugler, fügt hinzu: „Deswegen bin ich gerade dabei, möglichst viel Material für die ‚Begrünung‘ unserer Kreativ-Städte zu kaufen. Die Entwicklung finden wir super!“