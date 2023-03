Das Heimatbuch „Mensch Allgäu“ vollendet die Trilogie

Von: Josef Gutsmiedl

Gelungenes Werk: Herausgeberin Gerlinde Hagelmüller (links) und Abt Johannes stellten in Ottobeuren das neue „Heimatbuch“ aus dem Kunstverlag Schweineberg vor. © privat

Mit dem Buch „Mensch Allgäu“ rundet der Kunstverlag Schweneberg seine moderne Allgäu-Trilogie ab. Ein Werk, das das Schaffen der legendären Allgäuer Fotografin Lala Aufsberg in neuer Form präsentiert und fortführt.

Bücher über das Allgäu gibt es reichlich – vom banalen Reiseführer im Hosentaschenformat bis hin zu Bildbänden, die eine „heile Welt“, eine Vorzeigelandschaft, abbilden wollen. In der Reihe der „Allgäu-Trilogie“ mit Aufnahmen der legendären Allgäuer Fotografin Lala Aufsberg hat der Kunstverlag Schweineberg in Ofterschwang nun den dritten Band herausgebracht: Mensch Allgäu. Allgäuer zu sein ist eine Lebenseinstellung – eine Herzensangelegenheit. Das dritte Buch wirft Schlaglichter auf das, was die Menschen hier ausmacht und bewegt: Natur, Kulturlandschaft, Verwurzelung, Spiritualität, Heimatpflege, Brauchtum, Bildung, Architektur. Kurz: Lebendiges Allgäu-Wissen, vermittelt von herausragenden Persönlichkeiten dieser Region.

„Dass es im Allgäu schön ist, hat sich längst herumgesprochen“, sagt Gerlinde Hagelmüller vom Kunstverlag Schweineberg im Vorwort des neuen Bandes „Mensch Allgäu“. Die Einheimischen wüssten es sowieso. Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. „Aber was ist im Allgäu so einmalig? Was entdecken wir, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen werfen? Warum bietet diese Region so eine enorme Vielfalt?“ Das Buch wolle mit Einblicken in die gesellschaftlichen Strukturen und die Lebensweise überraschen, so Herausgeberin Gerlinde Hagelmüller weiter. Der Blick gehe zurück auf eine spannende Kulturgeschichte, aber ebenso auf eine ambitionierte Zukunft. „Vor allem möchte das Werk einladen, diese gewachsene Kulturlandschaft mit ihren authentischen Menschen noch mehr zu genießen.“

Das Allgäu auf den Punkt gebracht

In sieben Kapitel haben Gerlinde Hagelmüller und Edith Reithmann das Allgäu „auf den Punkt gebracht“. Wie auf einer spannenden Reise verbinden sie Ein- und Ausblicke mit kulturgeschichtlichen Hintergründen dieser von Tradition und Heimatgefühl geprägten Kulturlandschaft. Wobei „der Allgäuer“ – und das stellte schon der Heimatforscher Alfred Weitnauer vor zwei Generationen klar – diese Begriffe nicht für sich in Anspruch nimmt. Verwurzelt – ja. Aber immer offen für Neues. Stolz – ja. Aber nicht hochmütig. Die Heimat im Herzen, und ein waches Auge auf das, was sich am Horizont tut. Ein ganz eigener „Schlag“ von Mensch.

In sieben Beiträgen beleuchten herausragende Persönlichkeiten die ausgesuchten Themenkreise, die „Mensch Allgäu“ ausmachen: Theo Waigel (Bundesminister a.D.), Dr. Evelyn Ehrenberger (Präsidentin der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft), Dr. Veronika Heilmannseder (Historikerin), Tilman Ritter (Stadtheimatpfleger Kempten), Ingrid Müller (Kreisheimatpflegerin), Johannes Schaber OSB (Abt des Benediktinerklosters Ottobeuren), Anton Klotz (Altlandrat), und Professor Dr. Hans Frei (Museumsdirektor a.D.).

Hier bin ich Mensch: „Mensch Allgäu“ ist der dritte Band der vom Kunstverlag Schweineberg in Ofterschwang herausgegebenen „Allgäu-Trilogie“ © Lala Aufsberg/Archiv Heimatbund Allgäu

„Unsere Autoren erklären mit viel Herz und Verstand, was die Region Allgäu so besonders macht. Sie öffnen den Blick auf die facettenreiche Kulturgeschichte und eine Gegenwart, die nicht spart mit Möglichkeiten zum Entdecken und Genießen. Ebenso wagen sie einen Ausblick auf ambitionierte Ziele für die Zukunft“, sagt Gerlinde Hagelmüller. Dieses dritte Buch der Allgäu-Trilogie mit Aufnahmen von Lala Aufsberg (1907 - 1976) aus Sonthofen lädt seine Leser dazu ein, unser Allgäu in seiner vielfältigen Gesamtheit zu hinterfragen und verstehen zu lernen.

Das neue Buch – nach „Ursprüngliches Allgäu“ und „Generationenvertrag Wald“ –bietet intime Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen und die Lebensweise im Allgäu. Rückblick, Einblick, Ausblick: Faszinierende SchwarzweißAufnahmen von Lala Aufsberg und aktuelle Fotografien von Christoph Jorda zeichnen zusammen mit den Texten ein kompaktes und authentisches Bild dieser Region und seiner Menschen – gestern wie heute. „Wer es liest, weiß, wie die Allgäuer ticken“, bringt es Gerlinde Hagelmüller auf den Punkt. „Mensch Allgäu“ macht neugierig. Neugierig auf diese traditionsreiche Kulturlandschaft und auf die Menschen nach dem Motto „Hier bin ich Mensch. Hier kann ich‘s sein.“ Begeisterte Autoren und leidenschaftliche Fotografen haben sich auf eine Heimatreise begeben, die spannende und hautnahe Unterhaltung garantiert. Und der Blick auf den Wandel, der allenthalben auch im Allgäu stattfindet und Rahmenbedingungen verändert, wird bei dieser Reise nicht ausgespart.

„Mensch Allgäu“ Hardcover; 176 Seiten, Format 24 x 30 cm, ISBN 978-3-943431-10-0; 39,90 Euro