Das Internationale Classix-Festival zeigt sich 2023 von der heiteren Seite

Von: Christine Tröger

Teilen

Mit der „Gemütsergetzung!“ setzen (v.l.) Benjamin Schmid (Künstlerischer Leiter), Katja Tschirwitz und Dr. Clemens Lukas (beide Agentur Kulturpartner) auch ein bisschen auf augenzwinkernde Ablenkung von den Problemen dieser Welt. © Tröge

Kempten – Zur „Gemütsergetzung!“ lädt das Classix-Festival in diesem Jahr vom 16. bis 23. September ins Kemptener Stadttheater ein. Damit ist Bach der eigentliche Namensgeber des Festivals. „Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget“ war Johann Sebastian Bachs Anliegen als er die Goldberg-Variationen, schrieb das wohl wichtigste Variationenwerk der Klavierliteratur. Diese bilden zwar nicht den Auftakt des diesjährigen Festivals, aber „das Highlight der Woche“, wie der Künstlerische Leiter Benjamin Schmid beim Pressetermin vor Ostern sagte.

Zu hören am dritten Konzertabend mit der kanadischen Pianistin Angela Hewitt – sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen für ihre Bachinterpretationen – und das nicht nur im Original. Unter dem Titel „Goldberg-Variationen & Reflections“ darf sich die Zuhörerschaft im Nachklang auf Interpretationen der Goldberg-Variationen freuen, die das Quartett Christian Bakanic (Akkordeon), Petrit Ceku (Gitarre), Christian Wendt (Kontrabass) und Benjamin Schmid (Violine) ganz neu erfahren lasse und an die Kunst der spontanen Variation, wie sie in der Barockzeit gepflegt wurde, erinnere, wie Schmid versicherte – „eine Chill-OutHalbe-Stunde mit Bach“.

Die Mischung aus Klassik und Jazz zieht sich erneut als roter Faden durch diesmal statt der sieben nur fünf Konzertabende. Schmidgeht es dabei „um die interessanten Überschneidungen zwischen Jazz und Klassik“ und nicht um die oft fast „erzwungenen Gemeinsamkeiten“. Im Programm finden sich neben barocken Ohrwürmern wie Vivaldis Vierjahreszeiten (für ein neues Hörerlebnis sorgen auch hier Improvisationen von Benjamin Schmid), weniger Bekanntes und sogar eine Uraufführung (Sonntag, 17. September): ein Violinkonzert aus der Feder des österreichischen Kontrabassisten und Komponisten Georg Breinschmid, der in der Klassik wie im Jazz beheimatet ist und im diesjährigen Classix-Festival eine größere Plattform (auch) bespielt.

Classix-Festival: Jazz und Schülerkonzerte

Ganz dem Jazz gewidmet ist das letzte Konzert der diesjährigen Reihe, in dem das Vintage Jazz Orchester aus Salzburg den Originalklang der 1930er/40er Jahre aufleben lässt und u.a. mit dem, laut Schmid, „in der Musikwelt eher mit einem Augenzwinkern aufgenommenen“ Konzert für Violoncello und Blasorchester von Friedrich Gulda, „einen freudigen Schlusspunkt unseres Festivals“ setzten werde. Katja Tschirwitz – sie wird die abendlichen Konzerteinführungen bzw. Gespräche mit Künstlern vor den Konzerten übernehmen – und Dr. Clemens Lukas, beide von der Agentur Kulturpartner, in deren Händen die Festivalorganisation seit vergangenem Jahr liegt, ist es ein Anliegen auch junge Menschen für klassische Musik zu begeistern.

So sind in diesem Jahr erstmals zwei Schülerkonzerte (Donnerstag, 21. September; 9.45 und 11.30 Uhr) im Angebot, in denen Laterna Musica unter dem Titel „Aufregung im Königreich Tanz“ klassische Musik und Tanz verbinden. Zudem ist der Eintritt bei den Konzerten für Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr frei. Nach den vor allem coronabedingt massiven Besuchereinbrüchen der letzten Jahre, zeigen die Besucherzahlen allgemein wieder steigende Tendenz. So hofft Lukas, dass die Menschen auch in Kempten wieder Lust auf das Liveerlebnis eines Konzertbesuchs haben werden. Weitere Infos und Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf online unter www.classix-kempten.de oder vor Ort in der Berchtold Reiselounge, Residenzplatz 25 in Kempten, Tel.: 0831/522260

Programm Classix 2023 • Samstag, 16. September, 19.30 Uhr: Vivaldi in Vibes – Barock trifft Symphonic Jazz mit dem Kammerorchester Musica Vitae (Växjö/ Schweden) und Solisten • Sonntag, 17. September, 19.30 Uhr: Chords & Keys – Orchestermusik von Haydn bis Breinschmid mit dem Kammerorchester Musica Vitae (Växjö/ Schweden) und Solisten • Dienstag, 19. September, 19.30 Uhr: Goldberg Variationen & Reflections – Angela Hewitt spielt Bach; plus Quartett mit Improvisationen • Donnerstag, 21. September, 9.45/11.30 Uhr : Schülerkonzerte „Aufregung im Königreich Tanz“ mit Laterna Musica • Donnerstag, 21. September, 19.30 Uhr: Zart besaitet – Schubert und Paganini an der Gitarre mit Petrik Çeku an friends • Samstag, 23. September, 19.30 Uhr: Let’s Bigband! – A Tribute to Duke Ellington & Friedrich Gulda mit dem Vintage Jazz Orchestra (Salzburg) • Vor den Abendkonzerten (außer Sa., 23. September) jeweils um 18.45 Konzerteinführung mit Katja Tschirwitz.