Der Allgäu-Tag zeigt: Ein nachhaltiger Tourismus muss „Chefsache“ sein

Von: Christine Tröger

Auf den „Mitfahrbänkle“ in Richtung Heimatdestinationen saßen auf dem Podium (v.l.) Bernhard Joachim, Michaela Gasser-Mark, Dr. Ralf Roth, Moderatorin Doris Bimmer, Frank Jost, Martina Hollenstein Stadler. © Tröger

Kempten/Allgäu – Dass „kein weiter so“ nicht neu ist, sondern schon 1972 vom Club of Rome postuliert wurde, stellte die Moderatorin des Allgäu-Tags im Rahmen der Festwoche mit Fokus auf den Tourismus gleich zu Beginn der Veranstaltung klar. „Ist das Allgäu fit für die Zukunft?“, wollten dann auch zahlreiche Vertreter aus u.a. Politik und der Tourismusbranche vom Impulsvortrag und der anschließenden Diskussion (überschrieben mit „Verantwortungsvoller Tourismus für einen gesunden Lebensraum“) erfahren.

Wenig rosige Zukunftsprognosen u.a. in punkto Klimawandel vermittelte Kemptens Oberbürgermeister und Vorsitzender der Allgäu GmbH Thomas Kiechle in seiner Begrüßung. Das Allgäu sei allerdings „schon ganz gut unterwegs“, was u.a. der „Fortgeschrittenen Status“ beim Bundeswettbewerb 2022/23 „Nachhaltige Tourismusdestinationen“ belege.

So werde man deutschlandweit um die Allgäu GmbH „beneidet“, in der die Disziplinen von Tourismus über Kultur bis Wirtschaft gebündelt seien. Und „die rauen Zeiten“, so Kiechles Überzeugung, werde man nur meistern, „wenn wir eher noch enger zusammenrücken“. Ökonomie, Ökologie und Soziales dürften nicht in gegenseitiger Konkurrenz stehen.

Das Allgäu soll nachhaltige Vorreiterregion werden

Zwar sei das Thema Nachhaltigkeit – „die wichtigste Ressource im Allgäu“ und seit über zehn Jahren die Basis und DNA der Marke Allgäu – in unserer Region schon sehr weit fortgeschritten, deren Umsetzung aber noch eine große Herausforderung für alle. Sein Wunsch: Das Allgäu soll eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit übernehmen. Wie das Wort Nachhaltigkeit schon impliziere, gehe es dabei um eine Haltung, u.a. gegenüber Aufenthaltsund Erholungsqualität von Outdoor-Räumen, so Dr. Ralf Roth, Leiter des Instituts für Natursport und Ökologie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Das Allgäu sei nicht erlebbar, „wenn Sie nicht körperlich aktiv sind“, was „in hohem Maße“ zu Gesundheit und Wohlbefinden beitrage.

Diese Outdoor-Räume sind Roth zufolge wichtig für die Menschen, da sie Distanz zum Alltag bieten, faszinierend sind, „Ökosystemleistungen“ wie Wasser liefern und sowohl Urlaubern wie auch Einheimischen „(Sport-)Bedürfnisse und Wünsche erfüllen“. Für diese aber werde in die Räume eingegriffen und man müsse Verantwortung dafür übernehmen, dass „Sport und Tourismus raumgreifend und raumprägend sind“. Dabei geht es ihm aber „nicht um Verbote“ oder „Overtourism“, sondern um „Besucherlenkung“.

Noch kein Einbruch beim Wintersport

Roth zeigt in seiner Präsentation saisonale Veränderungen bei Schnee wie auch beim Wandern auf und weist darauf hin, dass „Wetterlagen länger bleiben“ als früher, sei es eine Hitzeperiode, Regen oder eine Kältewelle. Das werde Einfluss auch auf Sportarten wie z.B. Fußball haben. „Unersetzbar“ (und deshalb problematisch, wenn das Klima so bleibt, wie es ist) bezeichnet Roth das „Erlebnisgut Schnee“. Einen Einbruch beim Wintersport erwartet er erst in „vielleicht zehn Jahren“ – nämlich dann, wenn die Generation, die an Skisport gewöhnt ist, nicht mehr auf die Pisten, Loipen oder Schneeschuhwanderpfade geht.

Noch sei der Deutsche Quellmarkt der größte in Europa. „Deutschland hat mehr Wintersportler als Österreich oder die Schweiz Einwohner“, sagt Roth in seinem Vortrag und betont: „Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind keine Kür mehr, sondern Pflichtaufgabe.“ Dennoch spricht er sich deutlich, wenn auch medial problematisch, pro Beschneiung aus und rät: „Halten Sie fest an Ihrem Zwei-Saison-Modell“, das bessere Voraussetzungen für den Tourismus biete, als in anderen Regionen.

Erderwärmung „ausschließlich CO2-basiert“

Außer Diskussion ist für Roth, dass die Erwärmung „menschengemacht“, weil „ausschließlich CO2 basiert“ ist. Die Nachwirkungen rückten immer näher an die Gesellschaft heran – mehr Allergene, Bakterien und Viren im Wasser, Hitzewellen, UV-Strahlung etc. – auch für Sport und Tourismus ein Problem. So verändere sich u.a. das Wasser- und damit auch Schneeangebot und in Folge die Sporträume. Obwohl der Schnee in unseren Breiten inzwischen „immer nah des Schmelzpunktes ist“, attestiert ihm Roth „eine enorme Wertschöpfung“.

Für einen Tag Skifahren inklusive Anreise und allem Drum und Dran nennt er einen Energieverbrauch von etwa 15 Kilowattstunden, was in etwa einer 20-minütigen Fahrt in einem Mittelklassewagen entspreche. Das Problem ist seines Erachtens deshalb nicht die Beschneiung, sondern das gesamte Verhalten von Anund Abreise, bis Erwerb von Produkten. Das Allgäu müsse gegenüber den Gästen seine Trumpfkarten spielen, z.B. den Einsatz von „Grüner Energie“. Als Tipp gab er den Touristikern mit auf den Weg: Autos, die voll besetzt sind, „dürfen weit vorn an die Talstationen heranfahren“; oder auch Anreize für die Anreise per Bahn. Man müsse ein Stück weit auf Sicht fahren, die großen Ziele dabei aber im Auge behalten.

Und „es muss Chefsache sein.“ Nach einem weiteren erfrischenden musikalischen Intermezzo von Melinda Rodrigues (Harfe) und Benno Wechs (Steirische) nahmen neben Roth und Moderatorin Doris Bimmer auf den Podiums-„Mitfahrbänkle“ Platz: Michaela Gasser-Mark (KLAR Managerin Arlberg Stanzertal, ehemalige Geschäftsführerin der Tourismusregion Kaunertal), Frank Jost (Tourismusdirektor und Geschäftsführer Oberstdorf Tourismus GmbH), Martina Hollenstein Stadler (Leiterin Nachhaltigkeit Graubünden Ferien, ehemalige Tourismusdirektorin Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair) und Bernhard Joachim (Geschäftsführer Allgäu GmbH – Gesellschaft für Standort und Tourismus).

Wie machen es die anderen?

Jost berichtete von seinem „überall sustainable“ Urlaub in Cornwall, wo man zwischen 9 und 18 Uhr „in jede Ecke mit dem Bus“ gelangen könne; und von der als nachhaltigste Stadt im United Kingdom bezeichnete Stadt Bristol, vorbildlich nicht nur beim Fahrradverkehr. Auch wenn sich ein Urlauber seine Reise nicht nach Nachhaltigkeitskriterien aussuche, „nimmt er sie dort wahr“, so seine Überzeugung.

Wichtig war ihm, dass für Oberstdorf eine Strategie „mit dem Team“ entwickelt worden sei, und nicht von einer externen Agentur – ein bedeutender Punkt auch für Joachim: „Wir brauchen keine Berater, man muss es selber machen.“ Er sah die ganze Region auf einem guten Level. Wertschätzung attestierte er beiden Saisonen, „der Schnee soll auch dabei sein“.

Nachhaltiges Gästeverhalten durch Anreize

Hollenstein Stadler erzählte von einem Pilotprojekt, bei dem ab drei Übernachtungen eine freie Anreise per Bahn gewährt werde. Die Nachhaltigkeit eines Urlaubs könne man u.a. schon an einfachen Dingen feststellen, wie der Herkunft des Käses beim Frühstück. Handlungsbedarf sieht sie u.a. noch darin, Bergbahnen zukunftsfähig zu machen. Gasser-Mark wünscht sich eine „offene Kommunikation“, auch dahingehend, dass niemand in der Nachhaltigkeit einhundertprozentig perfekt sein könne. „Wir sind Menschen und hinterlassen Fußabdrücke.“ Es gebe Menschen, denen das Thema „Angst“ mache, andere hingegen drängten vorwärts.

Wichtig ist ihr deshalb der Austausch auch mit Vertretern von Gegenpositionen. Mehrfach Zustimmung erhielt Roth für den Einwurf, es sei „schwierig, wenn wir die ‚Last Generation‘ in der eigenen Familie haben“, wenngleich auch diese Impulse wichtig seien. Er regte an, sogenannte „Klimazwillinge“ zu besuchen – eine Stadt, in der es jetzt so ist, wie es für die eigene Stadt in 20 Jahren prognostiziert ist. So könne man feststellen, dass auch dort Menschen leben. Sein Wunschprojekt für die Region mit Blick auf 35 Prozent „Bewegungsverweigerer“ und fettleibige Kinder: „Dass das Allgäu sich um seine Kinder kümmert.“