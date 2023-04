Machbarkeitsstudie vorgestellt

Der Allgäuer „Energiekompass“ nimmt die nächste Hürde

Von: Marco Tobisch

Bei der Vorstellung der Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie (v. li.): Peter Kneipp (Bürgermeister Amberg), Alex Eder (Landrat Landkreis Unterallgäu), Sandra ten Bulte (Klimaschutzmanagerin Unterallgäu), Dr. Reinhold Bäßler (Geschäftsführer Naturenergie Buchloe), Marion Melder (Projektleiterin Naturenergie Buchloe), Maria Rita Zinnecker (Landrätin Landkreis Ostallgäu), Robert Pöschl (Bürgermeister Buchloe) und Johannes Fischer (Klimaschutzmanager Ostallgäu). © privat

Buchloe/Amberg – Am heutigen Samstag werden Deutschlands letzte drei Atomkraftwerke abgeschaltet – eine Entscheidung, die in den letzten Tagen wieder für viele Diskussionen sorgte. Wie die Energieversorgung der Zukunft aussieht, dazu soll auch ein Vorzeigeprojekt aus dem Allgäu Antworten liefern – das „Energieprojekt Wertachtal-Buchloe“ hat kürzlich eine weitere Hürde genommen.

Die Naturenergie Buchloe GmbH, gegründet 2017 in Buchloe und seit 2020 ansässig in Mindelheim, will gemeinsam mit einem Firmennetzwerk die Erzeugung und Steuerung regenerativer Energien voranbringen und dabei verschiedene Erzeugungsanlagen miteinander vernetzen. Die Idee: Durch die Kombination einzelner „Bausteine“ und die Speicherung von Energie wollen die Projektverantwortlichen eine Art „Energieschaukel“ installieren. So sollen – geschickt aufeinander abgestimmt – PV-Anlagen, Wind­räder und eine Biogasanlage mit entsprechenden Speichertechnologien rund 40.000 Haushalte im Ost- und Unterallgäu mit Energie versorgen.



Die Biogasanlage wird bereits seit 2006 von der Futtertrocknung Ketterschwang im Nordwesten von Buchloe betrieben. Hier werden ausschließlich nachwachsende Rohstoffe angeliefert, die zu Biogas und Gärsubstrat umgewandelt und in Blockheizkraftwerken verstromt werden. So entstehen letztlich Strom und Wärme. Die PV-Anlagen und Windräder befinden sich nur wenige Kilometer entfernt, was die Aufgabe besonders reizvoll mache, wie Geschäftsführer Dr. Reinhold Bäßler im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Denn die Frage, der er nun nachgeht, lautet: „Kann man die Erzeugungsanlagen so miteinander verknüpfen, dass man am Schluss eine Grundlast zusammenbekommt und jeden Tag für 24 Stunden ausreichend Strom zur Verfügung steht?“ Zum Projektteam gehören auch WV Energie AG (Bad Vilbel) und Vion Beef (Buchloe).

Machbarkeitsstudie vorgestellt

In den letzten Monaten wurde dazu bereits eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet – ein „energetischer, wirtschaftlicher und ökologischer Vergleich“, den die FfE München (Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH) zu Papier brachte. Vergangene Woche wurden die Ergebnisse den Landräten und Bürgermeistern der beteiligten Gemeinden vorgestellt.

Marion Melder, die das Projekt bei der Naturenergie Buchloe GmbH leitet, erklärt dazu: „Ziel der Studie war es, eine Grundlage für die Investitionsentscheidung und Umsetzung der verschiedenen nachhaltigen Energieerzeugungstechnologien zu liefern. Die Naturenergie Buchloe nutzt die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie nun, um zu entscheiden, ob und welche Technologien und Konzepte konkret geplant und umgesetzt werden sollen.“ Dazu befinde man sich bereits in Analysen und Gesprächen mit Planern, Herstellern und potenziellen Kunden, so Melder.



Bei der Scheckübergabe in Mindelheim vor gut einem Jahr (v. links): Peter Kneipp (Bürgermeister Amberg), Landrat Alex Eder, MdL Bernhard Pohl, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Dr. Anna Gruber (Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft), Dr. Reinhold Bäßler (Naturenergie Buchloe GmbH), Robert Pöschl (Bürgermeister Buchloe), Philipp Helmgens (Duschl Ingenieure) und Dr. Roland Damm (WV Energie AG). © Tobisch

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der vergangenes Jahr den Förderbescheid des Freistaates (47.800 Euro für die Machbarkeitsstudie) überbracht hatte, zeigte sich begeistert. „Ganzheitliche Energiekonzepte mit Wind, Wasser, Solar und Speichern müssen aufeinander abgestimmt sein. Die Studie soll auch ein Werkzeugkasten für künftige Projekte sein.“ Ferner solle das Projekt im Wertachtal Rahmenbedingungen für eine Wasserstoffinfrastruktur analysieren, die bei künftigen Projekten in Bayern „als eine Art Energiekompass“ dienen könne, so Aiwanger.

Warum ein ganzheitliches Energiekonzept dringend notwendig ist, erklärt Reinhold Bäßler auf Nachfrage: Deutschlands Stromnetze seien derzeit ausgelegt auf zentrale Energieerzeuger (etwa Atomkraftwerke), die jetzt aber abgeschaltet werden. Von diesen großen Erzeugungsanlagen ragen immer kleiner werdende Versorgungsäste aufs Land hinaus. Das habe bisher funktioniert, doch auf die zunehmenden dezentralen Energieerzeugungsanlagen – beispielsweise PV oder Windräder – sei das Netz nicht ausgelegt, so Bäßler. Hier werde zwar grüner Strom erzeugt und das zu Spitzenzeiten sogar mehr, als gebraucht wird. „Das ist zwar schön, aber Sie bringen den Strom nicht weg“, denn speichern könne das Stromnetz das temporäre Überangebot leider nicht, erklärt Bäßler. An anderen sonnen- oder wind­armen Tagen werde derweil wenig eingespeist. „Deshalb funktioniert die Energiewende nicht allein mit PV und Wind­rädern“, so der Amberger weiter. Untersucht wurde im Projekt deshalb auch die Wasserstoffproduktion.



Erste Ergebnisse aus der Praxis ab Ende 2024 erwartet

Ab sofort geht es in die Umsetzung. Abhängig von Liefer- und Genehmigungszeiten hofft Bäßler auf erste Ergebnisse dazu ab Ende 2024. Bemerkenswert bei der Machbarkeitsstudie war übrigens, dass nicht nur Antworten gegeben wurden, sondern auch Fragen rund um die künftige Energieversorgung aufgetaucht sind, an die bisher noch nicht gedacht wurde – beispielsweise mit welcher Technik der Wasserstoff zum Endkunden transportiert wird.mt