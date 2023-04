Das Drama „Der Fuchs“ erzählt von einer Freundschaft während des Zweiten Weltkrieges

Von: Martina Ahr

Simon Morzé in „Der Fuchs“: Eine Freundschaft zwischen Zweien, die ihre Familie verloren haben. © Alamode Film

Kempten – Pinzgau, 1927: Lebensmittel sind knapp, es ist schwer, den kleinen Franz Streitberger satt zu bekommen. Die Konsequenz: Franz wird weggebracht. Er wird von seinem Vater zu einem Großbauern in ein Knechtschaftsverhältnis gegeben. Franz‘ Angst, Verzweiflung und sein Flehen nützen ihm nichts.

„Das war damals in Österreich fast ein Kastensystem“, erzählt der Salzburger Regisseur und Drehbuchautor Adrian Goiginger dem Publikum im Kemptener Colosseum. Ein Kind, dessen Eltern als Knecht und Magd arbeiteten, war dazu bestimmt, den gleichen Lebensweg zu gehen. Und wenn die Armut besonders hart zugeschlagen hat, musste das Kind schon in sehr jungen Jahren das Zuhause verlassen. Tausende solcher Fälle hat es in Österreich und Deutschland gegeben.

Von einem dieser Fälle erzählt Goiginger in seinem neuen Film „Der Fuchs“. Franz kündigt als junger Mann die Knechtschaft auf. Er bleibt wütend auf seinen Vater und wird Soldat. Wut ist auch im Militär allgegenwärtig. Franz‘ Kommandant beschuldigt „die Franzmänner“, den Menschen nach dem ersten Weltkrieg Armut aufgezwungen zu haben. Die Kompanie soll den Angriff auf Frankreich starten. Wut und Schuldzuweisungen sitzen tief. Der Film untersucht mit seiner Hauptfigur auch eine Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges: Die Armut, die damit aufkommende Radikalität, die Menschen auseinanderreißt und etwas in Franz zerstört. Doch Franz hat Glück: Er findet einen kleinen Fuchs, dessen Pfote versorgt werden muss.

Der Film „Der Fuchs“ beruht auf einer wahren Geschichte

Er nimmt sich des Fuchses an und sorgt für ihn auch während seines Einsatzes als Motorradkurier an der Front. Der Krieg wird den Rahmen, vielleicht auch die Voraussetzung, bieten für eine Geschichte zwischen einem verlorenen Mann und einem Fuchswelpen, ohne seine Familie nicht minder verloren. Eine wahre Geschichte: Sein Urgroßvater hatte Goiginger die Geschichte seiner Freundschaft zum kleinen Fuchs erzählt. „Mir war damals klar, dass ich daraus einen Film machen muss“, sagt Goiginger. „Die Gefahr war aber, ihn zu idealisieren.“ Deshalb hat er lange recherchiert, Tagebücher von Soldaten gelesen, mit Dutzenden Zeitzeugen gesprochen. Das habe ihm geholfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es so war, mitten im Krieg.

„Wenig politisch“, so sein Fazit nach den Recherchen. Die Soldaten, junge Männer, hätten sich statt Politik eher für Mädchen und Zigaretten interessiert. Deshalb sprechen Franz´ Kameraden im Film auch nicht über das politisches Geschehen. Stattdessen ein Fokus auf leisen Bildern, die gelegentlich ins märchenhaft-träumerische rutschen; die von einer Sehnsucht erzählen, die Einsamkeit, die die Armut und der Krieg mit sich gebracht haben, aufzubrechen.

Ein Vorbild seien die Filme von Terrence Mallick gewesen, erklärt Goiginger. Er habe keinen Kriegsfilm drehen wollen, sondern die Geschichte eines Soldaten zeigen, der ein Trauma zu verarbeiten hat. Auch wenn das Ende im Film pointierter ist als in der realen Vorlage, so ist sich Goiginger sicher, dass die enge Verbindung zum Fuchs seinem Urgroßvater dabei geholfen habe, den Schmerz über die Trennnung von seiner Familie zu verarbeiten. Er ist in einer großen Familie 100 Jahre alt geworden. „Der Fuchs ist immer wieder zurückgekommen“, hat sein Urgroßvater zu Goiginger gesagt.