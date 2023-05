Der Vyshyvanka-Tag wurde auch im Allgäu gefeiert

Von: Lajos Fischer

Teilen

Auch im Allgäu, hier vor dem Forum in Kempten, fanden FlashMobs statt. © Fischer

Allgäu – Der Vyshyvanka-Tag fällt jährlich auf den dritten Donnerstag im Mai. Auch im Allgäu wurde das ukrainische Kulturgut gefeiert.

Vyshyvanka, traditionelle Strickmuster, meist auf Hemden und Blusen, gehören in der Ukraine zum nationalen Kulturgut. In den letzten Jahrzehnten erlangten sie – ähnlich wie die traditionelle Tracht mit Dirndl und Lederhose im Allgäu – eine große Popularität.

Der Vyshyvanka-Tag in Kempten. © Fischer

Seitdem Studentinnen der Universität von Czernowitz den dritten Donnerstag im Mai zum internationalen Vyshyvanka-Tag ausgerufen haben, werden aus diesem Anlass weltweit Flash-Mobs veranstaltet. So auch im Allgäu, beispielsweise am Vorplatz des Forums in Kempten.