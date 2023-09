Deutsche Bahn kündigt Zugausfälle im Allgäu an

Von: Marco Tobisch

Zug der Deutschen Bahn (Symbolbild)

Allgäu – Einmal mehr ist Geduld bei Bahnreisenden gefragt: Wie die Deutsche Bahn soeben mitgeteilt hat, müssen sich Fahrgäste im Allgäu ab kommendem Mittwoch, 13. September, bis voraussichtlich 8. Oktober auf Einschränkungen einstellen. Auf der RE-Linie RE 79 (Kempten – Buchloe – Augsburg) und der RB-Linie RB 94 (Kempten – Hergatz) wird es Zugausfälle geben.

„Einige Züge müssen vorübergehend leider entfallen“, kündigt die Bahn an. Das begründet das Unternehmen mit einer „aktuell angespannten Fahrzeugsituation“, die auf Lieferengpässe und einen hohen Krankenstand in der Werkstatt in Kempten zurückzuführen sei.



Alternativ können Reisende die parallel fahrenden RE-Linien RE 7 (Augsburg – Lindau-Reutin) und RE 70 (München – Lindau-Reutin) nutzen. Beide RE-Linien halten zusätzlich in Günzach als Ersatz für die entfallenden Züge. Der Halt in Biessenhofen wird durch die Züge der Linien RB 77 (Augsburg – Füssen) und RB 68 (München – Füssen) bedient. Sie ermöglichen in Kaufbeuren einen Anschluss zu den Linien RE 7 und RE 70.



In einer Pressemitteilung der Bahn heißt es außerdem: „DB Regio Bayern bedauert, ihren Fahrgästen derzeit nicht die gewohnte Qualität bieten zu können und bittet für die Einschränkungen um Entschuldigung und Verständnis. Ziel der Maßnahmen ist es, für die Fahrgäste einen verlässlichen Zugverkehr zu bieten und ungeplante Zugausfälle zu vermeiden.“



Um Ärger bei Reisenden vorzubeugen, rät die Bahn ferner, vor Reiseantritt die Auskunft unter www.bahn.de oder die Bahn-App zu checken.