Die Allgäuer Festwoche 2023 will Attraktionen bieten für Groß und Klein

Festwochenstimmung in der Abendsonne im Stift-Zelt, das sich im Linggpark mit einer heuer größeren Fläche findet. © Lüderitz

Kempten/Allgäu - Die Fahnen an den Einfallstraßen in Kempten künden bereits von ihr. Die Allgäuer Festwoche steht an und soll in „fast altem Gewand“ an vorpandemische Zeiten anknüpfen. Vom Samstag, 12. Bis Sonntag, 20. August, öffnet das Festgelände täglich von 10 bis 24 Uhr seine Tore. Und für jeden soll etwas dabei sein.

Auf der Wirtschaftsmesse (10 bis 18 Uhr) bieten 260 Aussteller ihre Waren an und Informationen an. Nicht nur Bauen, Renovieren und die Energie bilden dabei einen Schwerpunkt auf der Festwoche, sondern u.a. auch Trachten, Schmuck oder Kochen und Genuss. Die Messehallen sind über das ganze Festwochen-Areal über Königsplatz, Stadtpark bis hin zur Wittelsbacher Schule in der Eberhardstraße zu finden.

So ähnlich wie die Wiesn – aber mit Whirlpools im Angebot

Nach der Wirtschaft geht es dann in die Wirtschaft. Für Deftiges und Süßes sorgen verschiedene Gastronomen und Brauereien. Bis 24 Uhr können die Festwochengänger bei zünftiger Musik schlemmen: ob im Festzelt auf dem Königsplatz, im Stiftzelt im Linggpark oder an den Imbissständen im Stadtpark. Es gibt aber nicht nur Bier, sondern auch Drinks (Pavillon) oder – trotz Weinzeltverlust - auch Wein an einem Stand neben der Stadtpark-Bühne. Auf die USA trifft das Allgäu in der Markthalle und Mohrenwirts Milchwirtschaft in der Mensa der Staatlichen Realschule ist ebenfalls wieder dabei.

Das Vorabendprogramm auf der Bühne im Stadtpark bestreiten täglich die Tanzschulen und Tanzformationen. Die Palette reicht von Bauchtanz mit „Sharadez & Phönix“ (Dienstag, 15. August, 18.30 Uhr) über Line Dance aus Kempten (Montag, 14. August, 18.30 Uhr) bis zu traditionellen Trachtlern mit D‘Holzachtalern Niedersonthofen (Freitag, 18. August, 16.45 Uhr).

Abends spielen auf der der Stadtparkbühne Bands wie „BockStark“ (Montag, 14. August, 20 Uhr), oder „Brew Berrymore“ (Samstag, 12. August, 21.30 Uhr).

Glanz in die (Kinder-)Augen zaubern soll am Mittwochabend, 16. August, das Lichterfest. Zum Abschluss des Familientages sind dieses Jahr Tausende von Kerzen der Welt von Walt Disney gewidmet.

Online-Ticket und Baggerbaustelle: Neues auf der Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten

Trend und Tradition – auf beides möchten die Festwochen-Macher vom Kemptener Messe- und Veranstaltungsbetrieb den Fokus setzen. Neu ist zum Beispiel das Online-Ticket, das die Besucherinnen und Besucher bereits im Vorfeld auf www.festwoche.com erwerben können. So sollen die langen Schlangen an den Eingängen zum Festgelände der Vergangenheit angehören. Weiterhin gibt es aber die Eintrittskarten auch an den Kassenhäuschen. Und wer trotzdem ein „Festivalbändchen“ am Handgelenk tragen möchte, erhält es für drei Euro beim Besucherservice an Tor Ost. Neben Grüntönen, Rosa und Orange ist es in einer limitierten Auflage auch in Regenbogenfarben zu haben.

Neu ist in diesem Jahr auch die Kinderbaustelle auf dem Freigelände West. Dort können die kleinen Besucher nach Herzenslust buddeln, baggern und sich auch archäologisch betätigen.

Alpenländische Traditionen

Ganz im Zeichen von Folklore steht der zweite Festwochensonntag. Der Allgäuer Gauverband der Gebirgstrachten und Heimatvereine feiert heuer sein 111-jähriges Bestehen. Allgäuer Gautrachtenfest findet deshalb in Kempten statt. Über 40 Trachtenvereine, Musikkapellen und ein Festwagen ziehen am 20. August von der Allgäuhalle vorbei an der Tribüne am Residenzplatz zum Stadtpark. Start ist um 13.30 Uhr. Den Tag beginnen die Trachtler um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Sankt-Lorenz-Basilika. Zwischen und nach den Höhepunkten gibt es Programm auf der Stadtparkbühne.

„Blasmusik hält jung“ lautet das Motto am Dienstag, 15. August, dem Feiertag. Alpenländisch geht es hier bereits am Morgen zu. 60 Alphornbläser erklingen im Hofgarten, anschließend donnern dort die Böllerschützen. Ein Festgottesdienst findet statt. Dann gestaltet der Allgäu-Schwäbische Musikbund den Tag auf der Stadtparkbühne.

Innovationen, Nachhaltigkeit und regionale Neuheiten

Jeder Festwochentag steht im Zeichen eines anderen Themas: Während es am Montag heißt „fit und aktiv“, geht es am 18. August zum Beispiel um die Innovation.

Über diese können sich Interessierte auch im „Haus der Allgäuer Werte“ in der Markthalle informieren. Die Gründerregion Allgäu und das Digitale Gründerzentrum stellen dort am Freitag, 18. August, neue Unternehmensideen vor. Auch Nachhaltigkeit, Pflege, Familie oder etwa die Allgäuer Natur stehen an unterschiedlichen Tagen im „Haus der Allgäuer Werte“ im Fokus. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist dort ebenfalls mit täglich wechselnden Themen vertreten. Am Eröffnungssamstag gibt es zum Beispiel den neuen Bergkäse.

Um Bio geht’s in Halle 12 an der Wittelsbacher Schule und ein Kinderprogramm bietet das Kempodium im „Haus der Allgäuer Werte“. Wer zeitgenössische Kunst aus dem Allgäu genießen möchte, kann die Kunstausstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche in der Residenz besuchen.

Mehr Infos, samt Ausstellerplan und detailliertem Programm finden sich unter www.festwoche.com