Die Polizei blickt auf die Agrarschau Allgäu 2023 zurück.

Polizeiinspektion Kempten blickt nach fünf Veranstaltungstagen „positiv auf eine friedliche Agrarschau 2023“ zurück (Archivfoto) © Ulsperger

Dietmannsried – In ihrem Rückblick auf die Agrarschau Allgäu 2023 spricht die Polizei von Verkehrsunfällen, Bierkasten-Diebstahl, und einer körperlichen Auseinandersetzung.

Neben dem regulären Markt- und Festzeltbetrieb begleiteten die Beamten der Polizeiinspektion Kempten mit Unterstützungskräften die Besuche des Staatsministers Hubert Aiwanger am Freitag sowie des Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder am Samstag polizeilich. Die Polizei arbeitete im Kontext der Veranstaltung nur wenige Einsätze ab. So kam es neben einzelnen Verkehrsunfällen in einem Fall zum Diebstahl eines Bierkastens aus dem Festzelt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zusammenhang mit dem Festzeltbetrieb zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

In diesem Zusammenhang ermitteln die Beamten jetzt wegen wechselseitiger Körperverletzungsdelikte. Entlang einer der Zufahrten zum Festgelände wurden im Laufe des Freitags mehrere landwirtschaftliche Anhänger aufgestellt, an denen Plakate befestigt waren, die der politischen Meinungsbildung dienen sollten. Die Aktion verlief ohne besondere Vorkommnisse. Mögliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz prüfen die Beamten derzeit noch.

Die professionelle Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Organisationen, den zuständigen Behörden mit Sicherheitsaufgaben, verschiedener ehrenamtlicher Helfer und dem Veranstalter trug zu einem erfolgreichen Verlauf der Agrarschau Allgäu bei. Nach fünf Veranstaltungstagen blickt die Polizeiinspektion Kempten positiv auf eine friedliche Agrarschau 2023 mit rund 60.000 Besuchern zurück.