Polizeikontrollen im Allgäu am „Car-Freitag“ 2023

Von: Angelika Hirschberg

Am Osterwochenende führte die Polizei allgäuweit Kontrollen der Tuning- und Poserszene durch. © Archivfoto: Rizer

Allgäu – Verstärkte Kontrollen in der Poser- und Tuningszene am Osterwochenende führten dazu, dass zahlreiche Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen wurden. Insbesondere der „Car-Freitag“ stand im Fokus der Kontrollgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Insgesamt kontrollierten die Beamten über die Feiertage 38 Fahrzeuge in Lindau, Kaufbeuren und Memmingen.

Zum Beginn der wärmeren Jahreszeit läutete die Polizei verstärkte Kontrollen der Poser- und Tuningszeneim Allgäu ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. In Lindau, Kaufbeurenund Memmingen wurden an mehreren Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, die jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Vier Fahrzeuge stellten die Beamten sicher, diese werden nun einem Gutachter vorgeführt.

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag führten die Beamten in Kaufbeuren Fahrzeugkontrollen durch. Hierbei stellten sie an insgesamt fünf Pkw ein Erlöschen der Betriebserlaubnis fest. Ein weiteres Fahrzeug war mit erheblich abgefahrenen Reifen unterwegs, hatte vorn kein Nummernschild montiert und die Windschutzscheibe war mehrfach gerissen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von circa 250 Euro und ein Punkt. Zudem muss der junge Fahrer deswegen eine Nachschulung machen.

„Car-Freitag“ 2023: Poser-Hotspot in Memmingen

Am sogenannten „Car-Freitag“ überwachten die Beamten verstärkt den Hotspot um die OMV-Tankstelle in Memmingen, wo es zu einem regen Fahrzeugandrang kam. Trotz des kalten und regnerischen Wetters fuhren zahlreiche Fahrzeuge nach Memmingen, um sich an dem bekannten Treffpunkt zu sammeln. Die Polizei kontrollierte daher gezielt in dessen unmittelbarer Umgebung. Hierbei stellten die Beamten zahlreiche unzulässige technische Veränderungen an den Fahrzeugen fest.

Zwei Pkw wurden noch vor Ort zur Beweissicherung sichergestellt. Sie werden einem Gutachter vorgeführt. Bei einem der Fahrzeuge handelt es sich um einen sogenannten Youngtimer, einem Pkw älter als 30 Jahre. Der wurde allerdings so tiefergelegt, dass die Räder am Radlauf streiften. Beim zweiten Fahrzeug wurde der Motor umgebaut, ins Motorsteuergerät eingegriffen und die Abgasreinigung manipuliert, um das Fahrzeug von 280 PS auf etwa 400 PS aufzufrisieren.

Polizei kündigt weitere Schwerpunktkontrollen in der Tuningszene an

An weiteren vier Fahrzeugen wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, weshalb die Besitzer dieser Fahrzeuge neben einer Geldbuße auch Post der Zulassungsstelle erwartet. Zwei Verkehrsteilnehmer erhalten eine Anzeige, weil sie mit ihren Fahrzeugen als sogenannte Poser unterwegs waren. Beide gaben zu viel Gas und verursachten deshalb unnötigen Lärm und Abgase, sie erwartet ein Bußgeld von 240 Euro. Am Ostermontag war die Kontrollgruppe im Raum Lindau unterwegs. Hierbei stellte sie zwei Fahrzeuge sicher, die manipulierte Abgasanlagen verbaut hatten. Eines der beiden Fahrzeuge hatte zudem ein nicht zulässiges Luftfahrwerk eingebaut, sodass die Räder an der Karosserie streiften.

Bei zwei weiteren Fahrzeugen stellten die Beamten eine ebenfalls nicht zulässige Rad-Reifen-Kombination fest. Auch bei diesen Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Sie alle bekommen ein Bußgeld und Post von der Zulassungsstelle. Wer am Osterwochenende nicht unter den Kontrollierten war, sollte sich dennoch nicht im Schalensitz zurücklehnen. Die Polizei kündigte an, auch in den kommenden Wochen wieder Schwerpunktkontrollen in der Poser- und Tuningszene durchzuführen.