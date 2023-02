Werden Fahrten mit Promille im Allgäu salonfähig?

Von: Tizian Pöhlmann

Im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind Fahrten unter Alkoholeinfluss im vergangenen Jahr gestiegen. Das kann nicht nur an vermehrten Alkoholkontrollen liegen, denn auch Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss steigen. (Symbolfoto) © Panthermedia/Feverpitch

Allgäu – Die „Corona-Jahre“ scheinen vorbei zu sein. Das legt zumindest die Verkehrsunfallstatistik 2022 des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West nahe. Die Menschen sind wieder mobiler unterwegs. Dennoch gibt es im Vergleich zu 2019 weniger Verkehrsunfälle. Ein Trend stößt im Polizeipräsidium übel auf. Die Menschen sind öfter und auch stärker alkoholisiert, wenn sie Auto fahren.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2022 liegt im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West (dazu gehören die Städte Kaufbeuren, Kempten, Memmingen und die Landkreise Lindau, Günzburg, NeuUlm, Oberallgäu, Ostallgäu, Unteralllgäu) bei 27.101. Das ist ein Anstieg um 2,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.

Da in den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 die Mobilität stark eingeschränktwar, lasse sich eine „aussagekräftigere Entwicklung (...) der Verkehrsunfallzahlen im Vergleich zum „Vor-Corona-Jahr“ 2019 herstellen“, so Polizeivizepräsident Dr. Dominikus Stadler. Darin stellte Stadler eine „erfreuliche Senkung“ um rund zehn Prozent fest. Auch die Zahl der Schwerverletzten sank im Vergleich zu 2019 um rund acht Prozent. Das Polizeipräsidium registrierte 2022 47 im Straßenverkehr getötete Personen. Das ist eine Person mehr als im Jahr 2019. Die Zahl der Leichtverletzten sank von 4.536 Personen (2019) auf 4.403 (2022).

Mehr (stark) alkoholisierte Fahrten

Dennoch beobachtet Stadler die Entwicklung des vergangenen Jahres mit Sorge. Denn: „Fahrten unter Alkoholeinfluss scheinen leider offenbar erneut salonfähig zu werden.“ Die Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss steigen. Im Jahr 2022 waren es 458, 2019 waren es 377. „Die Steigerung beläuft sich also auf rund ein Fünftel“, rechnet Stadler vor. Nehme man die mit mehr als 1,1 Promille stark alkoholisierten Fahrzeugführer, betrage die Steigerung sogar 35 Prozent.

Diese Grafik des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zeigt unter anderem die festgestellten Fahrten unter Alkoholeinfluss. Im jahresübergreifenden Vergleich ist ein Aufwärtstrend erkennbar. © Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West

Im Jahr 2022 wurden 991 Alkoholfahrten über 1,1 Promille und ohne Unfallfolge festgestellt. „Diese Zahl stellt einen neuen Zehn-Jahres Höchstwert dar.“ Dieser „unrühmliche Spitzenwert“ basiere aber nicht ausschließlich auf vermehrten Alkoholkontrollen. „Auch die reinen Unfallzahlen unter Alkoholeinfluss belegen diesen Trend“, erklärt Stadler. Insgesamt wurden 2082 Trunkenheitsfahrten im vergangenen Jahr aufgedeckt.

Wie ermittelt die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht?

Thomas Kopp, Verkehrsunfallfluchtfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Kempten, stellt dies an einem Fall in Bad Grönenbach Anfang September des letzten Jahres vor. Ein unbekanntes Fahrzeug erwischte eine 65-jährige Radfahrerin, schleuderte sie ins Feld und fuhr weiter. Wenig später fanden Passanten die Radfahrerin, sie riefen den Notruf an, begannen die Frau wiederzubeleben.

Die Maßnahmen blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Neben der toten Frau und dem zerbeulten Fahrrad blieben allerdings Fahrzeugteile zurück. Diese ordneten die Beamten dem flüchtenden Fahrzeug zu. Mithilfe dieser Spuren, unter anderem der Teilenummer, und Datenbanken gelang es, eines dieser Teile spezifisch einem Lkw zuzuordnen.

Bei Verkehrsunfallfluchten kann Thomas Kopp, Verkehrsunfallfluchtfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Kempten, mithilfe hinterbliebener Fahrzeugteile am Unfallort den Täter stark eingrenzen oder sogar ausfindig machen. © Pöhlmann

Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Firma aus dem Unterallgäu und von dort aus dann zum mutmaßlichen Fahrer des Fahrzeugs, einem 60-jährigen Mann. Auch die Unfallspuren des LKW passten zu den gefundenen Fahrzeugteilen. Der Fahrer wurde festgenommen, sein Fall wird verhandelt. Alle drei Fälle mit tödlichem Ausgang und Flucht des Verursachers, die sich im vergangenen Jahr im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ereigneten, wurden aufgeklärt. Das liege auch an den zurückgebliebenen Fahrzeugteilen, die zur Identifizierung beitragen. Zudem lasse die Polizei in solchen Fällen nichts unversucht, um die Verursacher zu identifizieren, so Stadler.

Insgesamt liege die Aufklärungsquote jedoch bei 40 Prozent. Denn die Polizei findet am Unfallort nicht immer genügend Spuren. Stadler betont, wie wichtig Hinweise von Zeugen sind. Schon Kleinigkeiten wie ungewöhnliche Geräusche, die Rückschlüsse auf den Unfallzeitpunkt geben können, oder „vermeintlich unbedeutende Farben oder Aufschriften von Fahrzeugen“ können der Polizei helfen, den Verursacher zu identifizieren.