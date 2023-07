Die Zukunft des Tourismus im Allgäu soll nachhaltig sein

Von: Jörg Spielberg

Prof. Dr. Alfred Bauer (l.) von der Hochschule Kempten und Stefan Egenter von der Allgäu GmbH (r.) erklärten der Tourismus AG der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wie sie das Allgäu mit der „Neuen Nachhaltigkeit“ voranbringen möchten. © Spielberg

Kempten/Allgäu – Was halten Touristen von Windrädern und Solarparks in einer Urlaubsregion? Wie sieht der künftige Tourismus in Bayern aus? In der vergangenen Woche stattete die Arbeitsgruppe Tourismus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Hochschule Kempten einen Besuch ab und sprach mit Forschern und Vertretern über diese Fragen

Grund für den seit langem geplanten Termin war, neben einem Treffen mit Vertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA, Leitern von touristischen Betrieben sowie vom Verein „Mir Allgäuer e.V.“, das Interesse der Arbeitsgruppe an dem Bayerischen Zentrum für Tourismus BZT, das in den Gebäuden der Hochschule Kempten beheimatet ist.

Die fünf Mitglieder der AG Tourismus, der die CDU-Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek vorsteht, erfuhren von den Arbeitsfeldern des Bayerischen Zentrums für Tourismus (BZT).

Tourismus im Allgäu: Was macht das BZT?

Gegründet wurde das BTZ 2018 mit dem Ziel, hier fortan die Zukunft des Tourismuslandes Bayern zu planen. „Eine verstärkte Digitalisierung und ein verbessertes Marketing sind unsere wichtigsten Instrumente”, so Prof. Dr. Alfred Bauer zu den Gästen aus Berlin. „Unsere Arbeit steht dabei unter der Prämisse, für das Allgäu einen nachhaltigen und sanften Tourismus zu entwickeln, der Mensch und Natur in Einklang sieht.“

„Das BZT ist ein unabhängiger wissenschaftlicher Think-Tank, der Impulse für die zukunftsfähige Entwicklung des Tourismus in ganz Bayern geben will. Das BZT stellt eine zentrale Anlaufstelle für die Akteure des bayerischen Tourismus dar, indem es sich als Vernetzungsplattform für Forschung, Praxis und Politik etabliert hat“, so Bauer. In seinem Impulsvortrag zählte Bauer den Unionspolitikern einige der Arbeitsfelder des BZT auf: Tagesausflugsverhalten, Besucherlenkung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Generation Z.

Außerdem beschäftigt sich die Einrichtung mit Lebenszufriedenheit, Tourismusbewusstsein und Tourismusakzeptanz in Bayern. Und die sei in ganz Bayern verhältnismäßig hoch. Die Menschen wüssten, wie viel vom Tourismus in Bayern abhängt und akzeptieren die damit verbundenen Nachteile wie höhere Preise oder ein Mehr an Verkehrsaufkommen.

Das Angebot des ÖPNV sollte verbessert werden

Bauer und seine Kollegen Prof. Dr. Marco A. Gardini und Dekan Prof. Dr. Guido Sommer sprechen von einer „Neuen Nachhaltigkeit“. Das bedeute, dass sowohl die Tourimus-Standorte als auch die Touristen selbst ökologische, ökonomische wie soziale Aspekt in ihrem Tun berücksichtigen. „Der größte CO 2 -Ausstoss fällt bei der Anund Abreise an“, sagte Klaus Fischer Geschäftsführer der Allgäu GmbH.

Während die Reduktion des CO 2 -Ausstoßes vornehmlich in der Verantwortung des Gastes liegt, sei die Umweltverträglichkeit vor Ort Aufgabe der lokalen Akteure. „Und da müssen wir insbesondere beim Angebot des ÖPNV viel besser werden“, so Fischer.

Toleranz von Windparks und Solaranlagen

Dass Gäste eine Umstellung von Tourismus-Destinationen durchaus tolerieren, zeigt ein Umfrage, die das BZT gemacht hat. In der sagt eine Mehrheit, dass sie eine Installation von Windkraftanlagen und Solarparks nicht von einem Urlaub in einer Region abhalten würde. Im Anschluss an die Ausführungen von Bauer stellte Dekan Sommer die Arbeit des Instituts für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT) vor.

Das in Füssen angesiedelte Institut betreibt derzeit zwei Projekte zur Nachhaltigkeit: einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Recommender für nachhaltigen Tourismus und die Einführung eines Flexiblen Erlebnisbusses (FEB) für nachhaltigen Freizeitverkehr.

Vorbild für andere

Karliczek von der Tourismus AG der Union war die bisherige erfolgreiche Arbeit des BZT bekannt. Sie lobte ausdrücklich das Tun des Zentrums: „Ihre Arbeit wird auch in Berlin beobachtet und für mein Bundesland NRW ist Ihr Ansatz in Bayern ein Vorbild.“ Die Idee zum Besuch in Kempten hatte die CSU-Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann, die als Vertreterin der Christsozialen in der Arbeitsgruppe der CDU/CSU sitzt. Die Mitglieder der AG machten deutlich, dass sie eine Entwicklung zu einem nachhaltigeren Tourismus durch weniger Verbote und Drangsalierungen, sondern über preisliche Anreize und praxisnahe Lösungen erreichen möchten.

In diesem Zusammenhang verwies Wittmann auf ein Projekt der Stadt Kempten, das (wie berichtet) durch einen Impuls lokaler Busunternehmer zeitnah zu einem CO2-freien ÖPNV führen könnte. Die Entwicklung, touristische Angebote aus dem Sommer auch in den Winter zu verlängern, findet bei den Vertretern der AG Zuspruch. Grundsätzlich zeige man sich der Weiterentwicklung des Tourismus offen, dazu gehört laut Kraliczek auch, „dass man Angebote auch an Reisende aus weiter entfernten Destinationen entwickelt.“