Ein Mitarbeiter war‘s: Diebstahlserie im Immenstädter Altenheim aufgeklärt 

Von Felix Gattinger schließen

Immenstadt - Schon seit Anfang des Jahres 2022 war polizeibekannt, dass sich in einem Immenstädter Seniorenheim immer wieder Diebstähle ereigneten.

Insgesamt neunmal hatte der Täter zugeschlagen und den teilweise an Demenz leidenden Bewohnern Schmuck und Bargeld aus deren Zimmern gestohlen. In zwei weiteren Fällen hatte er von den Bewohnern Geldbeutel mit EC-Karten erbeutet und – weil sich die PIN-Nummern ebenfalls in den Geldbörsen befanden – ungehindert und mühelos mehrfach Bargeld an Bankautomaten abgehoben.

Dass er für die Polizei bereits seit Längerem zum Kreis der Verdächtigen gehörte, ahnte der Täter dabei offenbar nicht. Vor wenigen Wochen schnappte die Falle dann zu: Bei einem erneuten Versuch am Automaten Geld abzuheben, wurde der Dieb Polizeiangaben zufolge „auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen“.

Diebstahlserie im Immenstädter Altenheim aufgeklärt: Großteil der zuletzt abgehobenen Geldbeträge sichergestellt

Wie die Polizei bereits vermutet hatte, handelt es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter des Seniorenheims. Nach dessen Ergreifung ging alles recht schnell. Im unweit des Tatorts geparkten Pkw des Täters konnten die Ermittlungsbeamten einen Großteil der zuletzt abgehobenen Geldbeträge sicherstellen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte den gestohlenen Schmuck bei einer Goldankaufstelle veräußert hatte. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.