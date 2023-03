Drogenhandel-Verdacht: International Gesuchter im Allgäu festgenommen

Auf der A7 bei Memmingen hat der Polizei einen international gesuchten Mann verhaftet. © wk

Memmingen – International gesucht wurde ein mutmaßlicher albanischer Drogenhändler, der nun bei Memmingen festgenommen wurde. Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, sitzt der 40-Jährige inzwischen im Gefängnis.

Am Sonntagabend hatte eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Lindau auf einem A7-Parkplatz bei Memmingen ein Auto mit italienischem Kennzeichen samt der zwei Insassen kontrolliert. Bei der Überprüfung des 40-jährigen Fahrers stellten die Grenzpolizisten fest, dass gegen diesen ein europäischer Haftbefehl, ausgestellt von italienischen Behörden wegen des Verdachts des Rauschgifthandels, vorlag.

Dass der Mann offensichtlich kein Unschuldslamm ist, zeigte sich auch vor Ort: Bei der Autodurchsuchung fanden die Ermittler mehrere Gramm Kokain. Gefahren war der Mann zudem alkoholisiert und unter Drogeneinfluss.

Die Beamten nahmen ihn fest und führten ihn am Montag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vor. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug, sodass der 40-Jährige in eine bayerische JVA gebracht wurde.



Den Mann erwartet neben den Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss auch noch ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz – er hatte nämlich keinen Reisepass. Die Ermittlungen wegen des Kokains laufen noch, diese hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen.

Beim 44-jährigen Begleiter des Festgenommenen ergab sich übrigens kein Verdacht einer Straftat, er durfte noch am Sonntagabend weiterfahren.