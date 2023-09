Kanzlergespräch öffnet Tür zu Karl Lauterbach: Wird mutmaßlicher Medikamentenschaden anerkannt?

Von: Riccarda Gschwend

André Sommer mit Bundeskanzler Olaf Scholz beim Kanzlergespräch in Füssen. Hier konnte der Pfrontener sein Anliegen vorbringen. © privat

Pfronten – Für André Sommer ist es ein Meilenstein in einem jahrelangen Kampf: Am 17. Oktober wird der Pfrontener nach Berlin fahren, um mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu sprechen. Eine Stunde wird das Gespräch dauern. Eine Stunde, in der es für André Sommer um viel geht.

Der heute 47-Jährige wurde mit Missbildungen geboren, die er auf das Medikament Duogynon zurückführt, das seine Mutter zu Beginn der Schwangerschaft einnahm. Unter anderem lag seine Blase außerhalb des Körpers, was dazu führte, dass er bis heute 15-mal operiert werden musste und mit einem Stoma leben muss. Der Urin fließt in einen Beutel, den André Sommer an seinem Körper trägt. Das sei eine tägliche Belastung, erzählt er.

„24 Stunden am Tag stört es mich. Ich muss den Beutel wechseln, regelmäßig die Nieren kontrollieren lassen.“ Hinzu kommt die ständige Angst vor weiteren Operationen. 2013 war die letzte – damals kam es aufgrund von Verwachsungen zu einem drohenden Darmverschluss. Bauchkrämpfe und die Angst vor Folgeerkrankungen sind etwas, was André Sommer begleiten. Dabei weiß er: „Ich kann ein relativ normales Leben führen. Es gibt Betroffene, die können keiner Arbeit nachgehen und führen ein sehr eingeschränktes Leben.“

André Sommer kämpft unermüdlich für die Anerkennung der Duogynon-Schäden

André Sommer hat ein Duogynon-Netzwerk gegründet und kämpft seit vielen Jahren dafür, dass die Schäden, die das Medikament in den 1970er Jahren angerichtet haben soll, anerkannt werden. Dabei dränge auch die Zeit, sagt er. „Inzwischen sind viele Betroffene schon gestorben.“ Und die Elterngeneration, die mittlerweile um die 80 Jahre alt ist, befinde sich an ihrem Lebensende. „Für die wäre es wichtig zu wissen, dass ihre Kinder eine Absicherung bekommen.“

Alles aufzuzählen, was der dreifache Familienvater und Grundschullehrer schon unternommen hat im Kampf gegen die Behörden und gegen den Pharmakonzern Bayer, der den ehemaligen Duogynon-Hersteller Schering übernommen hat, würde den Rahmen sprengen. Einen Gerichtsprozess im Jahr 2010 gegen Bayer verlor er, weil die Vorfälle verjährt waren, wie es im Urteil hieß. Zur Schuldfrage kam es erst gar nicht.

Zukünftiges Gespräch mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Seine Hoffnung setzt der Pfrontener schon seit längerem in ein mögliches Gespräch mit dem Gesundheitsminister – doch bisher waren die Türen verschlossen. Das hat sich erst durch einen glücklichen Umstand geändert: beim Kanzlergespräch mit Olaf Scholz im Juli in Füssen wurde André Sommer von der Moderatorin aufgerufen und durfte sein Anliegen vorbringen. Der Kanzler versprach daraufhin: „Was ich Ihnen jetzt hier zusagen kann. Sie geben mir nachher die Sachen mit und ich sorge dafür, dass sie ein Gespräch bekommen!”. Sein Wort hat er gehalten und der Termin steht nun fest. André Sommer ist froh, die Chance zu bekommen. Und er wird sich gut vorbereiten.

Eigentlich würde er gern noch zwei Begleiter nach Berlin mitnehmen, um fachlichen und juristischen Beistand zu haben – aber nach momentanem Stand erteile das Gesundheitsministerium dafür keine Erlaubnis, berichtet er.

André Sommer fordert ein juristisches Gutachten

Sein oberstes Ziel sei es, dass eine aktuelle Studie, die vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben wurde und die Sommer und seine Mitstreiter für nicht aussagefähig und einseitig halten, durch ein neues Gutachten ersetzt wird. „Diese Studie gehört in den Müll“, sagt es der 47-Jährige deutlich und nennt mehrere Gründe. Unter anderem sei der Bericht von einem Historiker verfasst und würde beispielsweise Zahlen oder Ergebnisse von Tierversuchen bewusst in eine Richtung interpretieren – und dies zu Ungunsten der Geschädigten. Sommer fordert ein juristisches Gutachten – „und zwar eines, das nicht wieder drei Jahre braucht“.

Eine offizielle Anerkennung samt Entschuldigung der Behörden, die seiner Meinung nach in diesem Fall versagt haben, wäre das Ziel. Außerdem ein Entschädigungsfonds für die heute etwa 50-jährigen Betroffenen. Für den Familienvater geht sein Kampf also in eine neue Runde. Doch er ist guter Dinge: In Berlin wird er gewichtige Argumente im Gepäck haben. Und er ist glücklich darüber, dass es endlich das ersehnte Gespräch gibt: „Es geht weiter“, lautet sein hoffnungsfrohes Zwischenfazit nach dem folgenreichen Kanzlerbesuch.

Duogynon In den 1950er Jahren hat die Schering AG, die später im Bayer-Konzern aufging, Duogynon in Europa auf den Markt gebracht. Das hoch dosierte Hormonpräparat wurde zur Behandlung einer ausbleibenden Monatsblutung eingesetzt, aber auch als Schwangerschaftstest verwendet. Erst Anfang der 1980er Jahre wurde Duogynon nach kritischen Rückmeldungen in Deutschland vom Markt genommen. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Missbildungen und Präparat konnte nicht 100-prozentig belegt werden..