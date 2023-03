Ritterschlag für die Mindelburg

Die Mindelburg wird saniert. Von der Bayerischen Staatsregierung wurden Fördermittel in Höhe von 650.000 Euro zugesagt. © Springer

Mindelheim – Erst letztes Jahr wurde die Mindelburg zum Denkmal von nationaler Bedeutung erklärt und steht damit nur eine Stufe unter dem Prädikat Unesco Welterbe. Dass in der Burg nicht nur Potenzial, sondern auch jede Menge Überraschungen stecken, erkannte jüngst auch Bayerns Denkmal-Koryphäe.

Auf Einladung des Staatsministers a.D., FDP-Landtagsabgeordneten Franz-Josef Pschierer, besuchte Bayerns vorderster Denkmalschützer, Generalkonservator Professor Mathias Pfeil, die Mindelburg. Auch der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl und Mindelheims zweiter Bürgermeister Roland Ahne (SPD) waren eingeladen.

Die Führung durch die alten Gemäuer teilten sich die beiden örtlichen Mindelburg-Herren Kulturamtsleiter Christian Schedler sowie Kreisheimatpfleger, Stadtmuseumschef und Burgforscher Markus Fischer.

Mindelburg bekommt 650.000 Euro Zuschuss

Anlass und Ziel des Besuches waren, eine engere Vernetzung möglicher und geplanter Aktivitäten rund um die geplante Sanierung der Burg zwischen dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in München und der Stadt Mindelheim auszuloten und sich über die tatsächliche Verwendung bereits von der Bayerischen Staatsregierung zugesagter Fördermittel in Höhe von 650.000 Euro für statische Sanierung, Grabungen und die geplante Museumslandschaft auszutauschen.

Sowohl Pohl als auch Schedler machten keinen Hehl daraus, wie die Sache mit den in Aussicht gestellten Zuschüssen gelaufen war: Die Freien Wähler im Landtag hatten im Rahmen ihrer sogenannten Fraktionsinitiative noch Finanzmittel zu vergeben. Pohl dachte dabei sofort an seine Heimatregion, rief bei Schedler an und dem fiel natürlich sofort ein, wo man einen „Batzen Geld“ sinnvoll investieren könnte: in die notwendige Sanierung der Mindelburg und Öffnung für die Allgemeinheit.

Ein Erfolg, zu dem sich auch Pschierer anerkennend gegenüber seinem Parlamentskollegen äußerte, und über den auch der Generalkonservator nicht schlecht staunte, um aber – je länger er sich umsah – auch mehrfach festzustellen, wie berechtigt, wie grundlegend und wie sinnvoll so eine Anschubfinanzierung sei, wenn er die Möglichkeiten dieser „schönen und freundlichen Burg“ betrachte.

Während für Markus Fischer sicher schon längst der Satz „My Home is my Castle“ in dessen Umkehrung, nämlich dass die Burg schon Fischers zweites Zuhause ist, gilt, ließ sich auch der Landeskonservator durchaus anmerken, wie sehr er sich freute, bereits vor zwei Jahren und sozusagen aus der Ferne dem Mindelheimer Kleinod den Status eines „Denkmals von nationaler Bedeutung“ zugemessen und zuerkannt zu haben.

Generalkonservator Professor Mathias Pfeil gerät bei der Besichtigung der Mindelburg ins Schwärmen

Und nun wollte der „General“ die Burg höchstpersönlich in Augenschein nehmen und sich vergewissern, was die Denkmalpflege-Vasallen in der Unterallgäuer Kreis- und Burgenstadt an Ideen und Ambitionen in Sachen zukünftiger Burgenschau in petto hätten. Je länger der Rundgang dauerte, umso mehr kam Pfeil ins Staunen und Schwärmen ob der gesamten Anlage und ihrer vorzüglichen Situiertheit, der bereits in Mindelheim gewonnenen Erkenntnisse zu der allgemein politisch-historischen und baugeschichtlich-stilistischen Bedeutung der Mindelburg und ihrer etwa tausendjährigen Geschichte. Und Pfeils anfangs mehrfach geäußerte Sorge „hoffentlich gräbt man nicht alles auf“ schwand zusehends angesichts der von ihm hier angetroffenen Professionalität.

Die Mindelburg überzeugte jüngst auch den bayerischen Generalkonservator Professor Mathias Pfeil (Foto Mitte , 1. v. links) von ihrem Potenzial. Das Treffen initiiert hat MdL Franz Josef Pschierer (3. v. links), die Finanzspritze des Freistaats hat MdL Bernhard Pohl (2. v. links) klargemacht. © Glöckner

Nachdem – wie Schedler berichtete – im Sommer 2021 durchaus überraschend der Sachon-Verlag als bisheriger Mieter die bis dahin nicht öffentlich zugängliche Burg der Stadt Mindelheim zurückgab, die diese ursprünglich 1927 gekauft hatte, nahmen Fischer und Schedler dann mit geradezu detektivischer Kleinarbeit und offensichtlichem Vergnügen an dem alten Gemäuer und den darin mutmaßlich noch verborgenen baugeschichtlichen Ereignissen und Geheimnissen eine umfassende Spurensuche auf. Diese ist bei Weitem nicht abgeschlossen. Auch ein fachwissenschaftliches Team ist mit an Bord.

Ein Nutzungskonzept, das überzeugt

Pfeil lobt indes die von Schedler und Fischer erdachten konzeptionellen Nutzungsansätze. Demnach sollen zwei Standbeine das Burggeschehen künftig tragen: ein Museumskonzept, das Burg und Stadt als untrennbar miteinander gewachsene historische Einheit zeigen soll und andererseits Räumlichkeiten, auch die vormalige Sachon-Wohnung, die für öffentliche Nutzungen oder Anmietungen hergerichtet werden sollen und sich sogar als Ambiente für Trauungen und andere Feierlichkeiten eignen könnten. Man denkt aber auch bereits ganzheitlich weiter, wenn man sich seitens der städtischen Verantwortlichen der kulturtouristischen Bedeutung und Verantwortung bewusst ist und über familienfreundliche Nutzung, Kinder -, Erkundungs- und Verweil-Angebote samt Bewirtung à la „Ein Tag auf der Burg“ oder ähnlichem laut nachdenkt.

Und die seitens der Mindelheimer Burg-Enthusiasten angestellten und geäußerten Überlegungen, die Burgbaugeschichte mithilfe und anhand zeitgemäßer digitaler Möglichkeiten und Medien einerseits weiter zu recherchieren, zu dokumentieren und damit dann auch einmal das bauliche Innenleben und den Aufund Ausbau dieser jahrhundertealten Mauern medial-modern der Allgemeinheit zugänglich zu machen, stieß auf allseits großes Echo. Auch die Tatsache, wie Schedler und Fischer auf alten aufgefundenen Stichen, Zeichnungen oder uralten Fotos Ansichten und Bauzustände der Burg aus verschiedenen Zeitaltern herauslesen und teilweise auch rekonstruieren oder kombinieren konnten, verblüffte die Anwesenden angesichts des jetzigen Burganlagenbestandes.

Hinter den alten Mauer der Mindelburg verbergen sich viele Schätze, wie hier diese verwunschene Trinkstube (Foto rechts), in der einst Frundsberg persönlich sein Glas erhob. © Glöckner

Da kamen auch ein Ulrichsund ein Frundsbergtrakt zur Sprache als frühere Verbindungs-, Quer- oder Längsbauten, die die Mächtigkeit, den Umfang und die Bedeutung der ja heute noch viergeschossigen Hauptburg mehr als deutlich werden ließen. Und – wie Schedler mutmaßte und Pfeil dies teilte – das besondere Gewicht Mindelheims in Schwaben als politischer Knotenpunkt Mitte des 12. Jahrhunderts in Erinnerung rief. Natürlich beeindruckten Fischer und Schedler mit ihren Forschungsergebnissen und zutage geförderten Erkenntnissen zu Ziegelbauweisen, Fassadengestaltung, Fundamenten aus Nagelfluh oder Kalkstein, jahrhundertealten massigen Eichendielen.

Akribische Erkundungen, aus denen aber auch ihre ganz persönliche Begeisterung für dieses historische Erbe erkennbar wurde – und von der sich Pschierer, Pohl, Ahne und der Denkmal-Profi, Diplombauingenieur und Architekt Pfeil durchaus anstecken ließen. Kurz meinte man, auf das berühmte „Kind im Manne“ getroffen zu sein, und vermochte sich durchaus vorzustellen, dass es nur noch wenig bräuchte, bis sich die versammelte Politprominenz samt Kunsthistorikerschaft im Turnier – und Ritterspiel wiederfände.

Panoptikum der Geschmäcker

Solch spielerischer Leichtigkeit war natürlich auch der Rundgang durch die tatsächlich kurios anmutende geschossweise unterschiedliche Gestaltung der Innenräume der Burg dienlich: Von romanischen Säulen und Bögen, ästhetisch ordnenden Mauerelementen über holzgetäfelte Raum-, Salon- und Saalgestaltungen im Stile des 19. Jahrhunderts bis zum Wohngeschoss der Familie Sachon im 50er-Jahre-Geschmack samt granitgefasster goldfarbener Acryl-Doppelbadewanne mit Bidet und Separat-WC, bietet sich aktuell das Interieur der Burg auch ein bisschen wie ein Panoptikum der Geschmäcker wohlhabender Burgherrschaften der letzten beiden Jahrhunderte dar.

Und wenn wir schon über Geschmäcker sprechen: Als historisch bedeutsamer Fund, datierbar auf etwa 1109, konnte Fischer mit einem Schweinekiefer punkten, der sich im Holzdielenboden unter Herrn Sachons Schlafzimmer bei Fischers Grabungsarbeiten genau wie ein rundgemauerter Geheimgang auffand und was Bürgermeister Ahne so treffend kommentierte: „Vielleicht ist die letzte Überraschung noch gar nicht entdeckt.“