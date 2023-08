Polizei klärt 14 weitere Einbrüche – Täter in U-Haft

Von: Felix Gattinger

Bei den in Irsee verhafteten Einbrechern handelt es sich offenbar um „Schwere Jungs“. Sie sollen in der Region mindestens 14 Einbrüche verübt haben. © Bodo Marks/dpa/dpa-tmn/Archivbild

Allgäu – Im Rahmen der Ermittlungen gegen zwei Einbrecher, die im Juni auf frischer Tat in Irsee ertappt worden waren (wir berichteten), konnten nun 14 weitere Einbrüche geklärt werden.

Bereits bei der Festnahme vermuteten die Ermittler, dass die beiden Täter (36 und 47 Jahre alt) mit mehreren Einbrüchen in Verbindung stehen. Zur entsprechenden Bezugsmeldung vom Monat Juni gelangen sie hier.

Die beiden Männer stehen nun im Verdacht, insgesamt 14 Einbrüche in Wohnhäuser und gewerbliche Objekte in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu sowie im Stadtgebiet von Kaufbeuren begangen zu haben. Der Beuteschaden liegt nach Polizeiangaben bei über 100.000 Euro. Der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zuletzt hatte sich der Verdacht erhärtet, dass die beiden Männer auch für den Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Marktoberdorf verantwortlich sind. Bei diesem Einbruch hatten die Täter laut Polizeibericht Schmuck und Bargeld in Höhe von etwa 45.000 Euro erbeutet und einen Sachschaden von rund 15.000 Euro angerichtet.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft.