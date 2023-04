„Uns gibt´s auch im Kleid mit Pumps“

Eishockey-Gold: Wie sich eine Buchloerin den Traum vom deutschen Meistertitel erfüllte

Von: Thomas Schreiber

Stolz präsentiert Julia Männlein aus Buchloe ihre erste Meistermedaille im Damen-Eishockey. © privat

Buchloe/Memmingen – Nicht jeder Sportler hat am Ende einer Saison das seltene Erlebnis und darf sich Deutscher Meister nennen. Für Julia Männlein aus Buchloe wurde dieser Traum wahr: Sie durfte vor kurzem mit dem ECDC Memmingen die Meisterschaft im Damen-Eishockey feiern. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät die 26-Jährige, welchen Weg sie gehen musste, um sich den großen Traum von der Goldmedaille zu erfüllen.

Das war deutlich: In der „Best-of-Five“-Finalserie hatten sich die Allgäuerinnen klar mit 3:0 Siegen gegen die Mannheim Mad Dogs durchgesetzt. Im Anschluss wurde die ganze Nacht durchgefeiert, erzählt Julia Männlein. „Das war schon mega, denn wir hatten die ganze Saison auf dieses Ziel hingearbeitet“, sagt die Sportlerin stolz.



Während es für das Memminger Team nach 2016, 2018 und 2019 bereits die vierte Meisterschaft war, durfte Männlein zum ersten Mal mitfeiern, denn vergangene Saison stürmte die 26-Jährige noch für den ESV Kaufbeuren in der Landesliga Süd. „Der Unterschied zur Bundesliga war anfangs schon riesig, vor allem das Tempo ist im Vergleich zur Landesliga unglaublich hoch“, beschreibt die Stürmerin ihren Einstieg in die deutsche Eliteklasse. Zwar war sie in der Vergangenheit schon immer mal in Kontakt mit Memmingen, doch nun packte sie die Chance beim Schopf. Mit sechs Toren und vier Vorlagen in 18 Spielen war sie persönlich mit ihrer Premieren-Saison sehr zufrieden – in erster Linie kam die Buchloerin in Sturm-Reihe drei und vier zum Einsatz.



Das Damen-Eishockey gilt im Vergleich zu dem der Herren als körperloser, doch auch dort gibt es die eine oder andere Blessur. „Wir fahren zwar keine Checks wie bei den Herren, aber Körperkontakt gibt es bei uns auch. Dazu steht bei uns mehr auf die Technik im Vordergrund“, erklärt Julia Männlein. Mit ihrer Körpergröße von 1,57 Metern gehört sie zwar zu den Kleinsten ihrer Zunft, doch bezeichnet sie sich selbst als gute Skaterin mit viel Tempo.

Trainiert wird während der Saison dreimal die Woche. In der Bundesliga mit sechs Mannschaften geht die weiteste Fahrt bis nach Berlin. „Ich bin sehr froh, dass mich mein Arbeitgeber auch an Trainingstagen unterstützt, denn auch so ist das Pensum für einen Amateursportler schon ganz schön stressig“, sagt die „Kufenflitzerin“, die ihre Brötchen als Steuerfachwirtin verdient. Jedoch gibt es im Memminger Team auch sieben Sportsoldatinnen, die nur Eishockey spielen.

Nach ihrem Realschul-Abschluss verbrachte Männlein ein halbes Jahr an einer Highschool in Kanada und spielte dort auch Eishockey. Ihre Erfahrungen, die sie dort sammelte, versucht Männlein nun auch in Memmingen einzubringen, wo sie bereits zu den Älteren im Team zählt.

„Uns gibt´s auch im Kleid mit Pumps“

Als „harte Mädels“ würde sie die Eishockey-Amazonen von Memmingen übrigens nicht beschreiben. „Die Mischung macht es aus, uns gibt´s auch im Kleid mit Pumps“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Es versteht sich fast von selbst, dass sich auch ihr Freund dem Eishockey als Schiedsrichter verschrieben hat. Auf diese Karte hat Julia Männlein ebenfalls schon in frühen Jahren gesetzt und mit 16 Jahren die Schiedsrichterprüfung absolviert. „Ich war als Lines-Man in der Herren-Oberliga sowie in der Frauen-Bundesliga im Einsatz, jedoch war es zuletzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich. Aber ich absolviere jedes Jahr meine Pflicht-Lehrgänge, so dass ich jederzeit wieder einsteigen kann“, so die Buchloerin. „Doch nächste Saison werde ich auf jeden Fall weiter für die Indians stürmen“, verrät Männlein – die dann wieder mit der Nummer 96, in Anlehnung an ihr Geburtsjahr, aufläuft.