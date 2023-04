Der E-Ladesäulen-Pionier im Allgäu

Von: Hans-Georg Gröner

Teilen

Gerne genutzt: Die E-Ladesäulen vor dem Tourismusbüro in Tannheim. © Hans-Georg Gröner

Tannheim/Schattwald – Die Elektromobilität ist derzeit im Zusammenhang mit der Energiewende in aller Munde. So gut wie kein Autobauer hat mittlerweile nicht mindestens ein E-Fahrzeug im Portfolio. Aus China drängen unzählige neue Autohersteller auf den Markt. Doch ohne die entsprechenden Ladeinfrastruktur mit dem Bereitstellen von Lademöglichkeiten geht es nicht. Wie sieht es damit im Touristen-Hotspot Tannheimer Tal aus?

Als im Jahr 2003 Martin Eberhard und Marc Tarpenning Tesla gründeten und 2006 einen Lotus Elise zum E-Auto umbauten und mit Laptop Akkus ausstatteten, wurden sie von den Autoherstellern belächelt. Knapp 20 Jahre später ist aus diesem ersten Tesla Roadster der größte E-Autohersteller der Welt geworden. Ein paar „Spinner“ hatten es diesen Pionieren nachgemacht und waren 2010 mit ihren umgebauten Verbrenner-Fahrzeugen mit Akkupacks auf den Rücksitzen und im Kofferraum zur Einweihung der ersten Ladesäule des E-Werks Schattwald – eine der ersten in der Region überhaupt – gekommen.

Thomas Moritz, Geschäftsführer des E-Werks Schattwald, erinnert sich gut an dieses Ereignis und kramt einen Flyer der Veranstaltung hervor. „Es gab damals – bis auf wenige Ausnahmen – quasi noch gar keine richtigen E-Autos, trotzdem haben wir diesen Schritt getan. Ein Tesla-Fahrer aus Norwegen, der hier seinen Urlaub verbrachte und Probleme hatte zu laden, war gottfroh über unser Angebot“, erinnert er sich. Die Verantwortlichen des E-Werks erkannten rechtzeitig, dass Fahrzeuge oft „Stehzeuge“ waren und nicht wie Verbrenner-Autos getankt wurden, wenn der Tank leer war oder der Sprit gerade billig, sondern geladen werden, wenn sie eh stehen.

Der Aufstieg der Elektromobilität im Allgäu

Mit der Zunahme der E-Autos wuchs auch der Bedarf an Ladesäulen. So wurde im Juli 2021 auf dem Parkplatz hinter der Gemeindeverwaltung Schattwald eine weitere modernere Säule gebaut. Kurz danach wurde die abrechnungstechnisch nicht mehr auf dem neuesten Stand befindliche Säule beim E-Werk entfernt und im Zuge der Erweiterung des Angebots im Herbst 2021 in Tannheim, Zöblen und Grän drei zusätzliche Säulen installiert. Im letzten Jahr entstand bei der Feuerwehr in Tannheim eine weitere Lademöglichkeit. Heuer sind noch drei bis vier weitere Säulen geplant, sodass es dann im Tal neben den Angeboten in verschiedenen Hotels zehn öffentliche Ladesäulen mit jeweils zwei Lademöglichkeiten geben wird.

Dass dieser Ausbau nötig ist, zeigen die bisherigen Nutzerzahlen: Seit das Angebot vor eineinhalb Jahren eingeführt wurde, wurden rund 3.300 Ladevorgänge registriert. Zwar machen sich die einheimischen E-Autofahrer noch rar. Die Täler stehen der neuen Technik offensichtlich – wie der ganze Bezirk Reutte – noch skeptisch gegenüber. Nach Angaben des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) betrug der E-Autoanteil an den Neuzulassungen im Bezirk Reutte im letzten Jahr nur 7,2 Prozent. Damit ist der Bezirk Schlusslicht in Tirol. Die Touristen aus Deutschland, Frankreich der Schweiz und Holland nutzen das Angebot dagegen sehr intensiv. Vor allem die Säulen in Tannheim sind während der Saison nahezu täglich belegt. Um eine Nutzung für möglichst viele Autofahrer zu ermöglichen, gibt es seit neuestem eine Parkzeitbegrenzung von vier Stunden, in der die Fahrzeuge kostenfrei geparkt werden dürfen.

Aber wie sieht es mit dem zusätzlichen Strombedarf im Tal für die E-Autos aus?

Der Ladestrom ist zu 100 Prozent regenerativ erzeugt, vor allem durch die beiden Wasserkraftwerke Traualpsee und Vilsfall. Der Rest kommt von Photovoltaikanlagen oder wird über die Strombörse aus Wind und Biomasse bezogen. „Selbst bei einem europaweiten Blackout können wir das Tal autonom mit Notstrom versorgen“, erklärt Thomas Moritz. „Wir fahren unsere eigenen Kraftwerke hoch und garantieren eine Grundversorgung über 14 Tage, natürlich ohne Sauna in den Hotels und Liftbetrieb,“ fügt er etwas schmunzelnd hinzu. „Dauert der Blackout länger als 14 Tage, haben wir eh ein anderes Problem.“

Auch das Zahlen ist heute viel einfacher als noch vor 13 Jahren: „Die Abrechnung bzw. Freischaltung der Säulen erfolgt über diverse Handy-Apps, über Kreditkarte oder über Ladekarten verschiedener Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten“, erklärt Fabio Bacigalupo, der unter anderem für die Abrechnung der Ladevorgänge und Wartung der Säulen verantwortlich ist. Für die Stromkunden des E-Werks gibt es eine werkseigene Ladekarte ohne Grundgebühr und einem günstigen Tarif. Die Ladekarte kann auch von anderen Personen erworben werden, hier ist jedoch ein monatlicher Festbetrag von 7,90 Euro fällig. „Die erlassene Grundgebühr ist ein rechtskonformer Nachlass und ein Entgegenkommen für unsere Stromkunden“, erklärt Fabio Bacigalupo. Ohnehin hat er eine gute Nachricht nicht nur für alle E-Autofahrer: Wie angekündigt, hat das E-Werk die Preise zum 1. April wieder gesenkt.