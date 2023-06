Neben Lob auch kritische Stimmen

Entlastung in Sicht: Umgehung für Pforzen nimmt Form an

Von: Klaus-Dieter Körber

Seit zehn Jahren fordern Pforzens Bürger eine Ortsumgehung. © Körber

Pforzen/Landkreis – Lange Zeit war es um die immer wieder geforderte Umgehungsstraße für Pforzen still geworden. Im Gegensatz zum vierspurigen Ausbau der nahe gelegenen B 12 war nahezu nichts zu hören. Lediglich die von Pforzener Bürgern ins Leben gerufene „Initiative Pro Umgehungsstraße Pforzen e.V.“ setzte alle Hebel in Bewegung und sorgte dafür, dass das Projekt am „Laufen blieb“. Zehn Jahre lang wiesen nicht zu übersehende Schilder am Ortseingang auf die nicht mehr hinnehmbaren Belastungen durch den extremen Durchgangsverkehr hin. Mehr als 10.000 Fahrzeuge – davon rund 11 Prozent Schwerlastverkehr – wälzen sich Tag für Tag durch den Ort.

Dieser Tage konnte endlich Positives in dieser „zur endlosen Geschichte“ gewordenen Angelegenheit vermeldet werden. Bei einer von Pforzens Bürgerschaft gut besuchten Bürgerversammlung berichteten Vertreter des Staatlichen Bauamts Kempten, dass deren Behörde in all den Jahren keineswegs untätig war. Hinter den „Kulissen“ waren Analysen, Berechnungen und Bewertungskriterien erstellt und nach möglichen Varianten gesucht worden, um durch eine „Nordspange“ die beiden parallel verlaufenden Bundesstraßen 12 und 16 zu verbinden und damit eine brauchbare Lösung für alle Beteiligten anzubieten.



Thomas Hanrieder und Robin Schwinn vom Staatlichen Bauamt standen Rede und Antwort und stellten die geplante Trasse und Streckenführung detailliert vor. In den zurückliegenden sieben Jahren hatte das Bauamt insgesamt fünf mögliche Streckenverläufe analysiert und ausgearbeitet. Dabei mussten Umweltbelastungen, verkehrs- und sicherheitstechnische Kriterien, raumstrukturelle Wirkungen, wirksame Verkehrsverlagerungen und nicht zuletzt auch umweltverträgliche Lösungen eingearbeitet werden. Nachdem im Laufe der Zeit drei akzeptable Steckenführungen übrig blieben, musste aus diesen die bestverträgliche Lösung herausgearbeitet werden.



Unter Berücksichtigung der Wohnbebauung und möglichst geringen Eingriffen in Natur und Umwelt kamen die Experten schließlich zu dem Schluss, dass eine in nordöstlicher Richtung verlaufende Streckenführung in Form der Variante „Nord IV“ für eine Ortsumfahrung von Pforzen die beste Lösung wäre. Außerdem hatten Berechnungen ergeben, dass bei dieser Variante über 6.000 Fahrzeuge die neue Umgehung nutzen würden und die Ortsdurchfahrt dadurch erheblich entlastet wäre. Laut Thomas Hanrieder sei mit Kosten – Stand jetzt – von rund 17,5 Millionen Euro zu rechnen.



Geplant ist dabei eine Streckenführung, die mit einer Einmündung auf Höhe der Ingenrieder Steige in die B 16 beginnt und in einem Bogen über die Wertach – etwas oberhalb vom Wehr – in einem leichten Schwenk in östlicher Richtung in den Bereich der keltischen Hügelgräber zur Bahnstrecke führt und dort auf die OAL 13 (aus Richtung Rieden-Zellerberg) trifft und parallel an der Bahnstrecke entlang führt, um später in die jetzige OAL 6 in Richtung Gemaringen einzumünden – und dann weiter zur Anbindung an die B 12.



Neben Lob auch kritische Stimmen

Helmut Leonhart, Vorsitzender der „Interessengemeinschaft Pro Umgehungsstraße Pforzen e.V.“, bezeichnete das Ergebnis als einen großen Erfolg und zeigte sich erleichtert und zufrieden, dass nun nach all den jahrelangen Bemühungen endlich ein sichtbarer Erfolg zu verzeichnen sei. Ganz anders die Meinung anwesender Bürger aus dem nördlichen Gemeindebereich: Sie befürchten mehr Verkehrslärm und Schmutz. Kritische Stimmen wurden auch hinsichtlich der geplanten Eingriffe in die Natur laut, quert die geplante Trassenführung doch unter anderen die Wertach und durchschneidet dadurch auch empfindlich den schutzbedürftigen Auwald. Vermehrtes Verkehrs­aufkommen befürchten wegen der neuen Umgehung auch Bürger aus dem Ortsteil Ingenried und schlugen vor, das Ganze mehr nach Norden in Richtung Schlingen zu verlegen.

Neuer Umfahrung frühestens in sieben Jahren

Nun müsse, laut Thomas Hanrieder, im nächsten Schritt der Pforzener Gemeinderat darüber entscheiden, ob vonseiten der Gemeinde der vorgestellten Trasse zugestimmt werden kann, um dann einen Abwägungsbeschluss zu treffen. Dann erst könne das Staatliche Bauamt die eingeleiteten Planungen weiter fortführen. Erfahrungsgemäß müsse im weiteren Verlauf mit möglichen Einsprüchen und Klagen durch Verbände und Institutionen gerechnet werden, sodass auch weiterhin Geduld gefragt sein dürfte. Nach Meinung der Fachleute aus Kempten müsse man mindestens mit sieben Jahren bis Baubeginn rechnen, was den Vorsitzenden der „Interessengemeinschaft Pro Umgehungsstraße Pforzen e.V.“ zu der Bemerkung veranlasste: „So hoffe ich, dass ich dann wenigstens an meinem 90. Geburtstag die Einweihung der Straße endlich feiern kann!“



Zufriedene Gesichter bei der Pforzener Interessengemeinschaft

Einen Tag später konnte man bei der Mitgliederversammlung der „Interessengemeinschaft Pro Umgehungsstraße Pforzen e.V.“ allenthalben in stolze und zufriedene Gesichter blicken. Ein wichtiges „Etappenziel“ sei erreicht, nun gelte es weiter „am Ball zu bleiben“. Uneingeschränkte Anerkennung gab es für den wieder angereisten zuständigen Projektleiter Thomas Hanrieder, der den Vereinsmitgliedern nochmals die wichtigsten Planungsdetails und die weitere Vorgehensweise hinsichtlich „Ortsumfahrung Pforzen“ erläuterte. Mit einem Buchpräsent bedankte sich Vereinsvorsitzender Helmut Leonhart für die Zusammenarbeit der letzten Jahre.



Anschließend folgte ein Rückblick auf schon bewältigte und noch zu lösende verkehrstechnische Probleme der Gemeinde durch den Zweiten Vorsitzenden Günther Kreit. Wie dem Bericht zu entnehmen war, kümmert sich der Verein nicht nur um das Projekt „Umgehungsstraße“, sondern fühlt sich auch für weitere Verbesserungen der Sicherheit auf den Gemeindestraßen Pforzens verantwortlich.



Nach dem Kassenbericht von Herbert Steinhauser, dessen Buchhaltung ohne jegliche Beanstandungen gebilligt wurde, erfolgte die einstimmige Entlastung der gesamten Vorstandschaft, die dann jeweils bei einer Stimmenthaltung wiedergewählt wurde.



Die alte und neue Vorstandschaft der Interessengemeinschaft Pro Umgehungsstraße Pforzen. © Körber

Dem Vorstand gehören an: Erster Vorsitzender Helmut Leonhart, die Stellvertreter Günther Kreit und Martin Schafnitzel, Kassenwart Herbert Steinhauser und Schriftführer Rudolf Albrecht. Beisitzer: Heidrun Koch, Franz Königsperger, Peter Neumayer, Dr. Winfried Walter und Günter Wolf. Anstelle von Anton Wißmiller, der aus gesundheitlichen Gründen auf eine Wiederwahl verzichten musste, wurde das Gemeinderatsmitglied Georg Mandalos in den Kreis der Beisitzer gewählt.



Der unter den Zuhörern weilende Zweite Bürgermeister Tosten Stöckle hob in seinem Grußwort die allgemein spürbare Euphorie der Bürger bei der Versammlung am Vorabend hervor, erwähnte aber auch die kritischen Stimmen, die zwar in der Minderheit seien, die man aber dennoch ernst nehmen müsse. Die Kritik aus Ingenried sei in gewisser Hinsicht sogar verständlich und so werde der Gemeinderat sich die zu treffende Entscheidung zu diesem „Jahrhundertprojekt“ gut überlegen und alle Vor- und Nachteile abwägen. In diesem Zusammenhang wurde Stöckle dazu aufgefordert, so bald wie möglich – am besten vor den Sommerferien – eine Abstimmung im Gemeinderat herbeizuführen.