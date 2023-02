Erneuerbare Energie im Unterallgäu: Kommunen sollen sich zusammen schließen

Stromerzeugung durch Windenergie: Ein weiteres Geschäftsfeld des Regionalwerks könnte die Gründung eines Windparks sein. © Breuninger

Allgäu – Wie können Gemeinden gemeinsam den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, selbst Energieerzeuger werden und davon profitieren?

Wie die Unterallgäuer Gemeinden zusammen eine Kreis-Energiegesellschaft gründen könnten, war das zentrale Thema der Bürgermeisterdienstbesprechung in Lachen. Eine Idee, die auch dem Landkreis gut zu Gesicht stehen würde, fand der Unterallgäuer Landrat Alex Eder. Andreas Engl, Geschäftsführer „regionalwerke“ aus Bodenkirchen, und Rechtsanwältin Christine Wenzl von der BBH-Gruppe stellten das im Auftrag der Verwaltung für ländliche Entwicklung in Bayern (BZA) entwickelte Konzept eines Regionalwerkes vor.

Die Energieversorgung in die eigene Hand nehmen, das Know-how zusammenlegen, die Region nachhaltig entwickeln und einen Standortvorteil verschaffen, wie das mit einem interkommunalen Zusammenschluss funktionieren kann, darüber informierte Referent Engl. „Energieversorgung ist Daseinsvorsorge, wie die Wasserversorgung. Deshalb haben wir ein Modell entwickelt, um die Energieversorgung zurück in kommunale Hand zu überführen“, erklärte er.

Erneuerbare Energie im Allgäu: Die derzeitige Lage

Einige Städte im Allgäu (z.B. Memmingen, Bad Wörishofen, Immenstadt, Sonthofen) verfügen bereits über eigene Stadtwerke. Kleinere Gemeinden im ländlichen Raum hätten diesen Vorteil nicht, da der Ausbau und der Betrieb eines Stadtwerks eine gewisse Größe der Kommunen erfordere. Warum ein Regionalwerk als gemeinsames Kommunalunternehmen (gKU)? Zum einen geht es um die nachhaltige Entwicklung der Region (Energiewende, Digitalisierung, regionale Wertschöpfung), außerdem sollen die Kommunen entlastet werden. Aufgaben würden geteilt, Fachexperten ins Spiel kommen, voneinander könnte gelernt und letztendlich die Kosten gesenkt und dadurch die Einnahmen erhöht werden.

Nicht zu vergessen: „Gemeinsam ist man stärker.“ Ein interkommunaler Zusammenschluss bewirkt nicht nur ein stärkeres Marktgewicht, birgt ein geringeres finanzielles Risiko für die einzelnen Kommunen und sorgt für eine höhere Bekanntheit – was auch die Erfolgschancen steigen lässt. Die Kräfte könnten auch für kommunale Bereiche wie Straßenbeleuchtung, ÖPNV oder sozialer Wohnungsbau gebündelt werden

Welche Rechtsform?

Wie könnte so ein interkommunaler Zusammenschluss zu einem gKU aussehen? Der Grundstein hierfür wird mit der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) oder einer GmbH & Co. KG als Rechtsform gelegt. Als zweiten Schritt können Tochtergesellschaften gegründet werden. Beispielsweise könnte neben der Energieerzeugung als weitere Tochter-GmbH & Co. KG der Energievertrieb stehen. Damit würde gleichzeitig der Kreislauf geschlossen, sprich die eigene Energie erzeugt und vertrieben werden. Als Zusatz bietet sich dann noch eine Wärmenetz GmbH & Co. KG an.

Im Hintergrund agiert eine Verwaltungs-GmbH & Co. KG. Engl hob in seinem Vortrag die Vorteile einer Anstalt öffentlichen Rechts gegenüber privaten Investoren hervor. Denen gehe es meist nur um eine maximale Gewinnerzielung und die Erlöse wären durch die Stromvermarktung an die Börsenstrompreise gekoppelt. Bei einer AöR hingegen seien die Erlöse an die kommunale Haushaltslage oder die Einkommensverhältnisse der Bürger gekoppelt. Der Verkauf eines Projektes werde von der Gemeinde oder Bürgern vor Ort entschieden und nicht über ihre Köpfe hinweg.

Region soll aktiv mitgestalten

Die Bürger könnten durch eine Bürgerenergiegesellschaft ebenso daran beteiligt werden. Somit ergebe sich eine Gestaltung der Region nach den eigenen Vorstellungen, so Engl. Ein Zusammenschluss öffentlicher Investoren stelle die Versorgungssicherheit her, schaffe die Wertschöpfung und gebe die Entscheidungshoheit über alle Prozesse. Weitere Vorteile wären: Einnahmen können zur Querfinanzierung kommunalhoheitlicher Aufgaben oder zum Aufbau weiterer Geschäftsbereiche verwendet werden. Nicht zu vergessen: Mit der eigenen Stromerzeugung und dem Eigenvertrieb werde zudem ein Standortvorteil geschaffen, da die Unternehmen in der Region langfristig mit einem stabilen Strompreis versorgt werden können.

Auch die Akzeptanz für den notwendigen Ausbau der Energiewende könne dadurch gesteigert werden, ist sich Engl sicher. Neben der aktiven Gestaltung der Region stehe auch das Gemeinwohl im Vordergrund. „Mittlerweile gibt es 29 Landkreise aus ganz Bayern, die sich für das Format eines Regionalwerks interessieren“, meinte Engl.

Wie geht es weiter?

Zu Beginn bedarf es einer Informationsveranstaltung für Bürgermeister und Gemeinderäte. Mindestens fünf Kommunen des Landkreises müssten danach die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens auf Basis der Geschäftsplanung beschließen. Im Anschluss erfolgt die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens – entweder als AöR oder GmbH. Die gemeinsame Organisationseinheit, das Regionalwerk, könnte dann Tochterunternehmen gründen, mit denen es wiederum Einnahmen erzielen dürfte und weitere Geschäftsbereiche aufbauen, z.B. eigene kommunale Netzausbauprojekte erstellen

Großes Interesse bei kommunalen Vertretern

Das Thema „Regionalwerk Unterallgäu“ stieß bei den kommunalen Vertretern auf großes Interesse. Noch sind einige Fragen offen. Mit der Anfang März anstehenden Infoveranstaltung sollen nicht nur die Gemeinderäte überzeugt, sondern auch geprüft werden, ob das Vorhaben gelingen kann.